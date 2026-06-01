നിങ്ങള്ക്ക് ഈ ശരീരഭാഗങ്ങളില് ചൊറിച്ചില് ഉണ്ടോ? ഇക്കാര്യങ്ങള് അറിയണം
ചൊറിച്ചില് ഒരു സാധാരണ പ്രശ്നമായി തോന്നിയേക്കാം, എന്നാല് ശരീരത്തിന്റെ പ്രത്യേക ഭാഗങ്ങളില് ഉണ്ടാകുന്ന ചൊറിച്ചില് അവഗണിച്ചാല് അപകടകരമാണ്. ഇത് ഗുരുതരമായ ഒരു രോഗാവസ്ഥയുടെ ലക്ഷണമായിരിക്കാം. കണ്ണുകള്ക്ക് ചുറ്റുമുള്ള പതിവ് ചൊറിച്ചില് അലര്ജിക് ഡെര്മറ്റൈറ്റിസ് അല്ലെങ്കില് കണ്ജങ്ക്റ്റിവിറ്റിസിനെ സൂചിപ്പിക്കാം. ഇത് കണ്ണിലെ അണുബാധയുടെ ലക്ഷണവുമാകാം. ചിലപ്പോള്, ഭക്ഷണം, സൗന്ദര്യവര്ദ്ധക വസ്തുക്കള് അല്ലെങ്കില് പൊടി തുടങ്ങിയവ കണ്ണുകള്ക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ചര്മ്മത്തിന് കേടുപാടുകള് വരുത്തുകയും ചൊറിച്ചില് ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും.
താരന്, തലയോട്ടിയിലെ സോറിയാസിസ്, അല്ലെങ്കില് ഫംഗസ് അണുബാധ എന്നിവ കാരണം തലയോട്ടിയില് ചൊറിച്ചില് ഉണ്ടാകാം. കൂടാതെ, ടെന്ഷന് അല്ലെങ്കില് പോഷകാഹാരക്കുറവ് എന്നിവയും ചൊറിച്ചില് ഉണ്ടാക്കാം. വിരലുകള്ക്കും കാല്വിരലുകള്ക്കും ഇടയിലുള്ള ചൊറിച്ചില് ഒരു പകര്ച്ചവ്യാധിയായ ചൊറിയെ സൂചിപ്പിക്കാം. അലര്ജിയുടെ പ്രതിപ്രവര്ത്തനങ്ങള് അല്ലെങ്കില് ചര്മ്മരോഗങ്ങള് മൂലവും ഇത് സംഭവിക്കാം. അടിവയറ്റിലോ അരക്കെട്ടിലോ ചൊറിച്ചില് ഉണ്ടാകുന്നത് ഫംഗസ് അണുബാധയുടെ ഫലമായിയാകാം. ഇറുകിയ വസ്ത്രങ്ങള് ധരിക്കുക, അമിതമായ വിയര്പ്പ് എന്നിവ സ്ഥിതി കൂടുതല് വഷളാക്കും.
വയറിന് ചുറ്റുമുള്ള ചൊറിച്ചില് കരള് അല്ലെങ്കില് കിഡ്നി പ്രശ്നങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ വരണ്ട ചര്മ്മവും ചൊറിച്ചിലും തൈറോയ്ഡ് അസന്തുലിതാവസ്ഥയുടെ ലക്ഷണമാകാം. രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അസന്തുലിതാവസ്ഥ കാരണം പ്രമേഹ രോഗികള്ക്ക് പലപ്പോഴും ചൊറിച്ചില് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ ചില ഭക്ഷണങ്ങള്, മരുന്നുകള്, അല്ലെങ്കില് സൗന്ദര്യവര്ദ്ധക വസ്തുക്കള് എന്നിവയും ചൊറിച്ചില് ഉണ്ടാക്കാം.
