  1. മറ്റുള്ളവ
  2. ആരോഗ്യം
  3. ലേഖനങ്ങള്‍
  4. Early Signs of Neurological Disorders in Infants
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Monday, 1 June 2026 (10:34 IST)

ശിശുക്കളിലെ നാഡീ വൈകല്യങ്ങളുടെ പ്രാരംഭ ലക്ഷണങ്ങള്‍: മാതാപിതാക്കള്‍ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍

Early Signs of Neurological Disorders in Infants
BY: ശ്രീനു എസ്
Publish: Mon, 1 Jun 2026 (10:34 IST) Updated: Mon, 1 Jun 2026 (10:36 IST)
google-news
നവജാതശിശുക്കളില്‍ നാഡീസംബന്ധമായ പ്രശ്‌നങ്ങളുടെ ആദ്യ ലക്ഷണങ്ങള്‍ എങ്ങനെ കണ്ടെത്താമെന്ന് നോക്കാം. കുഞ്ഞുങ്ങളിലെ നാഡീസംബന്ധമായ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ എത്രയും വേഗം തിരിച്ചറിയേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. ഈ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ചിലപ്പോള്‍ വളരെ ചെറുതായിരിക്കാം പക്ഷേ വൈദ്യസഹായം ആവശ്യമാണ്. ഒരു കുട്ടിയുടെ വളര്‍ച്ചയില്‍ മാതാപിതാക്കള്‍ക്ക് ഈ ലക്ഷണങ്ങള്‍ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാമെന്ന് നോക്കാം. പേശികളിലെ മുറുക്കത്തിന്റെ അളവിനെയാണ് മസില്‍ ടോണ്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, ഇത് ഇരിക്കുമ്പോഴും നില്‍ക്കുമ്പോഴും നിവര്‍ന്നു നില്‍ക്കാന്‍ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു. 
 
പരന്നതോ ദൃഢമായതോ ആയ കൈകാലുകളും മന്ദഗതിയിലുള്ള വളര്‍ച്ചയും നാഡീസംബന്ധമായ പ്രശ്‌നങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കാം. അതുപോലെ കുഞ്ഞിന്റെ അസാധാരണമായ പെരുമാറ്റങ്ങള്‍, ഞെട്ടല്‍, കണ്ണുകള്‍ ഉരുട്ടല്‍ എന്നിവ ചിലപ്പോള്‍ അപസ്മാരത്തിന്റെ ലക്ഷണമാകാം. കൂടാതെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനോ വിഴുങ്ങാനോ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്നത് നാഡീസംബന്ധമായ പ്രശ്‌നങ്ങളുടെ ലക്ഷണമാകാം. 2-3 മാസത്തിനു ശേഷം കുഞ്ഞിന്റെ ചലനങ്ങളില്‍ വരുന്ന മാറ്റങ്ങള്‍, അല്ലെങ്കില്‍ പ്രതികരണശേഷി കുറയുന്നത് എന്നിവയും നാഡീസംബന്ധമായ പ്രശ്‌നങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കാം. 
 
രണ്ട് മാസമായിട്ടും കുഞ്ഞിന് അമ്മയുടെയോ മറ്റുളളവരുടെയോ മുഖം തിരിച്ചറിയാനുള്ള കഴിവില്ലായ്മയോ വസ്തുക്കളില്‍ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനുള്ള കഴിവില്ലായ്മയോ നാഡീസംബന്ധമായ പ്രശ്‌നത്തിന്റെ ലക്ഷണമാകാം. അതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞിന്റെ ആദ്യകാല പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ - ഇഴയുക, നടക്കുക, നില്‍ക്കുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളില്‍ കാലതാമസം ഉണ്ടാകുന്നത് നാഡീസംബന്ധമായ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ മൂലമാകാം.  
 
പ്രത്യക്ഷത്തില്‍ ആരോഗ്യപ്രശ്‌നങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ പോലും, നിരന്തരമായ, അസഹ്യമായ കരച്ചില്‍ ഉണ്ടാകുന്നതും നാഡീസംബന്ധമായ പ്രശ്‌നത്തിന്റെ  ലക്ഷണമാകാം.
About Writer
ശ്രീനു എസ്
6 year in webdunia, areas of expertise - Politics, health, astrology.... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

ഇങ്ങനെ കളിക്കണ്ടെ മോനു, ഒരു സെഞ്ചുറിയല്ലെ പോയത്: വിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ട നിരാശയിലിരിക്കുന്ന വൈഭവിന് പരാഗിന്റെ ഉപദേശം!

