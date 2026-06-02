അനുബന്ധ വാര്ത്തകള്
- ടോയ്ലറ്റ് സീറ്റുകള് വെളുത്ത നിറത്തിലാകാന് കാരണം ഇതാണ്
- നിങ്ങള്ക്ക് ഈ ശരീരഭാഗങ്ങളില് ചൊറിച്ചില് ഉണ്ടോ? ഇക്കാര്യങ്ങള് അറിയണം
- ശിശുക്കളിലെ നാഡീ വൈകല്യങ്ങളുടെ പ്രാരംഭ ലക്ഷണങ്ങള്: മാതാപിതാക്കള് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങള്
- ശരീരത്തില് അമിത ജലാംശമുണ്ടായാലുളള അപകടങ്ങള് അറിയാമോ
- മലബന്ധമുണ്ടെങ്കില് വയറിളക്കം ഉണ്ടാകുമെന്ന് നിങ്ങള്ക്കറിയാമോ; ഓവര്ഫ്ലോ വയറിളക്കം എന്താണ്?
കടല, പയർ എന്നിവ അമിതമായി വേവിക്കരുത്
ദഹനത്തിനു തടസമാകുന്ന ആന്റി-ന്യൂട്രിഷണൽ ഘടകങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ പയർ വർഗങ്ങൾ തിളപ്പിക്കണം
പയർ വർഗങ്ങളിൽ ധാരാളം പ്രോട്ടീൻ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കടല, പരിപ്പ്, പയർ എന്നിവ ആഴ്ചയിൽ മൂന്നോ നാലോ തവണയെങ്കിലും ഭക്ഷണക്രമത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം. അതേസമയം പയർ വർഗങ്ങൾ അമിതമായി വേവിക്കാൻ പാടില്ല. ഐസിഎംആർ അടുത്തിടെ പുറത്തുവിട്ട 17 ഡയറ്ററി മാർഗനിർദേശങ്ങളിൽ ആണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അമിതമായി വേവിക്കുമ്പോൾ പയർ വർഗങ്ങളുടെ പ്രോട്ടീൻ നഷ്ടമാകുന്നു.
ദഹനത്തിനു തടസമാകുന്ന ആന്റി-ന്യൂട്രിഷണൽ ഘടകങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ പയർ വർഗങ്ങൾ തിളപ്പിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ പ്രഷർ കുക്കറിൽ പാകം ചെയ്യണം. തിളപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ ഇവയിൽ അടങ്ങിയ ഫൈറ്റിക് ആസിഡിന്റെ അളവ് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും. പോഷക ലഭ്യത മെച്ചപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. രുചി വർധിപ്പിക്കാനും പയർ വർഗങ്ങൾ തിളപ്പിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. പക്ഷേ അമിതമായി വേവിക്കുന്നതാണ് പ്രോട്ടീൻ നഷ്ടപ്പെടാനും അമിനോ അസിഡായ ലൈസീൻ നഷ്ടപ്പെടാനും കാരണം.
പയർ വർഗങ്ങൾ വേവിക്കുമ്പോൾ ആവശ്യത്തിനു മാത്രം വെള്ളം ചേർക്കുക. ഇത് വെള്ളം വറ്റി പോകുന്നത് ഒഴിവാക്കുകയും ആവശ്യ പോഷകങ്ങൾ നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കൂടാതെ രുചിയും വർധിപ്പിക്കും.
ലാപ്ടോപ്പ് എപ്പോഴും പ്ലഗ് ഇന് ചെയ്ത് വയ്ക്കരുത്; ഇക്കാര്യങ്ങള് അറിയണം
അധിമാസം ജൂൺ 15ന് തീരും, പുണ്യപ്രാപ്തിക്കായി ഈ 5 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഇനിയും വൈകരുത്
ഭാര്യ താലി അഴിച്ചുമാറ്റുന്നത് ഭർത്താവിനോടുള്ള ക്രൂരത, വിവാഹമോചന സാധുത ശരിവെച്ച് മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി!
ഹിന്ദു വിവാഹ ആചാരപ്രകാരം വിവാഹിതയായ ഒരു സ്ത്രീ തന്റെ താലി (മാംഗല്യസൂത്രം) അഴിച്ചുമാറ്റുന്നത് ഭര്ത്താവിനോട് കാണിക്കുന്ന കടുത്ത മാനസിക ക്രൂരതയായി കണക്കാക്കാമെന്ന് മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി. മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയുടെ മധുര ബെഞ്ചിലെ ജസ്റ്റിസ് പി. വടമലൈയാണ് സമൂഹത്തില് വലിയ ചര്ച്ചകള്ക്ക് വഴിവെക്കാവുന്ന ഈ നിര്ണ്ണായക വിധി പ്രസ്താവിച്ചത്.
ഇങ്ങനെ കളിക്കണ്ടെ മോനു, ഒരു സെഞ്ചുറിയല്ലെ പോയത്: വിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ട നിരാശയിലിരിക്കുന്ന വൈഭവിന് പരാഗിന്റെ ഉപദേശം!
കടല, പയർ എന്നിവ അമിതമായി വേവിക്കരുത്
പയർ വർഗങ്ങളിൽ ധാരാളം പ്രോട്ടീൻ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കടല, പരിപ്പ്, പയർ എന്നിവ ആഴ്ചയിൽ മൂന്നോ നാലോ തവണയെങ്കിലും ഭക്ഷണക്രമത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം. അതേസമയം പയർ വർഗങ്ങൾ അമിതമായി വേവിക്കാൻ പാടില്ല. ഐസിഎംആർ അടുത്തിടെ പുറത്തുവിട്ട 17 ഡയറ്ററി മാർഗനിർദേശങ്ങളിൽ ആണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അമിതമായി വേവിക്കുമ്പോൾ പയർ വർഗങ്ങളുടെ പ്രോട്ടീൻ നഷ്ടമാകുന്നു.
ചീര നല്ലതാണോ? ഇവർ ഒഴിവാക്കണം
ഒട്ടേറെ ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങൾ ഉള്ള ഇലക്കറികൾ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും കഴിക്കണം. ചീരയാണ് ഇലക്കറികളിൽ കേമൻ. കലോറി കുറഞ്ഞതും ധാതുക്കൾ ധാരാളം അടങ്ങിയതുമായ ചീര ആരോഗ്യത്തിനു നല്ലതാണ്. കാൽസ്യം, മഗ്നീഷ്യം, അയേൺ, വിറ്റാമിൻ എ, വിറ്റാമിൻ സി എന്നിവ ചീരയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. തടി കുറയാനും രക്തത്തിൽ ഹിമോഗ്ലോബിന്റെ അളവ് വർധിപ്പിക്കാനും ചീര സഹായിക്കും. ചീരയിൽ ഗ്ലൈസമിക് ഇൻഡക്സ് കുറവായതിനാൽ പ്രമേഹ രോഗികൾക്ക് ധൈര്യമായി കഴിക്കാം.