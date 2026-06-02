  1. ആത്മീയം
  2. മതം
  3. ഹിന്ദു
  4. What is Adhik Maas? Key Significance and 5 Holy Deeds to Complete Before June 15
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Tuesday, 2 June 2026 (12:27 IST)

അധിമാസം ജൂൺ 15ന് തീരും, പുണ്യപ്രാപ്തിക്കായി ഈ 5 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഇനിയും വൈകരുത്

ഹിന്ദുകലണ്ടര്‍ പ്രകാരം 3 വര്‍ഷത്തിന് ശേഷം വന്ന വിശിഷ്ടമായ അധികമാസം ഈ ജൂണ്‍ 15 ഓടെ അവസാനിക്കാനിരിക്കുകയാണ്.

What is Adhik Maas (Meaning & Significance),Purushottam Maas 2026 End Date,Hindu Leap Month Rituals,Adhik Maas June 15,5 Things to Do in Adhik Maas
BY: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Publish: Tue, 2 Jun 2026 (12:27 IST) Updated: Tue, 2 Jun 2026 (12:30 IST)
google-news
ഹിന്ദുകലണ്ടര്‍ പ്രകാരം 3 വര്‍ഷത്തിന് ശേഷം വന്ന വിശിഷ്ടമായ അധികമാസം ഈ ജൂണ്‍ 15 ഓടെ അവസാനിക്കാനിരിക്കുകയാണ്. ജ്യോതിഷപ്രകാരവും ആത്മീയമായും ഏറെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഈ പുണ്യമാസത്തില്‍ ചില പ്രത്യേക കര്‍മ്മങ്ങള്‍ ചെയ്യുന്നത് ഇരട്ടി ഫലം നല്‍കുമെന്നാണ് വിശ്വാസം. സൂര്യന്റെ സഞ്ചാരത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സൗരവര്‍ഷവും ചന്ദ്രന്റെ സഞ്ചാരത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ചാന്ദ്രവര്‍ഷവും തമ്മിലുള്ള ദിവസങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം പരിഹരിക്കാനാണ് ഈ അധിക മാസം കലണ്ടറില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തുന്നത്.
 
എല്ലാ 3 വര്‍ഷം കൂടുമ്പോഴുമാണ് ഒരു അധിമാസം (33 ദിവസത്തോളം) വരുന്നത്. സൂര്യവര്‍ഷവും ചന്ദ്രവര്‍ഷവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പരിഹരിച്ച് ഋതുക്കളും മാസങ്ങളും നിലനിര്‍ത്താനായാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അധിമാസം പുരുഷോത്തമ മാസമെന്നും മലമാസമെന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. സൂര്യന്‍ ഒരു രാശിയില്‍ നിന്നും അടുത്ത രാശിയിലേക്ക് മാറുന്നതിനാല്‍ ഈ മാസത്തില്‍ വിവാഹം, ഗൃഹപ്രവേശം, പുതിയ ബിസിനസ് തുടങ്ങിയ മംഗളകാര്യങ്ങള്‍ നടത്താറില്ല. മംഗളകര്‍മങ്ങള്‍ക്ക് വിലക്കുണ്ടെങ്കിലും ഈശ്വരഭജനത്തിന് ഈ സമയം ശ്രേഷ്ടമായി കണക്കാക്കുന്നു. ഈ മാസത്തിലെ വ്രതങ്ങള്‍ക്കും ദാനധര്‍മ്മങ്ങള്‍ക്കും സാധാരണ ദിവസങ്ങളേക്കാള്‍ ഇരട്ടി ഫലം ലഭിക്കുമെന്നാണ് ഹൈന്ദവ വിശ്വാസം.
 
അധികമാസം അവസാനിക്കാന്‍ ഇനി ഏതാനും ദിവസങ്ങള്‍ മാത്രം ബാക്കിനില്‍ക്കെ, പുണ്യപ്രാപ്തിക്കായി ഈ 5 കാര്യങ്ങള്‍ ചെയ്യാന്‍ ഇനിയും വൈകിപ്പിക്കരുത്.
 
