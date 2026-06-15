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Sweden vs Tunisia : ലോകകപ്പിൽ സ്വീഡന്റെ ശക്തിപ്രകടനം; ടുണീഷ്യയെ തകർത്തത് 5-1ന്
ടുണീഷ്യയ്ക്ക് മത്സരത്തില് ചെറിയ പ്രതീക്ഷ നല്കിയത് ഒമര് റെകിക്കിന്റെ ഗോളായിരുന്നു.
ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2026 ഗ്രൂപ്പ് എഫിലെ ആദ്യ മത്സരത്തില് യൂറോപ്യന് ശക്തികളായ സ്വീഡന് വമ്പന് വിജയം. അതിവേഗത്തിലുള്ള ആക്രമണങ്ങള് കൊണ്ട് ടുണിഷ്യന് ഹാഫില് നാശം വിതച്ച സ്വീഡന് നിശ്ചിത സമയത്ത് 5 ഗോളുകളാണ് നേടിയത്. തുടക്കത്തില് തന്നെ മത്സരത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുത്ത സ്വീഡന്, ടുണീഷ്യന് പ്രതിരോധത്തെ നിരന്തരം സമ്മര്ദ്ദത്തിലാക്കി.
മത്സരത്തിന്റെ ആദ്യ പാദം മുതല് സ്വീഡന്റെ മിഡ്ഫീല്ഡ് നിയന്ത്രണം വ്യക്തമായിരുന്നു. പന്ത് കൈവശം വെച്ചുകൊണ്ട് കളി നിര്മ്മിച്ച സ്വീഡന്, വിങ് മേഖലകളിലൂടെ വേഗത്തില് മുന്നേറ്റം നടത്തി. യാസിന് അയാരി ആണ് സ്വീഡന് ലീഡ് സമ്മാനിച്ചത്. മധ്യനിരയില് നിന്നുള്ള വേഗമേറിയ മുന്നേറ്റത്തിനൊടുവില് ലഭിച്ച അവസരം താരം കൃത്യമായി ഫിനിഷ് ചെയ്തു. ഈ ഗോള് മത്സരത്തിന്റെ ഗതി തന്നെ മാറ്റിമറിച്ചു.
ആക്രമണ നിരയില് അലക്സാണ്ടര് ഇസാക്കും വിക്ടര് ഗ്യോക്കറസും ചേര്ന്ന കൂട്ടുകെട്ട് ടുണീഷ്യന് പ്രതിരോധത്തിന് വലിയ തലവേദനയായി. ഇസാക്കിന്റെ ഡ്രിബ്ലിംഗും ബോക്സിനുള്ളിലെ ചലനങ്ങളും മത്സരത്തില് സ്വീഡന്റെ ആക്രമണത്തെ കൂടുതല് അപകടകാരിയാക്കി. ഗ്യോക്കറസ് ഫിസിക്കല് ഗെയിമിലൂടെ പ്രതിരോധത്തെ തകര്ത്തപ്പോള്, മിഡ്ഫീല്ഡില് നിന്ന് മുന്നേറ്റങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച താരങ്ങള് ടുണീഷ്യയ്ക്ക് തിരിച്ചുവരവിന് അവസരം നിഷേധിച്ചു.
ടുണീഷ്യയ്ക്ക് മത്സരത്തില് ചെറിയ പ്രതീക്ഷ നല്കിയത് ഒമര് റെകിക്കിന്റെ ഗോളായിരുന്നു. സെറ്റ് പീസില് നിന്നുണ്ടായ ആശയക്കുഴപ്പം മുതലെടുത്താണ് ടുണീഷ്യ സ്കോര് ചെയ്തത്. എന്നാല് ആ ഗോളിന് ശേഷം പോലും സ്വീഡന്റെ ആത്മവിശ്വാസം കുറഞ്ഞില്ല. മറിച്ച് അവര് കൂടുതല് ആക്രമണാത്മകമായി കളിച്ചു. രണ്ടാം പകുതിയില് സ്വീഡന് പന്തിന്റെ വേഗതയും പാസിങ് താളവും ഉയര്ത്തിയതോടെ ടുണീഷ്യന് പ്രതിരോധം പൂര്ണമായി തകര്ന്നു.
സ്വീഡന്റെ കളിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത അവരുടെ ഹൈ-പ്രസിങ് ശൈലിയായിരുന്നു. പന്ത് നഷ്ടമായ ഉടന് തന്നെ നിരവധി താരങ്ങള് ചേര്ന്ന് സമ്മര്ദ്ദം ചെലുത്തിയതോടെ ടുണീഷ്യയ്ക്ക് മിഡ്ഫീല്ഡില് നിന്നുള്ള ബില്ഡ്-അപ്പ് അസാധ്യമായി. അതേസമയം കൗണ്ടര് അറ്റാക്കുകളില് സ്വീഡന്റെ വേഗതയും കൃത്യതയും മത്സരഫലം ഏകപക്ഷീയമാക്കി.
ഈ ജയത്തോടെ ഗ്രൂപ്പ് എഫില് സ്വീഡന് ശക്തമായ സന്ദേശമാണ് മറ്റ് ടീമുകള്ക്ക് നല്കിയിരിക്കുന്നത്. നെതര്ലന്ഡ്സും ജപ്പാനും സമനിലയില് പിരിഞ്ഞ സാഹചര്യത്തില് സ്വീഡന് ഗോള് വ്യത്യാസത്തിന്റെ ആനുകൂല്യത്തോടെ ഗ്രൂപ്പില് മുന്നിലെത്തി. അടുത്ത മത്സരങ്ങളില് കൂടുതല് ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ ഇറങ്ങാന് ഈ ജയം സ്വീഡന് വലിയ കരുത്താകും. മറുവശത്ത്, ടുണീഷ്യയ്ക്ക് ഇനി ഓരോ മത്സരവും നിര്ണായകമാകുന്ന സാഹചര്യമാണ് രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.ALSO READ: Netherlands vs Japan: 89മത്തെ മിനിറ്റിൽ ബുള്ളറ്റ് ഹെഡർ, നെതർലൻഡ്സിനെ വിറപ്പിച്ചു, സമനില പിടിച്ച് ജപ്പാൻ
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