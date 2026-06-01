ശിശുക്കളിലെ നാഡീ വൈകല്യങ്ങളുടെ പ്രാരംഭ ലക്ഷണങ്ങള്: മാതാപിതാക്കള് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങള്
നവജാതശിശുക്കളില് നാഡീസംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങളുടെ ആദ്യ ലക്ഷണങ്ങള് എങ്ങനെ കണ്ടെത്താമെന്ന് നോക്കാം. കുഞ്ഞുങ്ങളിലെ നാഡീസംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങള് എത്രയും വേഗം തിരിച്ചറിയേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. ഈ പ്രശ്നങ്ങള് ചിലപ്പോള് വളരെ ചെറുതായിരിക്കാം പക്ഷേ വൈദ്യസഹായം ആവശ്യമാണ്. ഒരു കുട്ടിയുടെ വളര്ച്ചയില് മാതാപിതാക്കള്ക്ക് ഈ ലക്ഷണങ്ങള് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാമെന്ന് നോക്കാം. പേശികളിലെ മുറുക്കത്തിന്റെ അളവിനെയാണ് മസില് ടോണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, ഇത് ഇരിക്കുമ്പോഴും നില്ക്കുമ്പോഴും നിവര്ന്നു നില്ക്കാന് നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു.
പരന്നതോ ദൃഢമായതോ ആയ കൈകാലുകളും മന്ദഗതിയിലുള്ള വളര്ച്ചയും നാഡീസംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കാം. അതുപോലെ കുഞ്ഞിന്റെ അസാധാരണമായ പെരുമാറ്റങ്ങള്, ഞെട്ടല്, കണ്ണുകള് ഉരുട്ടല് എന്നിവ ചിലപ്പോള് അപസ്മാരത്തിന്റെ ലക്ഷണമാകാം. കൂടാതെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനോ വിഴുങ്ങാനോ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്നത് നാഡീസംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങളുടെ ലക്ഷണമാകാം. 2-3 മാസത്തിനു ശേഷം കുഞ്ഞിന്റെ ചലനങ്ങളില് വരുന്ന മാറ്റങ്ങള്, അല്ലെങ്കില് പ്രതികരണശേഷി കുറയുന്നത് എന്നിവയും നാഡീസംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കാം.
രണ്ട് മാസമായിട്ടും കുഞ്ഞിന് അമ്മയുടെയോ മറ്റുളളവരുടെയോ മുഖം തിരിച്ചറിയാനുള്ള കഴിവില്ലായ്മയോ വസ്തുക്കളില് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനുള്ള കഴിവില്ലായ്മയോ നാഡീസംബന്ധമായ പ്രശ്നത്തിന്റെ ലക്ഷണമാകാം. അതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞിന്റെ ആദ്യകാല പ്രവര്ത്തനങ്ങള് - ഇഴയുക, നടക്കുക, നില്ക്കുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളില് കാലതാമസം ഉണ്ടാകുന്നത് നാഡീസംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങള് മൂലമാകാം.
പ്രത്യക്ഷത്തില് ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ പോലും, നിരന്തരമായ, അസഹ്യമായ കരച്ചില് ഉണ്ടാകുന്നതും നാഡീസംബന്ധമായ പ്രശ്നത്തിന്റെ ലക്ഷണമാകാം.
21 വയസ്സ് പ്രായവ്യത്യാസം, ആദ്യം ആരാധനയായിരുന്നു, വർഷങ്ങളോളം സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തു, പിന്നീട് ഡേറ്റിങ്ങിലായി, മിലിന്ദ് സോമനുമായുള്ള പ്രണയത്തെ പറ്റി ഷഹാന ഗോസ്വാമി
2018-ല് അങ്കിത കോന്വറുമായുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിവാഹത്തിന് മുന്പ്, തെന്നിന്ത്യന് പ്രേക്ഷകര്ക്കും സുപരിചിതയായ നടി ഷഹാന ഗോസ്വാമിയുമായി മിലിന്ദ് പ്രണയത്തിലായിരുന്നു. അക്കാലത്ത് പേജ് ത്രീ കോളങ്ങളില് ഏറെ ചര്ച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട ആ പ്രണയത്തെക്കുറിച്ചും, ഒടുവില് പരസ്പര സമ്മതത്തോടെയുള്ള വേര്പിരിയലിനെക്കുറിച്ചും മനസ്സ് തുറന്നിരിക്കുകയാണ് ഷഹാന.