  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. ദേശീയം
  4. Removal of thali mangalsutra by wife amounts to mental cruelty says madras highcourt
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Tuesday, 2 June 2026 (11:23 IST)

ഭാര്യ താലി അഴിച്ചുമാറ്റുന്നത് ഭർത്താവിനോടുള്ള ക്രൂരത, വിവാഹമോചന സാധുത ശരിവെച്ച് മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി!

Highcourt
BY: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Publish: Tue, 2 Jun 2026 (11:23 IST) Updated: Tue, 2 Jun 2026 (11:26 IST)
google-news
ചെന്നൈ: ഹിന്ദു വിവാഹ ആചാരപ്രകാരം വിവാഹിതയായ ഒരു സ്ത്രീ തന്റെ താലി (മാംഗല്യസൂത്രം) അഴിച്ചുമാറ്റുന്നത് ഭര്‍ത്താവിനോട് കാണിക്കുന്ന കടുത്ത മാനസിക ക്രൂരതയായി കണക്കാക്കാമെന്ന് മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി. മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയുടെ മധുര ബെഞ്ചിലെ ജസ്റ്റിസ് പി. വടമലൈയാണ് സമൂഹത്തില്‍ വലിയ ചര്‍ച്ചകള്‍ക്ക് വഴിവെക്കാവുന്ന ഈ നിര്‍ണ്ണായക വിധി പ്രസ്താവിച്ചത്. മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി ഭാര്യയുമായി വേര്‍പിരിഞ്ഞു കഴിയുന്ന ഭര്‍ത്താവിന് കീഴ്‌ക്കോടതി അനുവദിച്ച വിവാഹമോചനം ശരിവെച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു ഹൈക്കോടതിയുടെ ഈ നിരീക്ഷണം.
 
കുടുംബ കോടതി അനുവദിച്ച വിവാഹമോചന വിധിക്കെതിരെ ഭാര്യ സമര്‍പ്പിച്ച അപ്പീല്‍ പൂര്‍ണ്ണമായി തള്ളിക്കൊണ്ടാണ് ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിട്ടത്. 'ഭാര്യ താലി മനഃപൂര്‍വ്വം അഴിച്ചുമാറ്റുന്നത് ഭര്‍ത്താവിന് കടുത്ത മാനസിക വിഷമമുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണ്, ഇത് ക്രൂരതയുടെ പരിധിയില്‍ വരും,' കോടതി വ്യക്തമാക്കി.
 
1977 ഓഗസ്റ്റ് 30-നാണ് കേസിനാസ്പദമായ ദമ്പതികള്‍ ഹിന്ദു ആചാരപ്രകാരം വിവാഹിതരായത്. എന്നാല്‍ പില്‍ക്കാലത്ത് ദമ്പതികള്‍ക്കിടയില്‍ തര്‍ക്കങ്ങളുണ്ടായി.ഭര്‍ത്താവിന് മറ്റ് സ്ത്രീകളുമായി അവിഹിത ബന്ധമുണ്ടെന്ന് ആരോപിച്ച് ഭാര്യ അദ്ദേഹം ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ഇന്ത്യന്‍ ആര്‍മിയിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് നിരന്തരം പരാതിക്കത്തുകള്‍ അയച്ചിരുന്നു.  ഭാര്യ താലി അഴിച്ചുമാറ്റുകയും ആഭരണങ്ങള്‍ ധരിക്കുന്നത് നിര്‍ത്തുകയും ചെയ്തു. 2017ല്‍ ഭര്‍ത്താവ് നല്‍കിയ ഹര്‍ജിയില്‍ കീഴ്‌കോടതി ദമ്പതികള്‍ക്ക് വിവാഹമോചനം അനുവദിച്ചു. 2019ല്‍ ഇത് മറ്റൊരു കോടതിയും ശരിവെച്ചു. ഇതിനെതിരെയാണ് ഭാര്യ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. വിചാരണ വേളയില്‍ താന്‍ താലിമാല ഊരിമാറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്നും സ്വര്‍ണ്ണാഭരണങ്ങള്‍ ധരിക്കാറില്ലെന്നും ഭാര്യ കോടതിയില്‍ സമ്മതിച്ചിരുന്നു. ഇതാണ് കേസില്‍ നിര്‍ണ്ണായകമായി മാറിയത്. ഇതിന് മുന്‍പുണ്ടായ സമാനമായ കോടതിവിധികള്‍ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ടാണ് മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയുടെ വിധി.
 
