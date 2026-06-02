  4. Don't leave your laptop plugged in all the time
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Tuesday, 2 June 2026 (12:47 IST)

ലാപ്ടോപ്പ് എപ്പോഴും പ്ലഗ് ഇന്‍ ചെയ്ത് വയ്ക്കരുത്; ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ അറിയണം

ഇന്നത്തെ ആധുനിക യുഗത്തില്‍ നമുക്കെല്ലാവര്‍ക്കും അറിയാവുന്നതുപോലെ, ലാപ്ടോപ്പുകള്‍ നമ്മുടെ ജീവിതശൈലിയുടെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. ജോലി, വിനോദം, ആശയവിനിമയം എന്നിവയ്ക്കായി നമ്മള്‍ ലാപ്ടോപ്പുകള്‍  ഉപയോഗിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ലാപ്ടോപ്പ് കഴിയുന്നത്ര കാലം പ്രവര്‍ത്തനക്ഷമവും കാര്യക്ഷമവുമായി തുടരുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാന്‍, ലാപ്ടോപ്പിന്റെ ബാറ്ററി ലൈഫ് നശിപ്പിക്കുന്ന  ശീലങ്ങള്‍ നിങ്ങള്‍ ഉപപേക്ഷിക്കണം. അവയെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. 
 
നിങ്ങളുടെ ലാപ്ടോപ്പ് എപ്പോഴും പ്ലഗ് ഇന്‍ ചെയ്ത് വയ്ക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ ലാപ്ടോപ്പ് എപ്പോഴും പ്ലഗ് ഇന്‍ ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നത് സൗകര്യപ്രദമാണെന്ന് തോന്നിയേക്കാം, എന്നാല്‍ ഈ ശീലം കാലക്രമേണ ബാറ്ററിയെ തകരാറിലാക്കും. ബാറ്ററി 100% എത്തുകയും പ്ലഗ് ഇന്‍ ചെയ്ത നിലയില്‍ തുടരുകയും ചെയ്താല്‍, അത് അനാവശ്യമായ സമ്മര്‍ദ്ദത്തിനും ബാറ്ററിക്ക് കേടുപാടുകള്‍ക്കും കാരണമാകും. ലാപ്ടോപ്പിന്റെ ആന്തരിക ഘടകങ്ങള്‍ക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ഭീഷണിയാണ് അമിത ചൂട്. ലാപ്ടോപ്പ് അമിതമായി ചൂടാകുമ്പോള്‍, അത് അതിന്റെ പ്രോസസറിലും മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലും അധിക സമ്മര്‍ദ്ദം ചെലുത്തുന്നു, ഇത് അതിന്റെ ആയുസ്സ് കുറയ്ക്കും. 
 
ഒന്നിലധികം ഹെവി പ്രോഗ്രാമുകളോ വളരെയധികം ആപ്പുകളോ ഒരേസമയം പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ലാപ്ടോപ്പിന്റെ പ്രകടനം മന്ദഗതിയിലാക്കുകയും അത് അമിതമായി ചൂടാകാന്‍ കാരണമാവുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ ലാപ്ടോപ്പ് നിരന്തരം ഇത്തരത്തില്‍ പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കുന്നത് ഹാര്‍ഡ്വെയറില്‍ സമ്മര്‍ദ്ദം ചെലുത്തുകയും അതിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള വേഗതയെ ബാധിക്കുകയും ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ തലയിണകള്‍, പുതപ്പുകള്‍ അല്ലെങ്കില്‍ വസ്ത്രങ്ങള്‍ പോലുള്ള മൃദുവായ പ്രതലങ്ങളില്‍ നിങ്ങളുടെ ലാപ്ടോപ്പ് വയ്ക്കുന്നത് വായുസഞ്ചാരം നിയന്ത്രിക്കുകയും ലാപ്‌ടോപ്പ് അമിതമായി ചൂടാകാന്‍ കാരണമാവുകയും ചെയ്യും.
ശ്രീനു എസ്
6 year in webdunia, areas of expertise - Politics, health, astrology....

2.78 കോടി എന്തിന് നൽകി?, എന്ത് സേവനമാണ് നൽകിയത്, തെളിവെവിടെ: വീണയെ ചോദ്യം ചെയ്യുംമറ്റ് ഏജന്‍സികളില്‍ നിന്നുള്‍പ്പടെ ഇതുവരെ ലഭിച്ച രേഖകളും തിരുവനന്തപുരത്ത് ചോദ്യം ചെയ്തതില്‍ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങളും വിശകലനം ചെയ്ത ശേഷം വിശദമായ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് വീണയെ വിളിപ്പിക്കുമെന്നാണ് ഇഡി വൃത്തങ്ങള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

ഹോര്‍മുസ് അടച്ചുപൂട്ടിയെങ്കിലും ഇന്ത്യന്‍ കപ്പലുകള്‍ ഇപ്പോഴും കടന്നുപോകുന്നു: ഷിപ്പിങ് മന്ത്രാലയംഇന്ധന വില ഉയര്‍ത്തി. അനിശ്ചിതത്വത്തിനിടയിലും ഇന്ത്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി കപ്പലുകള്‍ അപകടകരമായ ഈ ഭാഗത്തിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നത് തുടരുന്നു. മേഖലയിലെ കടുത്ത തടസ്സങ്ങള്‍ക്കിടയിലും ഇന്ത്യ ഊര്‍ജ്ജ വിതരണം നിലനിര്‍ത്താന്‍ ഇത് സഹായിക്കുന്നു.

