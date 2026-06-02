  1. മറ്റുള്ളവ
  2. ആരോഗ്യം
  3. ലേഖനങ്ങള്‍
  4. This is why toilet seats are white
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Tuesday, 2 June 2026 (10:39 IST)

ടോയ്ലറ്റ് സീറ്റുകള്‍ വെളുത്ത നിറത്തിലാകാന്‍ കാരണം ഇതാണ്

How to Open Closet Seat Cover, Toilet, Closet lid, Toilet closet lid do not touch with hand, Health News, ക്ലോസറ്റ് ലിഡ്, ടോയ്‌ലറ്റ്
BY: ശ്രീനു എസ്
Publish: Tue, 2 Jun 2026 (10:39 IST) Updated: Tue, 2 Jun 2026 (10:46 IST)
google-news
വീട്, ഓഫീസ്, പൊതു സമുച്ചയം എന്നിങ്ങനെ ഏത് കെട്ടിടത്തിന്റെയും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളില്‍ ഒന്നാണ് ടോയ്ലറ്റുകള്‍. വീടുകള്‍, ഷോപ്പിംഗ് മാളുകള്‍, ഓഫീസുകള്‍, സിനിമാശാലകള്‍, ഹോട്ടലുകള്‍ എന്നിങ്ങനെ എല്ലായിടത്തും ടോയ്ലറ്റുകള്‍ കാണപ്പെടുന്നു. അവ പൊതുവെ രണ്ട് തരത്തിലാണ്: വെസ്റ്റേണ്‍, ഇന്ത്യന്‍. തരം എന്തുതന്നെയായാലും, ടോയ്ലറ്റ് സീറ്റുകള്‍ പ്രധാനമായും വെള്ളയാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് നിങ്ങള്‍ എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? വിവിധ നിറങ്ങളില്‍ ടോയ്ലറ്റ് സീറ്റുകള്‍ ലഭ്യമാണെങ്കിലും, വെള്ളയാണ് ഏറ്റവും സാധാരണമായ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത്. 
 
ഇതിന് പിന്നില്‍ ഒരു പ്രത്യേക കാരണമുണ്ട്. മിക്ക ടോയ്ലറ്റ് സീറ്റുകളും സെറാമിക് കൊണ്ടാണ് നിര്‍മ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്, അത് വളരെ ഈടുനില്‍ക്കുന്നതാണ്. സെറാമിക് ചൂടാക്കുമ്പോള്‍, അതിന്റെ ഉപരിതലം കഠിനവും ഉറച്ചതുമായി മാറുന്നു. തവിട്ട് പോലുള്ള ഇരുണ്ട നിറങ്ങളില്‍ ടോയ്ലറ്റ് സീറ്റുകള്‍ നിര്‍മ്മിച്ചാല്‍, അഴുക്കും കറയും എളുപ്പത്തില്‍ ദൃശ്യമാകില്ല. എന്നാല്‍ വെളുത്ത സീറ്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോള്‍ ഏതെങ്കിലും കുഴപ്പങ്ങള്‍ വ്യക്തമായി കാണാന്‍ കഴിയും. ഇത് വൃത്തിയാക്കല്‍ എളുപ്പമാക്കുകയും ശുചിത്വം നിലനിര്‍ത്താന്‍ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് ടോയ്ലറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അണുബാധകള്‍ക്കുള്ള സാധ്യതയും കുറയ്ക്കുന്നു. 
 
