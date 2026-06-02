ടോയ്ലറ്റ് സീറ്റുകള് വെളുത്ത നിറത്തിലാകാന് കാരണം ഇതാണ്
വീട്, ഓഫീസ്, പൊതു സമുച്ചയം എന്നിങ്ങനെ ഏത് കെട്ടിടത്തിന്റെയും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളില് ഒന്നാണ് ടോയ്ലറ്റുകള്. വീടുകള്, ഷോപ്പിംഗ് മാളുകള്, ഓഫീസുകള്, സിനിമാശാലകള്, ഹോട്ടലുകള് എന്നിങ്ങനെ എല്ലായിടത്തും ടോയ്ലറ്റുകള് കാണപ്പെടുന്നു. അവ പൊതുവെ രണ്ട് തരത്തിലാണ്: വെസ്റ്റേണ്, ഇന്ത്യന്. തരം എന്തുതന്നെയായാലും, ടോയ്ലറ്റ് സീറ്റുകള് പ്രധാനമായും വെള്ളയാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് നിങ്ങള് എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? വിവിധ നിറങ്ങളില് ടോയ്ലറ്റ് സീറ്റുകള് ലഭ്യമാണെങ്കിലും, വെള്ളയാണ് ഏറ്റവും സാധാരണമായ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത്.
ഇതിന് പിന്നില് ഒരു പ്രത്യേക കാരണമുണ്ട്. മിക്ക ടോയ്ലറ്റ് സീറ്റുകളും സെറാമിക് കൊണ്ടാണ് നിര്മ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്, അത് വളരെ ഈടുനില്ക്കുന്നതാണ്. സെറാമിക് ചൂടാക്കുമ്പോള്, അതിന്റെ ഉപരിതലം കഠിനവും ഉറച്ചതുമായി മാറുന്നു. തവിട്ട് പോലുള്ള ഇരുണ്ട നിറങ്ങളില് ടോയ്ലറ്റ് സീറ്റുകള് നിര്മ്മിച്ചാല്, അഴുക്കും കറയും എളുപ്പത്തില് ദൃശ്യമാകില്ല. എന്നാല് വെളുത്ത സീറ്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോള് ഏതെങ്കിലും കുഴപ്പങ്ങള് വ്യക്തമായി കാണാന് കഴിയും. ഇത് വൃത്തിയാക്കല് എളുപ്പമാക്കുകയും ശുചിത്വം നിലനിര്ത്താന് സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് ടോയ്ലറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അണുബാധകള്ക്കുള്ള സാധ്യതയും കുറയ്ക്കുന്നു.
ഇക്കാരണത്താല്, മിക്ക ആളുകളും വ്യത്യസ്ത നിറങ്ങളിലുള്ള ടോയ്ലറ്റ് സീറ്റുകള് വാങ്ങുന്നത് ഒഴിവാക്കുന്നു. കൂടാതെ സെറാമിക് ചൂടാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിറം നല്കാമെങ്കിലും, പിഗ്മെന്റുകള് ചേര്ക്കുന്നത് ഉല്പാദനച്ചെലവ് വര്ദ്ധിപ്പിക്കുകയും നിര്മ്മാണ പ്രക്രിയയെ സങ്കീര്ണ്ണമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വെള്ള നിറത്തിന് കൂടുതല് പ്രാധാന്യം നല്കുന്നത് ചെലവ് കുറയ്ക്കാനും ഉല്പ്പാദനം കാര്യക്ഷമമാക്കാനും സഹായിക്കും.