 ഹിന്ദു വിവാഹസങ്കല്പത്തില്‍ താലി ദാമ്പ്യത്യജീവിതത്തിന്റെ അതി പവിത്രമായ അടയാളമാണ്. സാധാരണ ഒരു ഹൈന്ദവ സ്ത്രീ ഭര്‍ത്താവ് മരിച്ചെങ്കില്‍ മാത്രമെ താലി അഴിച്ചുമാറ്റാറുള്ളു.ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോള്‍ അത് മാറ്റുന്നത് ദാമ്പത്യം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള മനഃപൂര്‍വ്വമായ ശ്രമത്തിന്റെ തെളിവാണ്.ഭര്‍ത്താവിന്റെ സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ച് തെളിവില്ലാതെ ഭാര്യ സൈനികമേധാവിമാര്‍ക്ക് പരാതിയയച്ചിരുന്നതും താലി ഊരി മാറ്റിയതും ഭാര്യയ്ക്ക് ദാമ്പത്യം തുടരാന്‍ താല്പര്യമില്ലെന്നാണ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാം കണക്കിലെടുത്താണ് മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയുടെ വിധി.
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

2.78 കോടി എന്തിന് നൽകി?, എന്ത് സേവനമാണ് നൽകിയത്, തെളിവെവിടെ: വീണയെ ചോദ്യം ചെയ്യും

2.78 കോടി എന്തിന് നൽകി?, എന്ത് സേവനമാണ് നൽകിയത്, തെളിവെവിടെ: വീണയെ ചോദ്യം ചെയ്യുംമറ്റ് ഏജന്‍സികളില്‍ നിന്നുള്‍പ്പടെ ഇതുവരെ ലഭിച്ച രേഖകളും തിരുവനന്തപുരത്ത് ചോദ്യം ചെയ്തതില്‍ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങളും വിശകലനം ചെയ്ത ശേഷം വിശദമായ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് വീണയെ വിളിപ്പിക്കുമെന്നാണ് ഇഡി വൃത്തങ്ങള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

ഹോര്‍മുസ് അടച്ചുപൂട്ടിയെങ്കിലും ഇന്ത്യന്‍ കപ്പലുകള്‍ ഇപ്പോഴും കടന്നുപോകുന്നു: ഷിപ്പിങ് മന്ത്രാലയം

ഹോര്‍മുസ് അടച്ചുപൂട്ടിയെങ്കിലും ഇന്ത്യന്‍ കപ്പലുകള്‍ ഇപ്പോഴും കടന്നുപോകുന്നു: ഷിപ്പിങ് മന്ത്രാലയംഇന്ധന വില ഉയര്‍ത്തി. അനിശ്ചിതത്വത്തിനിടയിലും ഇന്ത്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി കപ്പലുകള്‍ അപകടകരമായ ഈ ഭാഗത്തിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നത് തുടരുന്നു. മേഖലയിലെ കടുത്ത തടസ്സങ്ങള്‍ക്കിടയിലും ഇന്ത്യ ഊര്‍ജ്ജ വിതരണം നിലനിര്‍ത്താന്‍ ഇത് സഹായിക്കുന്നു.