ഇങ്ങനെ കളിക്കണ്ടെ മോനു, ഒരു സെഞ്ചുറിയല്ലെ പോയത്: വിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ട നിരാശയിലിരിക്കുന്ന വൈഭവിന് പരാഗിന്റെ ഉപദേശം!നിരാശനായിരിക്കുന്ന താരത്തിന് റിയാന്‍ പരാഗ് ഉപദേശം നല്‍കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് ആരാധകരെ ചൊടുപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ ശേഖരിക്കണം; വീണയുടെ ബാങ്ക് ലോക്കര്‍ തുറന്നു പരിശോധിക്കാനുള്ള നീക്കവുമായി ഇഡി

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ ശേഖരിക്കണം; വീണയുടെ ബാങ്ക് ലോക്കര്‍ തുറന്നു പരിശോധിക്കാനുള്ള നീക്കവുമായി ഇഡിഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് എച്ച് ഡി എഫ് സി ബാങ്കിലെ ലോക്കറിലേക്ക് അന്വേഷണം വ്യാപിപ്പിക്കുന്നത്. പണമിടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതല്‍ രേഖകളും വിവരങ്ങളും കണ്ടെത്താനാണ് ഈ നീക്കം.

30 ദിവസത്തേക്കുള്ള പാചകവാതകം സംഭരിക്കണം, കമ്പനികൾക്ക് നിർദേശം നൽകി കേന്ദ്രം

30 ദിവസത്തേക്കുള്ള പാചകവാതകം സംഭരിക്കണം, കമ്പനികൾക്ക് നിർദേശം നൽകി കേന്ദ്രംപെട്രോളിയം മന്ത്രാലയം ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി സുജാത ശര്‍മയാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ പുറപ്പെടുവിച്ചത്.

hardik Pandya : മുംബൈ വിടുമെന്ന് ഉറപ്പ്, ചെന്നൈയോ രാജസ്ഥാനോ?, പിടിതരാതെ ഹാർദ്ദിക്, പുതിയ പോസ്റ്റ് ചർച്ചയാകും

hardik Pandya : മുംബൈ വിടുമെന്ന് ഉറപ്പ്, ചെന്നൈയോ രാജസ്ഥാനോ?, പിടിതരാതെ ഹാർദ്ദിക്, പുതിയ പോസ്റ്റ് ചർച്ചയാകുംഹാര്‍ദ്ദിക് പങ്കുവെച്ച ചിത്രത്തില്‍ മൊബൈല്‍ സ്‌ക്രീനില്‍ 07:07 എന്നെഴുതിയിട്ടുണ്ട്.

ഗാസ മുനമ്പില്‍ 40 ടണ്‍ മെഡിക്കല്‍ ഉപകരണങ്ങള്‍ എത്തിച്ച് യുഎഇ

ഗാസ മുനമ്പില്‍ 40 ടണ്‍ മെഡിക്കല്‍ ഉപകരണങ്ങള്‍ എത്തിച്ച് യുഎഇമെഡിക്കല്‍ സപ്ലൈകളും ആംബുലന്‍സുകളും ആരോഗ്യ സേവനങ്ങള്‍ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും 24 മണിക്കൂറും പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ആശുപത്രികള്‍ക്കും മെഡിക്കല്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കും അവശ്യ സഹായം നല്‍കുന്നതിനും സഹായിക്കും.

ശിശുക്കളിലെ നാഡീ വൈകല്യങ്ങളുടെ പ്രാരംഭ ലക്ഷണങ്ങള്‍: മാതാപിതാക്കള്‍ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍

ശിശുക്കളിലെ നാഡീ വൈകല്യങ്ങളുടെ പ്രാരംഭ ലക്ഷണങ്ങള്‍: മാതാപിതാക്കള്‍ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍പേശികളിലെ മുറുക്കത്തിന്റെ അളവിനെയാണ് മസില്‍ ടോണ്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, ഇത് ഇരിക്കുമ്പോഴും നില്‍ക്കുമ്പോഴും നിവര്‍ന്നു നില്‍ക്കാന്‍ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു.

