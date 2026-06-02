അധിമാസം ജൂൺ 15ന് തീരും, പുണ്യപ്രാപ്തിക്കായി ഈ 5 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഇനിയും വൈകരുത്
ഹിന്ദുകലണ്ടര് പ്രകാരം 3 വര്ഷത്തിന് ശേഷം വന്ന വിശിഷ്ടമായ അധികമാസം ഈ ജൂണ് 15 ഓടെ അവസാനിക്കാനിരിക്കുകയാണ്.
ജ്യോതിഷപ്രകാരവും ആത്മീയമായും ഏറെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഈ പുണ്യമാസത്തില് ചില പ്രത്യേക കര്മ്മങ്ങള് ചെയ്യുന്നത് ഇരട്ടി ഫലം നല്കുമെന്നാണ് വിശ്വാസം. സൂര്യന്റെ സഞ്ചാരത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സൗരവര്ഷവും ചന്ദ്രന്റെ സഞ്ചാരത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ചാന്ദ്രവര്ഷവും തമ്മിലുള്ള ദിവസങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം പരിഹരിക്കാനാണ് ഈ അധിക മാസം കലണ്ടറില് ഉള്പ്പെടുത്തുന്നത്.
എല്ലാ 3 വര്ഷം കൂടുമ്പോഴുമാണ് ഒരു അധിമാസം (33 ദിവസത്തോളം) വരുന്നത്. സൂര്യവര്ഷവും ചന്ദ്രവര്ഷവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പരിഹരിച്ച് ഋതുക്കളും മാസങ്ങളും നിലനിര്ത്താനായാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അധിമാസം പുരുഷോത്തമ മാസമെന്നും മലമാസമെന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. സൂര്യന് ഒരു രാശിയില് നിന്നും അടുത്ത രാശിയിലേക്ക് മാറുന്നതിനാല് ഈ മാസത്തില് വിവാഹം, ഗൃഹപ്രവേശം, പുതിയ ബിസിനസ് തുടങ്ങിയ മംഗളകാര്യങ്ങള് നടത്താറില്ല. മംഗളകര്മങ്ങള്ക്ക് വിലക്കുണ്ടെങ്കിലും ഈശ്വരഭജനത്തിന് ഈ സമയം ശ്രേഷ്ടമായി കണക്കാക്കുന്നു. ഈ മാസത്തിലെ വ്രതങ്ങള്ക്കും ദാനധര്മ്മങ്ങള്ക്കും സാധാരണ ദിവസങ്ങളേക്കാള് ഇരട്ടി ഫലം ലഭിക്കുമെന്നാണ് ഹൈന്ദവ വിശ്വാസം.
അധികമാസം അവസാനിക്കാന് ഇനി ഏതാനും ദിവസങ്ങള് മാത്രം ബാക്കിനില്ക്കെ, പുണ്യപ്രാപ്തിക്കായി ഈ 5 കാര്യങ്ങള് ചെയ്യാന് ഇനിയും വൈകിപ്പിക്കരുത്.
1. ദാനധര്മ്മങ്ങള് ചെയ്യുക (വിശേഷിച്ച് വിളക്ക് ദാനം)
അധികമാസത്തില് നടത്തുന്ന ദാനധര്മ്മങ്ങള്ക്ക് സാധാരണ ദിവസങ്ങളേക്കാള് നൂറിരട്ടി ഫലമുണ്ടെന്നാണ് ശാസ്ത്രം. പാവപ്പെട്ടവര്ക്ക് വസ്ത്രം, ഭക്ഷണം, കുട എന്നിവ ദാനം ചെയ്യാം. ഈ മാസത്തില് 33 നെയ്യ് വിളക്കുകള് കത്തിച്ച് വെങ്കല പാത്രത്തില് വെച്ച് ബ്രാഹ്മണര്ക്കോ ക്ഷേത്രങ്ങളിലോ ദാനം ചെയ്യുന്നത് പിതൃദോഷങ്ങളില് നിന്നും കടബാധ്യതകളില് നിന്നും മോചനം നല്കും.
2. മഹാവിഷ്ണുവിനെയും ലക്ഷ്മീദേവിയെയും ഭജിക്കുക
അധികമാസത്തിന്റെ അധിപന് പുരുഷോത്തമന് അഥവാ മഹാവിഷ്ണുവാണ് (അതിനാല് ഇതിനെ പുരുഷോത്തമ മാസം എന്നും വിളിക്കുന്നു). ജൂണ് 15-നകം ദിവസവും വിഷ്ണുസഹസ്രനാമം ചൊല്ലുന്നതും വിഷ്ണുവിനൊപ്പം ലക്ഷ്മീദേവിയെയും ആരാധിക്കുന്നത് കുടുംബത്തില് ഐശ്വര്യവും സമ്പത്തും കൊണ്ടുവരും.
3. വ്രതാനുഷ്ഠാനവും പുണ്യനദി സ്നാനവും
ഈ മാസത്തില് ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം വ്രതം നോല്ക്കുന്നത് ഏറെ നല്ലതാണ്. സാധ്യമെങ്കില് പുണ്യനദികളിലോ ക്ഷേത്രക്കുളങ്ങളിലോ പോയി സ്നാനം ചെയ്യുക. ഇക്കാലയളവിലെ നദീസ്നാനം മുന് ജന്മപാപങ്ങളെപ്പോലും കഴുകിക്കളയും എന്നാണ് വിശ്വാസം.
4. മന്ത്രജപവും ഭാഗവത പാരായണവും
അധികമാസം തീരുന്നതിന് മുന്പ് വീട്ടിലിരുന്ന് ഭാഗവത പാരായണം ചെയ്യുകയോ ശ്രവിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് ഉത്തമമാണ്. കൂടാതെ, ഈ ദിവസങ്ങളില് താഴെ പറയുന്ന മന്ത്രം യഥാശക്തി ജപിക്കുക:
'ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ'
5. ശുഭകാര്യങ്ങള്ക്കുള്ള തടസ്സം മാറാന് പ്രാര്ത്ഥന
അധികമാസത്തില് സാധാരണയായി വിവാഹം, ഗൃഹപ്രവേശം, മുണ്ഡനം തുടങ്ങിയ മംഗളകര്മ്മങ്ങള് ചെയ്യാറില്ല. എന്നാല് ഈ മാസത്തില് ഭഗവാനെ ഭജിച്ച് പ്രാര്ത്ഥിച്ചാല്, വരും മാസങ്ങളില് നിങ്ങള് ചെയ്യാന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ശുഭകാര്യങ്ങള്ക്കെല്ലാം ഉള്ള തടസ്സങ്ങള് നീങ്ങി വിജയം കൈവരിക്കാന് സാധിക്കും.