മണ്‍സൂണ്‍ എത്തുന്നതിനു മുമ്പുതന്നെ പനി പടരുന്നു; സര്‍ക്കാര്‍ ആശുപത്രികളില്‍ ചികിത്സ തേടിയത് 1.48 ലക്ഷത്തിലധികം പേര്‍

മണ്‍സൂണ്‍ എത്തുന്നതിനു മുമ്പുതന്നെ പനി പടരുന്നു; സര്‍ക്കാര്‍ ആശുപത്രികളില്‍ ചികിത്സ തേടിയത് 1.48 ലക്ഷത്തിലധികം പേര്‍എന്നാല്‍ മെയ് മാസത്തില്‍ മാത്രം വിവിധ ജില്ലകളിലെ സര്‍ക്കാര്‍ ആശുപത്രികളില്‍ പനിക്ക് ചികിത്സ തേടിയത് 1.48 ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകളാണ്.

ശബരിമലയില്‍ സ്വര്‍ണ്ണകൊള്ളക്കേസ്: തന്ത്രിയുടെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കാന്‍ കേരള ഹൈക്കോടതി വിസമ്മതിച്ചു

ശബരിമലയില്‍ സ്വര്‍ണ്ണകൊള്ളക്കേസ്: തന്ത്രിയുടെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കാന്‍ കേരള ഹൈക്കോടതി വിസമ്മതിച്ചുപ്രതികള്‍ക്ക് ജാമ്യം അനുവദിച്ച ഉത്തരവില്‍ ഇടപെടാന്‍ താല്‍പ്പര്യമില്ലെന്ന് ജസ്റ്റിസ് എ ബദറുദീന്റെ സിംഗിള്‍ ജഡ്ജി ബെഞ്ച് വാദം കേള്‍ക്കുന്നതിനിടെ നിരീക്ഷിച്ചു. വിഷയം ജൂണ്‍ 3-ലേക്ക് കൂടുതല്‍ പരിഗണനയ്ക്കായി മാറ്റിവച്ചു.

കായംകുളം കായലില്‍ കൈകാലുകള്‍ കെട്ടിയിട്ട നിലയില്‍ സ്ത്രീയുടെ മൃതദേഹം, കൊലപാതകമെന്ന് സംശയം

കായംകുളം കായലില്‍ കൈകാലുകള്‍ കെട്ടിയിട്ട നിലയില്‍ സ്ത്രീയുടെ മൃതദേഹം, കൊലപാതകമെന്ന് സംശയംരണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് കാണാതായ 80 വയസ്സുള്ള തങ്കമ്മയുടെ മൃതദേഹമാണ് കനകക്കുന്നില്‍ കണ്ടെത്തിയത്. മൃതദേഹം കല്ലില്‍ കെട്ടി നദിയില്‍ തള്ളിയതാണോ എന്ന് സംശയമുണ്ട്. കൊലപാതക സാധ്യതയും പോലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്.

ബിജെപിക്കെതിരായ അടിയന്തര പ്രമേയത്തിനു അനുമതി നൽകാതെ സതീശൻ സർക്കാർ

ബിജെപിക്കെതിരായ അടിയന്തര പ്രമേയത്തിനു അനുമതി നൽകാതെ സതീശൻ സർക്കാർപ്രതിപക്ഷം ആദ്യമായി കൊണ്ടുവന്ന അടിയന്തര പ്രമേയത്തിനു അനുമതി നിഷേധിച്ച് യുഡിഎഫ് സർക്കാർ. ഇന്ധനവില വർധനവിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെയാണ് പ്രതിപക്ഷം അടിയന്തര പ്രമേയ നോട്ടീസ് നൽകിയത്. എന്നാൽ മോദി സർക്കാരിനെതിരായ അടിയന്തര പ്രമേയത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി.സതീശൻ എതിർക്കുകയായിരുന്നു.

ഭാര്യ താലി അഴിച്ചുമാറ്റുന്നത് ഭർത്താവിനോടുള്ള ക്രൂരത, വിവാഹമോചന സാധുത ശരിവെച്ച് മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി!