ഉറക്കക്കുറവ് കാൻസർ സാധ്യത ഉയർത്തുമോ? 50 വയസിന് താഴെയുള്ളവരിൽ ആശങ്ക ഉയർത്തി പുതിയ പഠനം

ഉറക്കക്കുറവ് കാൻസർ സാധ്യത ഉയർത്തുമോ? 50 വയസിന് താഴെയുള്ളവരിൽ ആശങ്ക ഉയർത്തി പുതിയ പഠനംലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കാന്‍സര്‍ സമ്മേളനമായ ഷിക്കാഗോയിലെ അമേരിക്കന്‍ സൊസൈറ്റി ഓഫ് ക്ലിനിക്കല്‍ ഓങ്കോളജിയുടെ വാര്‍ഷിക സമ്മേലനത്തിലാണ് പഠനം അവതരിപ്പിച്ചത്.

ചര്‍മ്മത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഈ മാറ്റങ്ങള്‍ ഹൃദ്രോഗത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാവാം

ചര്‍മ്മത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഈ മാറ്റങ്ങള്‍ ഹൃദ്രോഗത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാവാംസാധാരണയായി ശരീരത്തില്‍ കാല്‍സ്യത്തിന്റെ കുറവുള്ളപ്പോഴാണ് നഖത്തില്‍ വെള്ള നിറം കാണപ്പെടുന്നത്. എന്നാല്‍ ഹൃദ്രോഗം മൂലം രക്തയോട്ടം കുറഞ്ഞാലും ഇത്തരത്തില്‍ വെള്ളം കാണപ്പെടും.

21 വയസ്സ് പ്രായവ്യത്യാസം, ആദ്യം ആരാധനയായിരുന്നു, വർഷങ്ങളോളം സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തു, പിന്നീട് ഡേറ്റിങ്ങിലായി, മിലിന്ദ് സോമനുമായുള്ള പ്രണയത്തെ പറ്റി ഷഹാന ഗോസ്വാമി

21 വയസ്സ് പ്രായവ്യത്യാസം, ആദ്യം ആരാധനയായിരുന്നു, വർഷങ്ങളോളം സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തു, പിന്നീട് ഡേറ്റിങ്ങിലായി, മിലിന്ദ് സോമനുമായുള്ള പ്രണയത്തെ പറ്റി ഷഹാന ഗോസ്വാമി2018-ല്‍ അങ്കിത കോന്‍വറുമായുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിവാഹത്തിന് മുന്‍പ്, തെന്നിന്ത്യന്‍ പ്രേക്ഷകര്‍ക്കും സുപരിചിതയായ നടി ഷഹാന ഗോസ്വാമിയുമായി മിലിന്ദ് പ്രണയത്തിലായിരുന്നു. അക്കാലത്ത് പേജ് ത്രീ കോളങ്ങളില്‍ ഏറെ ചര്‍ച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട ആ പ്രണയത്തെക്കുറിച്ചും, ഒടുവില്‍ പരസ്പര സമ്മതത്തോടെയുള്ള വേര്‍പിരിയലിനെക്കുറിച്ചും മനസ്സ് തുറന്നിരിക്കുകയാണ് ഷഹാന.

ശരീരത്തില്‍ അമിത ജലാംശമുണ്ടായാലുളള അപകടങ്ങള്‍ അറിയാമോ

ശരീരത്തില്‍ അമിത ജലാംശമുണ്ടായാലുളള അപകടങ്ങള്‍ അറിയാമോഎന്നിരുന്നാലും വളരെയധികം ജലാംശം ശരീരത്തില്‍ ഉണ്ടാകുന്നത് ആരോഗ്യപരമായി അപകടങ്ങള്‍ ഉയര്‍ത്തുന്നു. ഓവര്‍ഹൈഡ്രേഷന്‍ ഫലമായി അപകടകരമായ ഹൈപ്പോനാട്രീമിയ അവസ്ഥകള്‍ക്ക് കാരണമാകും.