Written By WEBDUNIA
Last Modified: Tuesday, 2 June 2026 (20:31 IST)

ചീര നല്ലതാണോ? ഇവർ ഒഴിവാക്കണം

അതേസമയം ചീര അമിതമായി കഴിക്കരുത്

ഒട്ടേറെ ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങൾ ഉള്ള ഇലക്കറികൾ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും കഴിക്കണം. ചീരയാണ് ഇലക്കറികളിൽ കേമൻ. കലോറി കുറഞ്ഞതും ധാതുക്കൾ ധാരാളം അടങ്ങിയതുമായ ചീര ആരോഗ്യത്തിനു നല്ലതാണ്. കാൽസ്യം, മഗ്നീഷ്യം, അയേൺ, വിറ്റാമിൻ എ, വിറ്റാമിൻ സി എന്നിവ ചീരയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. തടി കുറയാനും രക്തത്തിൽ ഹിമോഗ്ലോബിന്റെ അളവ് വർധിപ്പിക്കാനും ചീര സഹായിക്കും. ചീരയിൽ ഗ്ലൈസമിക് ഇൻഡക്‌സ് കുറവായതിനാൽ പ്രമേഹ രോഗികൾക്ക് ധൈര്യമായി കഴിക്കാം. 
 
അതേസമയം ചീര അമിതമായി കഴിക്കരുത്. ഒരു ചെറിയ ബൗളിൽ ഭക്ഷണത്തോടൊപ്പം ചീര കഴിക്കാവുന്നതാണ്. അതിൽ കൂടുതൽ ചീര ശരീരത്തിനു ആവശ്യമില്ല. ചീരയിൽ ഓക്‌സലിക് ആസിഡ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്‌സലിക് ആസിഡിന്റെ അളവ് ശരീരത്തിൽ കൂടുമ്പോൾ ധാതുക്കൾ ആഗിരണം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് കുറയുന്നു. ഇത് ശരീരത്തിൽ ധാതുക്കളുടെ അപര്യാപ്തതയ്ക്കു കാരണമാകും. ചീര ചിലരുടെ ശരീരത്തിൽ അലർജിക്ക് കാരണമാകും. അമിതമായി ചീര കഴിച്ചാൽ ചിലരുടെ വയറിനു അസ്വസ്ഥത തോന്നും. 
 
വൃക്കയിൽ കല്ലുള്ളവർ ചീര പരമാവധി ഒഴിവാക്കണം. ഓക്‌സലിക് ആസിഡിന്റെ അളവ് ശരീരത്തിൽ വർധിക്കുമ്പോൾ അവ മൂത്രത്തിലൂടെ പുറത്ത് കളയാൻ പ്രയാസമാണ്. വൃക്കയിൽ കാത്സ്യം ഓക്‌സലേറ്റ് കല്ലുകൾ രൂപപ്പെടും. ഇത് വൃക്കയിൽ കല്ലുള്ളവർക്ക് രോഗം മൂർച്ഛിക്കാൻ കാരണമാകും. സന്ധി വേദന, ആമവാതം എന്നിവ ഉള്ളവരും ചീര പരമാവധി ഒഴിവാക്കുക.