1. ദാനധര്‍മ്മങ്ങള്‍ ചെയ്യുക (വിശേഷിച്ച് വിളക്ക് ദാനം)
 
അധികമാസത്തില്‍ നടത്തുന്ന ദാനധര്‍മ്മങ്ങള്‍ക്ക് സാധാരണ ദിവസങ്ങളേക്കാള്‍ നൂറിരട്ടി ഫലമുണ്ടെന്നാണ് ശാസ്ത്രം. പാവപ്പെട്ടവര്‍ക്ക് വസ്ത്രം, ഭക്ഷണം, കുട എന്നിവ ദാനം ചെയ്യാം. ഈ മാസത്തില്‍ 33 നെയ്യ് വിളക്കുകള്‍ കത്തിച്ച് വെങ്കല പാത്രത്തില്‍ വെച്ച് ബ്രാഹ്‌മണര്‍ക്കോ ക്ഷേത്രങ്ങളിലോ ദാനം ചെയ്യുന്നത് പിതൃദോഷങ്ങളില്‍ നിന്നും കടബാധ്യതകളില്‍ നിന്നും മോചനം നല്‍കും.
 
2. മഹാവിഷ്ണുവിനെയും ലക്ഷ്മീദേവിയെയും ഭജിക്കുക
 
അധികമാസത്തിന്റെ അധിപന്‍ പുരുഷോത്തമന്‍ അഥവാ മഹാവിഷ്ണുവാണ് (അതിനാല്‍ ഇതിനെ പുരുഷോത്തമ മാസം എന്നും വിളിക്കുന്നു). ജൂണ്‍ 15-നകം ദിവസവും വിഷ്ണുസഹസ്രനാമം ചൊല്ലുന്നതും വിഷ്ണുവിനൊപ്പം ലക്ഷ്മീദേവിയെയും ആരാധിക്കുന്നത് കുടുംബത്തില്‍ ഐശ്വര്യവും സമ്പത്തും കൊണ്ടുവരും.
 
3. വ്രതാനുഷ്ഠാനവും പുണ്യനദി സ്‌നാനവും
 
ഈ മാസത്തില്‍ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം വ്രതം നോല്‍ക്കുന്നത് ഏറെ നല്ലതാണ്. സാധ്യമെങ്കില്‍ പുണ്യനദികളിലോ ക്ഷേത്രക്കുളങ്ങളിലോ പോയി സ്‌നാനം ചെയ്യുക. ഇക്കാലയളവിലെ നദീസ്നാനം മുന്‍ ജന്മപാപങ്ങളെപ്പോലും കഴുകിക്കളയും എന്നാണ് വിശ്വാസം.
 
4. മന്ത്രജപവും ഭാഗവത പാരായണവും
 
അധികമാസം തീരുന്നതിന് മുന്‍പ് വീട്ടിലിരുന്ന് ഭാഗവത പാരായണം ചെയ്യുകയോ ശ്രവിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് ഉത്തമമാണ്. കൂടാതെ, ഈ ദിവസങ്ങളില്‍ താഴെ പറയുന്ന മന്ത്രം യഥാശക്തി ജപിക്കുക:
 
'ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ'
 
5. ശുഭകാര്യങ്ങള്‍ക്കുള്ള തടസ്സം മാറാന്‍ പ്രാര്‍ത്ഥന
 
അധികമാസത്തില്‍ സാധാരണയായി വിവാഹം, ഗൃഹപ്രവേശം, മുണ്ഡനം തുടങ്ങിയ മംഗളകര്‍മ്മങ്ങള്‍ ചെയ്യാറില്ല. എന്നാല്‍ ഈ മാസത്തില്‍ ഭഗവാനെ ഭജിച്ച് പ്രാര്‍ത്ഥിച്ചാല്‍, വരും മാസങ്ങളില്‍ നിങ്ങള്‍ ചെയ്യാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ശുഭകാര്യങ്ങള്‍ക്കെല്ലാം ഉള്ള തടസ്സങ്ങള്‍ നീങ്ങി വിജയം കൈവരിക്കാന്‍ സാധിക്കും.
 
