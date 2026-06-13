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  4. Jaishankar calls Rubio to protest US attack on Indian Navy
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Saturday, 13 June 2026 (08:51 IST)

യുഎസ് ആക്രമണത്തില്‍ മൂന്ന് ഇന്ത്യന്‍ നാവികര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവം; ജയ്ശങ്കര്‍ റൂബിയോയെ വിളിച്ച് പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തി

US Torpido attack, Srilankan coast, Iranian ship attacked, Iran- USA war
BY: ശ്രീനു എസ്
Publish: Sat, 13 Jun 2026 (08:51 IST) Updated: Sat, 13 Jun 2026 (08:53 IST)
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ഹോര്‍മുസ് കടലിടുക്കിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുകയായിരുന്ന എണ്ണ ടാങ്കറിന് നേരെ യുഎസ് സൈനിക ആക്രമണത്തില്‍ മൂന്ന് ഇന്ത്യന്‍ നാവികര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടതിനെ തുടര്‍ന്ന് ഇന്ത്യ അമേരിക്കയോട് ശക്തമായ പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തി. വിദേശകാര്യ മന്ത്രി സുബ്രഹ്മണ്യം ജയശങ്കര്‍ ഈ വിഷയം നേരിട്ട് യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മാര്‍ക്കോ റൂബിയോയുമായി ഉന്നയിച്ചുവെന്നും വാണിജ്യ കപ്പലുകള്‍ക്ക് നേരെയുള്ള ആക്രമണങ്ങള്‍ ന്യായീകരിക്കാനാവില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
 
ഇന്ന് വൈകുന്നേരം യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മാര്‍ക്കോ റൂബിയോയുമായി സംസാരിച്ചു. ഗള്‍ഫില്‍ യുഎസ് നാവികസേന നടത്തിയ ആക്രമണത്തില്‍ മൂന്ന് ഇന്ത്യന്‍ നാവികര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടതില്‍ ഇന്ത്യയുടെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം ഞാന്‍ ആവര്‍ത്തിച്ചു. വാണിജ്യ കപ്പലുകള്‍ക്കെതിരായ ഇത്തരം മാരകമായ നടപടികള്‍ ന്യായീകരിക്കാനാവില്ല- ജയശങ്കര്‍ പറഞ്ഞു.
 
ഒമാന്‍ തീരത്ത് നിന്ന് പലാവു പതാകയുള്ള ടാങ്കറായ എംടി സെറ്റെബെല്ലോയെ യുഎസ് സൈന്യം ആക്രമിച്ചതിന് ശേഷം വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് ഇന്ത്യന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ന്യൂഡല്‍ഹിയിലെ ഒരു മുതിര്‍ന്ന യുഎസ് നയതന്ത്രജ്ഞനെ വിളിച്ചുവരുത്തിയിരുന്നു. യുഎസ് സെന്‍ട്രല്‍ കമാന്‍ഡിന്റെ വിവരം അനുസരിച്ച് ബുധനാഴ്ച ഒമാന്‍ ഉള്‍ക്കടലിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുകയായിരുന്ന എംടി സെറ്റെബെല്ലോയുടെ എഞ്ചിന്‍ റൂമിലേക്ക് അമേരിക്കന്‍ വിമാനങ്ങള്‍ രണ്ട് ഹെല്‍ഫയര്‍ മിസൈലുകള്‍ തൊടുത്തു.
 
ഈ പ്രവര്‍ത്തനത്തെ ഒരു 'കൃത്യമായ ആക്രമണം' എന്നാണ് യുഎസ് വിശേഷിപ്പിച്ചത്. കപ്പല്‍ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ പാലിക്കുന്നതില്‍ ആവര്‍ത്തിച്ച് പരാജയപ്പെട്ടുവെന്നും ആരോപിച്ചു. ഇറാനിയന്‍ തുറമുഖങ്ങളുടെ സൈനിക ഉപരോധം കപ്പല്‍ ലംഘിക്കുകയാണെന്നും വാഷിംഗ്ടണ്‍ അവകാശപ്പെട്ടു.
 
ആക്രമണത്തെത്തുടര്‍ന്ന് ടാങ്കറിലുണ്ടായിരുന്ന 21 ഇന്ത്യന്‍ ക്രൂ അംഗങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തി. എന്നാല്‍ മൂന്ന് നാവികരെ കാണാതായതായി ആദ്യം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. വ്യാഴാഴ്ചയോടെ കപ്പലില്‍ നിന്ന് അവരുടെ മൃതദേഹങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തിയതായി ഇന്ത്യന്‍ അധികൃതര്‍ സ്ഥിരീകരിച്ചു.
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ശ്രീനു എസ്
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