ഇക്കാരണത്താല്‍, മിക്ക ആളുകളും വ്യത്യസ്ത നിറങ്ങളിലുള്ള ടോയ്ലറ്റ് സീറ്റുകള്‍ വാങ്ങുന്നത് ഒഴിവാക്കുന്നു. കൂടാതെ സെറാമിക് ചൂടാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിറം നല്‍കാമെങ്കിലും, പിഗ്മെന്റുകള്‍ ചേര്‍ക്കുന്നത് ഉല്‍പാദനച്ചെലവ് വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുകയും നിര്‍മ്മാണ പ്രക്രിയയെ സങ്കീര്‍ണ്ണമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വെള്ള നിറത്തിന് കൂടുതല്‍ പ്രാധാന്യം നല്‍കുന്നത് ചെലവ് കുറയ്ക്കാനും ഉല്‍പ്പാദനം കാര്യക്ഷമമാക്കാനും സഹായിക്കും.
About Writer
ശ്രീനു എസ്
6 year in webdunia, areas of expertise - Politics, health, astrology.... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

ഇങ്ങനെ കളിക്കണ്ടെ മോനു, ഒരു സെഞ്ചുറിയല്ലെ പോയത്: വിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ട നിരാശയിലിരിക്കുന്ന വൈഭവിന് പരാഗിന്റെ ഉപദേശം!

ഇങ്ങനെ കളിക്കണ്ടെ മോനു, ഒരു സെഞ്ചുറിയല്ലെ പോയത്: വിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ട നിരാശയിലിരിക്കുന്ന വൈഭവിന് പരാഗിന്റെ ഉപദേശം!നിരാശനായിരിക്കുന്ന താരത്തിന് റിയാന്‍ പരാഗ് ഉപദേശം നല്‍കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് ആരാധകരെ ചൊടുപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ ശേഖരിക്കണം; വീണയുടെ ബാങ്ക് ലോക്കര്‍ തുറന്നു പരിശോധിക്കാനുള്ള നീക്കവുമായി ഇഡി

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ ശേഖരിക്കണം; വീണയുടെ ബാങ്ക് ലോക്കര്‍ തുറന്നു പരിശോധിക്കാനുള്ള നീക്കവുമായി ഇഡിഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് എച്ച് ഡി എഫ് സി ബാങ്കിലെ ലോക്കറിലേക്ക് അന്വേഷണം വ്യാപിപ്പിക്കുന്നത്. പണമിടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതല്‍ രേഖകളും വിവരങ്ങളും കണ്ടെത്താനാണ് ഈ നീക്കം.

30 ദിവസത്തേക്കുള്ള പാചകവാതകം സംഭരിക്കണം, കമ്പനികൾക്ക് നിർദേശം നൽകി കേന്ദ്രം

30 ദിവസത്തേക്കുള്ള പാചകവാതകം സംഭരിക്കണം, കമ്പനികൾക്ക് നിർദേശം നൽകി കേന്ദ്രംപെട്രോളിയം മന്ത്രാലയം ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി സുജാത ശര്‍മയാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ പുറപ്പെടുവിച്ചത്.

hardik Pandya : മുംബൈ വിടുമെന്ന് ഉറപ്പ്, ചെന്നൈയോ രാജസ്ഥാനോ?, പിടിതരാതെ ഹാർദ്ദിക്, പുതിയ പോസ്റ്റ് ചർച്ചയാകും

hardik Pandya : മുംബൈ വിടുമെന്ന് ഉറപ്പ്, ചെന്നൈയോ രാജസ്ഥാനോ?, പിടിതരാതെ ഹാർദ്ദിക്, പുതിയ പോസ്റ്റ് ചർച്ചയാകുംഹാര്‍ദ്ദിക് പങ്കുവെച്ച ചിത്രത്തില്‍ മൊബൈല്‍ സ്‌ക്രീനില്‍ 07:07 എന്നെഴുതിയിട്ടുണ്ട്.

ഗാസ മുനമ്പില്‍ 40 ടണ്‍ മെഡിക്കല്‍ ഉപകരണങ്ങള്‍ എത്തിച്ച് യുഎഇ

ഗാസ മുനമ്പില്‍ 40 ടണ്‍ മെഡിക്കല്‍ ഉപകരണങ്ങള്‍ എത്തിച്ച് യുഎഇമെഡിക്കല്‍ സപ്ലൈകളും ആംബുലന്‍സുകളും ആരോഗ്യ സേവനങ്ങള്‍ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും 24 മണിക്കൂറും പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ആശുപത്രികള്‍ക്കും മെഡിക്കല്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കും അവശ്യ സഹായം നല്‍കുന്നതിനും സഹായിക്കും.