 
 
 
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

മീനം രാശിക്കാരുടെ ഇന്നത്തെ നക്ഷത്രഫലം

മീനം രാശിക്കാരുടെ ഇന്നത്തെ നക്ഷത്രഫലംഅമിത ജോലിഭാരമായിരിക്കാം അതിന് കാരണം.

Ekadashi: രാമായണ മാസത്തിലെ ഏകാദശി ഉപവാസത്തിന്റെ ആത്മീയ പ്രാധാന്യവുമെന്ത്?

Ekadashi: രാമായണ മാസത്തിലെ ഏകാദശി ഉപവാസത്തിന്റെ ആത്മീയ പ്രാധാന്യവുമെന്ത്?കര്‍ക്കടക മാസം രോഗങ്ങള്‍ ഏറെ വരാന്‍ സാധ്യതയുള്ള മാസമാണ്. ആരോഗ്യപരമായി ഈ കാലയളവില്‍ വലിയ ശ്രദ്ധയാണ് നമ്മള്‍ നല്‍കാറുള്ളത്. ഒപ്പം ആത്മീയമായും ഒരുപാട് പ്രധാനമുള്ള കാലമാണ് കര്‍ക്കടകമാസം. രാമായണ മാസമെന്ന നിലയില്‍ ഈ സമയത്ത് രാമായണ പാരായണവും നടത്തി വരുന്നു. രാമായണ മാസത്തിലെ ഏകാദശി വ്രതം ആത്മീയമായി ഒട്ടെറെ പ്രാധാന്യമര്‍ഹിക്കുന്നതാണ്.

June 24 Daily Horoscope: ജൂൺ 24, നിങ്ങളുടെ ദിവസം എങ്ങനെ? രാശിഫലം അറിയാം

June 24 Daily Horoscope: ജൂൺ 24, നിങ്ങളുടെ ദിവസം എങ്ങനെ? രാശിഫലം അറിയാംജോലി, ആരോഗ്യം, ബന്ധങ്ങള്‍, ധനം തുടങ്ങിയ മേഖലകളില്‍ ഏര്‍പ്പെടാന്‍ അതീവ അനുയോജ്യമായ സമയമാണോ? ഓരോ രാശിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് തയ്യാറാക്കിയ ദൈനംദിന ഫലങ്ങള്‍ അറിയാം

നിങ്ങള്‍ക്ക് അറിയാത്ത, നിങ്ങളെ സാമ്പത്തികമായി തകര്‍ക്കുന്ന വാസ്തു ദോഷങ്ങള്‍

നിങ്ങള്‍ക്ക് അറിയാത്ത, നിങ്ങളെ സാമ്പത്തികമായി തകര്‍ക്കുന്ന വാസ്തു ദോഷങ്ങള്‍ഇത് പ്രകാരം മനുഷ്യശരീരവും വീടും ഭൂമി, ജലം, അഗ്‌നി, വായു, ആകാശം എന്നീ അഞ്ച് അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങളുമായി സന്തുലിതാവസ്ഥയിലാണ് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്.

Bakrid: ബക്രീദ് അഥവാ ഇദ് അൽഅദ്ഹായുടെ പ്രാധാന്യമെന്ത്?, ബക്രീദിന്റെ ചരിത്രം

Bakrid: ബക്രീദ് അഥവാ ഇദ് അൽഅദ്ഹായുടെ പ്രാധാന്യമെന്ത്?, ബക്രീദിന്റെ ചരിത്രംദൈവത്തിന്റെ പരീക്ഷണത്തില്‍ ഒരിക്കല്‍ പോലും ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ മനസ് ചഞ്ചലമായില്ല. ഉറച്ച ദൈവവിശ്വാസത്തിന്റെ ഈ കഥയാണ് ബക്രീദിന് പിന്നിലുള്ളത്.