മണ്‍സൂണ്‍ എത്തുന്നതിനു മുമ്പുതന്നെ പനി പടരുന്നു; സര്‍ക്കാര്‍ ആശുപത്രികളില്‍ ചികിത്സ തേടിയത് 1.48 ലക്ഷത്തിലധികം പേര്‍എന്നാല്‍ മെയ് മാസത്തില്‍ മാത്രം വിവിധ ജില്ലകളിലെ സര്‍ക്കാര്‍ ആശുപത്രികളില്‍ പനിക്ക് ചികിത്സ തേടിയത് 1.48 ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകളാണ്.

ശബരിമലയില്‍ സ്വര്‍ണ്ണകൊള്ളക്കേസ്: തന്ത്രിയുടെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കാന്‍ കേരള ഹൈക്കോടതി വിസമ്മതിച്ചുപ്രതികള്‍ക്ക് ജാമ്യം അനുവദിച്ച ഉത്തരവില്‍ ഇടപെടാന്‍ താല്‍പ്പര്യമില്ലെന്ന് ജസ്റ്റിസ് എ ബദറുദീന്റെ സിംഗിള്‍ ജഡ്ജി ബെഞ്ച് വാദം കേള്‍ക്കുന്നതിനിടെ നിരീക്ഷിച്ചു. വിഷയം ജൂണ്‍ 3-ലേക്ക് കൂടുതല്‍ പരിഗണനയ്ക്കായി മാറ്റിവച്ചു.

കായംകുളം കായലില്‍ കൈകാലുകള്‍ കെട്ടിയിട്ട നിലയില്‍ സ്ത്രീയുടെ മൃതദേഹം, കൊലപാതകമെന്ന് സംശയംരണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് കാണാതായ 80 വയസ്സുള്ള തങ്കമ്മയുടെ മൃതദേഹമാണ് കനകക്കുന്നില്‍ കണ്ടെത്തിയത്. മൃതദേഹം കല്ലില്‍ കെട്ടി നദിയില്‍ തള്ളിയതാണോ എന്ന് സംശയമുണ്ട്. കൊലപാതക സാധ്യതയും പോലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്.

ഇസ്രായേല്‍ ലെബനന്‍ ആക്രമണം: അമേരിക്കയുമായുള്ള ചര്‍ച്ച ഇറാന്‍ നിര്‍ത്തിവച്ചുഇറാന്റെ നീക്കത്തിന് മണിക്കൂറുകള്‍ക്ക് ശേഷം ഇസ്രായേല്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിന്‍ നെതന്യാഹുവുമായും ഹിസ്ബുള്ളയുമായും സംസാരിച്ചതായും ഇരുപക്ഷവും പരസ്പരം ആക്രമണം നിര്‍ത്താന്‍ സമ്മതിച്ചതായും യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ് പറഞ്ഞു.

ബിജെപിക്കെതിരായ അടിയന്തര പ്രമേയത്തിനു അനുമതി നൽകാതെ സതീശൻ സർക്കാർപ്രതിപക്ഷം ആദ്യമായി കൊണ്ടുവന്ന അടിയന്തര പ്രമേയത്തിനു അനുമതി നിഷേധിച്ച് യുഡിഎഫ് സർക്കാർ. ഇന്ധനവില വർധനവിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെയാണ് പ്രതിപക്ഷം അടിയന്തര പ്രമേയ നോട്ടീസ് നൽകിയത്. എന്നാൽ മോദി സർക്കാരിനെതിരായ അടിയന്തര പ്രമേയത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി.സതീശൻ എതിർക്കുകയായിരുന്നു.

ഭാര്യ താലി അഴിച്ചുമാറ്റുന്നത് ഭർത്താവിനോടുള്ള ക്രൂരത, വിവാഹമോചന സാധുത ശരിവെച്ച് മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി!ഹിന്ദു വിവാഹ ആചാരപ്രകാരം വിവാഹിതയായ ഒരു സ്ത്രീ തന്റെ താലി (മാംഗല്യസൂത്രം) അഴിച്ചുമാറ്റുന്നത് ഭര്‍ത്താവിനോട് കാണിക്കുന്ന കടുത്ത മാനസിക ക്രൂരതയായി കണക്കാക്കാമെന്ന് മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി. മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയുടെ മധുര ബെഞ്ചിലെ ജസ്റ്റിസ് പി. വടമലൈയാണ് സമൂഹത്തില്‍ വലിയ ചര്‍ച്ചകള്‍ക്ക് വഴിവെക്കാവുന്ന ഈ നിര്‍ണ്ണായക വിധി പ്രസ്താവിച്ചത്.

ലെബനനെതിരായ നീക്കം നമ്മളെ ഒറ്റപ്പെടുത്തും, നെതന്യാഹുവിനെ ഫോണിൽ വിളിച്ച് സംസാരിച്ച് ട്രംപ്, പിന്തിരിപ്പിച്ചെന്ന് അവകാശവാദംയുഎസ് അറിവോടെയാണ് ലെബനനിലെ ആക്രമണമെങ്കിലും അത് പരിധി വിട്ടതും സാധാരണക്കാര്‍ ആക്രമണത്തില്‍ കൊല്ലപ്പെടുന്നതുമാണ് ട്രംപിനെ ചൊടുപ്പിച്ചത്.

കോടതി ഉത്തരവ് വന്ന ശേഷം തുടർ നടപടിയെന്ന് ഇഡി; വീണയെ ഉടൻ ചോദ്യം ചെയ്യില്ലസിഎംആർഎൽ - എക്‌സാലോജിക് സാമ്പത്തിക ഇടപാട് കേസിൽ വീണ ടി-യെ ഉടൻ ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടതില്ലെന്ന് ഇഡി. സാങ്കേതികമായി വീണയ്‌ക്കെതിരെ തെളിവുകൾ കുറവാണെന്നാണ് ഇഡി വിലയിരുത്തൽ.