ഭാര്യ താലി അഴിച്ചുമാറ്റുന്നത് ഭർത്താവിനോടുള്ള ക്രൂരത, വിവാഹമോചന സാധുത ശരിവെച്ച് മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി!ഹിന്ദു വിവാഹ ആചാരപ്രകാരം വിവാഹിതയായ ഒരു സ്ത്രീ തന്റെ താലി (മാംഗല്യസൂത്രം) അഴിച്ചുമാറ്റുന്നത് ഭര്‍ത്താവിനോട് കാണിക്കുന്ന കടുത്ത മാനസിക ക്രൂരതയായി കണക്കാക്കാമെന്ന് മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി. മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയുടെ മധുര ബെഞ്ചിലെ ജസ്റ്റിസ് പി. വടമലൈയാണ് സമൂഹത്തില്‍ വലിയ ചര്‍ച്ചകള്‍ക്ക് വഴിവെക്കാവുന്ന ഈ നിര്‍ണ്ണായക വിധി പ്രസ്താവിച്ചത്.

ലെബനനെതിരായ നീക്കം നമ്മളെ ഒറ്റപ്പെടുത്തും, നെതന്യാഹുവിനെ ഫോണിൽ വിളിച്ച് സംസാരിച്ച് ട്രംപ്, പിന്തിരിപ്പിച്ചെന്ന് അവകാശവാദം

ലെബനനെതിരായ നീക്കം നമ്മളെ ഒറ്റപ്പെടുത്തും, നെതന്യാഹുവിനെ ഫോണിൽ വിളിച്ച് സംസാരിച്ച് ട്രംപ്, പിന്തിരിപ്പിച്ചെന്ന് അവകാശവാദംയുഎസ് അറിവോടെയാണ് ലെബനനിലെ ആക്രമണമെങ്കിലും അത് പരിധി വിട്ടതും സാധാരണക്കാര്‍ ആക്രമണത്തില്‍ കൊല്ലപ്പെടുന്നതുമാണ് ട്രംപിനെ ചൊടുപ്പിച്ചത്.

കോടതി ഉത്തരവ് വന്ന ശേഷം തുടർ നടപടിയെന്ന് ഇഡി; വീണയെ ഉടൻ ചോദ്യം ചെയ്യില്ല

കോടതി ഉത്തരവ് വന്ന ശേഷം തുടർ നടപടിയെന്ന് ഇഡി; വീണയെ ഉടൻ ചോദ്യം ചെയ്യില്ലസിഎംആർഎൽ - എക്‌സാലോജിക് സാമ്പത്തിക ഇടപാട് കേസിൽ വീണ ടി-യെ ഉടൻ ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടതില്ലെന്ന് ഇഡി. സാങ്കേതികമായി വീണയ്‌ക്കെതിരെ തെളിവുകൾ കുറവാണെന്നാണ് ഇഡി വിലയിരുത്തൽ.

ലെബനനെ ഇനി തൊടരുത്, ഉത്തര ഇസ്രായേലിലെ ജനങ്ങളോട് ഒഴിഞ്ഞു പോകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് ഇറാൻ, ആക്രമണ മുന്നറിയിപ്പ്!

ലെബനനെ ഇനി തൊടരുത്, ഉത്തര ഇസ്രായേലിലെ ജനങ്ങളോട് ഒഴിഞ്ഞു പോകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് ഇറാൻ, ആക്രമണ മുന്നറിയിപ്പ്!ഇസ്രായേല്‍ സൈന്യം ബെയ്‌റൂട്ടില്‍ ആക്രമണം നടത്തിയാല്‍ ഉത്തര ഇസ്രായേലിനെ ജനങ്ങള്‍ സുരക്ഷിത കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് മാറണമെന്ന് ഇറാന്റെ സെന്‍ട്രല്‍ മിലിറ്ററി കമാന്‍ഡ് നിര്‍ദേശം നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.