സംരംഭകരായി വിജയിക്കാന്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ സാധ്യതയുള്ള രാശിക്കാര്‍ ഇവരാണ്

സംരംഭകരായി വിജയിക്കാന്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ സാധ്യതയുള്ള രാശിക്കാര്‍ ഇവരാണ്മറ്റ് രാശികളില്‍ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി താഴെതട്ടില്‍ നിന്നും ഉയര്‍ച്ചയിലേക്കത്തൊന്‍ കഠിനമായി പരിശ്രമിക്കുന്നവരാണിവര്‍. അവര്‍ ക്ഷമയും സ്ഥിരോത്സാഹവുമുള്ളവരാണ്.

Bakrid Wishes in Malayalam: ബക്രീദ് ആശംസകൾ മലയാളത്തിൽ

Bakrid Wishes in Malayalam: ബക്രീദ് ആശംസകൾ മലയാളത്തിൽBakrid Wishes in Malayalam: വലിയ പെരുന്നാൾ ചൈതന്യത്തിൽ മുസ്ലിം മതവിശ്വാസികൾ. ഇന്നും നാളെയും സംസ്ഥാനത്ത് പൊതു അവധിയാണ്. സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾ, ബാങ്കുകൾ എന്നിവ പ്രവൃത്തിക്കില്ല.

ഈ രാശിക്കാര്‍ക്ക് സ്വര്‍ണ്ണം ധരിക്കുന്നത് ദോഷം വരുത്തും!

ഈ രാശിക്കാര്‍ക്ക് സ്വര്‍ണ്ണം ധരിക്കുന്നത് ദോഷം വരുത്തും!സ്വര്‍ണ്ണത്തെ പലപ്പോഴും സമ്പത്തിന്റെയും ആഘോഷത്തിന്റെയും ഭാഗ്യത്തിന്റെയും പ്രതീകമായി കാണുന്നു. ജ്യോതിഷത്തില്‍ അത് വളരെ കൂടുതലാണെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. വിവാഹ ആഭരണങ്ങള്‍ മുതല്‍ ദൈനംദിന മോതിരങ്ങള്‍ വരെ പലരും സ്വര്‍ണ്ണം ധരിക്കുന്നു, അത് ഭാഗ്യവും സമൃദ്ധിയും കൊണ്ടുവരുമെന്ന് കരുതുന്നു.

വിഷുവിന്റെ അര്‍ത്ഥവും ഐതീഹ്യവും അറിയാമോ

വിഷുവിന്റെ അര്‍ത്ഥവും ഐതീഹ്യവും അറിയാമോവിഷുവിന്റെ വരവിന് ദിവസങ്ങള്‍ക്ക് മുന്‍പ് തന്നെ നാടെങ്ങും കണിക്കൊന്നകള്‍ പൂത്തുലഞ്ഞ് നില്‍ക്കും. കിളികളുടെ പാട്ട്, വൃക്ഷങ്ങള്‍ നിറയെ ഫലങ്ങള്‍, പ്രസന്നമായ പകല്‍ എവിടെയും സമൃദ്ധിയും സന്തോഷവും.

ഇത്തരം സ്ത്രീകള്‍ക്ക് കൂടുതല്‍ ബഹുമാനം ലഭിക്കും

ഇത്തരം സ്ത്രീകള്‍ക്ക് കൂടുതല്‍ ബഹുമാനം ലഭിക്കുംഒരു സ്ത്രീ സദ്ഗുണമുള്ളവളാണെങ്കില്‍ കുടുംബം മുഴുവന്‍ സന്തുഷ്ടരായിരിക്കുമെന്ന് ചാണക്യ നീതിയില്‍ പറയുന്നു. എല്ലാ ബന്ധങ്ങളിലും സ്ത്രീകള്‍ക്ക് ബഹുമാനം നല്‍കുന്ന ഗുണങ്ങള്‍ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം.