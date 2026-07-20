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വേദനയോടെ മെസി, ആശ്വസിപ്പിച്ച് യമാൽ (ചിത്രങ്ങൾ)
നിശ്ചിത സമയത്ത് ഗോളൊന്നും പിറക്കാതിരുന്ന മത്സരത്തിൽ അധിക സമയത്താണ് സ്പെയിൻ ഗോൾ നേടിയത്
Lamin Yamal and Lionel Messi
ലോകകപ്പ് ഫൈനലിന് ശേഷം അർജന്റീന നായകൻ ലയണൽ മെസിയെ ആശ്വസിപ്പിച്ച് സ്പാനിഷ് താരം ലമിൻ യമാൽ. മത്സരത്തിൽ എതിരില്ലാത്ത ഒരു ഗോളിനാണ് സ്പെയിൻ അർജന്റീനയെ തോൽപ്പിച്ചത്.
മത്സരശേഷം മെസിയുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തിയ യമാൽ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും ചേർത്തുപിടിക്കുകയും ചെയ്തു. ആകെ തകർന്ന വിധമാണ് മെസിയെ കാണപ്പെട്ടത്. ഗ്രൗണ്ടിൽ താരം തനിച്ചിരിക്കുന്നതും നിരാശയോടെ തല താഴ്ത്തി നിൽക്കുന്നതുമായ ദൃശ്യങ്ങൾ ആരാധകരുടെയും ഉള്ളുലച്ചു.
നിശ്ചിത സമയത്ത് ഗോളൊന്നും പിറക്കാതിരുന്ന മത്സരത്തിൽ അധിക സമയത്താണ് സ്പെയിൻ ഗോൾ നേടിയത്. 106-ാം മിനിറ്റിൽ ഫെറാൻ ടോറസാണ് സ്പെയിന് വേണ്ടി ഗോൾ നേടിയത്.
Lionel Messi: മെസി പടിയിറങ്ങുമ്പോൾ; വീണ്ടും സാക്ഷിയായി മെറ്റ്ലൈഫ്
വേദനയോടെ മെസി, ആശ്വസിപ്പിച്ച് യമാൽ (ചിത്രങ്ങൾ)
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'എന്റെ ആത്മാവിനെ വേദനിപ്പിക്കുന്നു; പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് സ്കലോണി (വീഡിയോ)
ലോകകപ്പ് ഫൈനൽ തോൽവിക്കു പിന്നാലെ മാധ്യമങ്ങളോടു സംസാരിക്കവെ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് അർജന്റീന പരിശീലകൻ ലയണൽ സ്കലോണി. ഈ തോൽവി തന്റെ ആത്മാവിനെ വേദനിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് സ്കലോണി പറഞ്ഞു. പരിശീലക സ്ഥാനത്ത് തുടരുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ അർജന്റീന ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റുമായി ചർച്ചകൾ നടക്കുമെന്ന് മാത്രമാണ് സ്കലോണി പറഞ്ഞത്.
Lionel Messi: ഫൈനലിൽ മെസി എത്ര തവണ പന്ത് തൊട്ടു?
Lionel Messi: ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ അർജന്റീനയുടെ തോൽവിക്ക് പ്രധാന കാരണം ലയണൽ മെസി മികച്ച പ്രകടനം നടത്താത്തത്. മെസിയെ പൂട്ടുകയെന്ന തന്ത്രമാണ് സ്പെയിൻ പ്രയോഗിച്ചത്. മെസിയിലേക്ക് പന്ത് എത്താതെ വന്നതോടെ അർജന്റീനയ്ക്കു കാര്യങ്ങൾ കൈവിട്ടു. അവസാന 20 മിനിറ്റിൽ ചില മുന്നേറ്റങ്ങൾ മെസി നടത്തിയെങ്കിലും അതൊന്നും ഫലംകണ്ടില്ല.
ജനുവരിയോടെ സ്ഥാനമൊഴിയും, ലോകകപ്പ് ഫൈനൽ തോൽവിക്ക് പിന്നാലെ ഞെട്ടിക്കുന്ന തീരുമാനവുമായി ലയണൽ സ്കലോണി
Lionel Messi: മെസി പടിയിറങ്ങുമ്പോൾ; വീണ്ടും സാക്ഷിയായി മെറ്റ്ലൈഫ്
Lionel Messi: ലോകകപ്പ് ഫൈനലിനു തൊട്ടുമുൻപ് ലയണൽ മെസി ഇങ്ങനെ കുറിച്ചു, ' നാളെ എന്ത് സംഭവിച്ചാലും ഈ സംഘം ഒരിക്കലും മറക്കാത്ത ചരിത്രം രചിച്ചിട്ടുണ്ട്, ആർക്കും മായ്ച്ചുകളയാനാവാത്ത നേട്ടം.' ഇനിയൊരു ലോകകപ്പ് കളിക്കാൻ മെസിയുണ്ടാകില്ല. നീലയും വെള്ളയും കുപ്പായത്തിൽ ലോകകപ്പ് വേദിയിൽ കാൽപ്പന്തിനായി മെസിയുടെ തിരയിളക്കം ഇനി കാണില്ല. പടിയിറക്കം നിരാശയോടെയാണെങ്കിലും ചരിത്രം രചിച്ചാണ് അയാൾ ലോകകപ്പ് വേദിയോടു യാത്ര പറയുന്നത് ! മെസി തന്നെ പറഞ്ഞത് പോലെ, 'ആർക്കും മായ്ച്ചുകളയാനാവാത്ത ചരിത്രം'