ടോയ്ലറ്റ് സീറ്റുകള്‍ വെളുത്ത നിറത്തിലാകാന്‍ കാരണം ഇതാണ്

ടോയ്ലറ്റ് സീറ്റുകള്‍ വെളുത്ത നിറത്തിലാകാന്‍ കാരണം ഇതാണ്എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് നിങ്ങള്‍ എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? വിവിധ നിറങ്ങളില്‍ ടോയ്ലറ്റ് സീറ്റുകള്‍ ലഭ്യമാണെങ്കിലും, വെള്ളയാണ് ഏറ്റവും സാധാരണമായ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത്.

നിങ്ങള്‍ക്ക് ഈ ശരീരഭാഗങ്ങളില്‍ ചൊറിച്ചില്‍ ഉണ്ടോ? ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ അറിയണം

നിങ്ങള്‍ക്ക് ഈ ശരീരഭാഗങ്ങളില്‍ ചൊറിച്ചില്‍ ഉണ്ടോ? ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ അറിയണംചിലപ്പോള്‍, ഭക്ഷണം, സൗന്ദര്യവര്‍ദ്ധക വസ്തുക്കള്‍ അല്ലെങ്കില്‍ പൊടി തുടങ്ങിയവ കണ്ണുകള്‍ക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ചര്‍മ്മത്തിന് കേടുപാടുകള്‍ വരുത്തുകയും ചൊറിച്ചില്‍ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും.

ശിശുക്കളിലെ നാഡീ വൈകല്യങ്ങളുടെ പ്രാരംഭ ലക്ഷണങ്ങള്‍: മാതാപിതാക്കള്‍ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍

ശിശുക്കളിലെ നാഡീ വൈകല്യങ്ങളുടെ പ്രാരംഭ ലക്ഷണങ്ങള്‍: മാതാപിതാക്കള്‍ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍പേശികളിലെ മുറുക്കത്തിന്റെ അളവിനെയാണ് മസില്‍ ടോണ്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, ഇത് ഇരിക്കുമ്പോഴും നില്‍ക്കുമ്പോഴും നിവര്‍ന്നു നില്‍ക്കാന്‍ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു.

ഉറക്കക്കുറവ് കാൻസർ സാധ്യത ഉയർത്തുമോ? 50 വയസിന് താഴെയുള്ളവരിൽ ആശങ്ക ഉയർത്തി പുതിയ പഠനം

ഉറക്കക്കുറവ് കാൻസർ സാധ്യത ഉയർത്തുമോ? 50 വയസിന് താഴെയുള്ളവരിൽ ആശങ്ക ഉയർത്തി പുതിയ പഠനംലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കാന്‍സര്‍ സമ്മേളനമായ ഷിക്കാഗോയിലെ അമേരിക്കന്‍ സൊസൈറ്റി ഓഫ് ക്ലിനിക്കല്‍ ഓങ്കോളജിയുടെ വാര്‍ഷിക സമ്മേലനത്തിലാണ് പഠനം അവതരിപ്പിച്ചത്.

ചര്‍മ്മത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഈ മാറ്റങ്ങള്‍ ഹൃദ്രോഗത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാവാം

ചര്‍മ്മത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഈ മാറ്റങ്ങള്‍ ഹൃദ്രോഗത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാവാംസാധാരണയായി ശരീരത്തില്‍ കാല്‍സ്യത്തിന്റെ കുറവുള്ളപ്പോഴാണ് നഖത്തില്‍ വെള്ള നിറം കാണപ്പെടുന്നത്. എന്നാല്‍ ഹൃദ്രോഗം മൂലം രക്തയോട്ടം കുറഞ്ഞാലും ഇത്തരത്തില്‍ വെള്ളം കാണപ്പെടും.