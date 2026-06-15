  1. കായികം
  2. ക്രിക്കറ്റ്‌
  3. ക്രിക്കറ്റ്‌ വാര്‍ത്ത
  4. ICC Women's T20 worldcup India vs Pakistan match
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Monday, 15 June 2026 (09:38 IST)

India vs Pakistan : ദീപ്തി ശർമയ്ക്ക് 5 വിക്കറ്റ്, പാകിസ്ഥാനെ തകർത്തെറിഞ്ഞു, വമ്പൻ ജയത്തോടെ ലോകകപ്പിന് തുടക്കമിട്ട് ഇന്ത്യ

വനിതാ ടി20 ലോകകപ്പിലെ ആദ്യ മത്സരത്തില്‍ ചിരവൈരികളായ പാകിസ്ഥാനെ 64 റണ്‍സിന് തോല്‍പ്പിച്ച ഇന്ത്യ.

India vs Pakistan
BY: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Publish: Mon, 15 Jun 2026 (09:38 IST) Updated: Mon, 15 Jun 2026 (09:41 IST)
google-news
വനിതാ ടി20 ലോകകപ്പിലെ ആദ്യ മത്സരത്തില്‍ ചിരവൈരികളായ പാകിസ്ഥാനെ 64 റണ്‍സിന് തോല്‍പ്പിച്ച് ഇന്ത്യ. ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ഇന്ത്യ 20 ഓവറില്‍ 6 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില്‍ 170 റണ്‍സെടുത്തപ്പോള്‍ പാകിസ്ഥാന്‍ ബാറ്റിംഗ് 17 ഓവറില്‍ 106 റൺസിൽ അവസാനിച്ചു. ടി20 ലോകകപ്പില്‍ 9 തവണ ഏറ്റുമുട്ടിയതില്‍ ഇന്ത്യയുടെ ഏഴാമത്തെ വിജയമാണിത്. ടി20 ഫോര്‍മാറ്റില്‍ പാകിസ്ഥാനെതിരെ കളിച്ച 17 മത്സരങ്ങളില്‍ 14ലും ഇന്ത്യയ്ക്കാണ് വിജയം.
 
ഇന്ത്യയ്ക്കായി ഓപ്പണര്‍ സ്മൃതി മന്ദാന 44 പന്തില്‍ 2 സിക്‌സും 9 ഫോറുമുള്‍പ്പടെ 68 റണ്‍സെടുത്തു. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ പാകിസ്ഥാനെ ദീപ്തി ശര്‍മയാണ് തകര്‍ത്തത്. നാലോവര്‍ പന്തെറിഞ്ഞ താരം 11 റണ്‍സ് വഴങ്ങി 5 വിക്കറ്റുകള്‍ വീഴ്ത്തി. 35 പന്തില്‍ 41 റണ്‍സെടുത്ത് പുറത്തായ ഓപ്പണര്‍ മുനീബ അലിയാണ് പാക് നിരയിലെ ടോപ് സ്‌കോറര്‍. ഓപ്പണിങ്ങില്‍ 38 റണ്‍സെടുക്കാനായെങ്കിലും പിന്നാലെയെത്തിയ ബാറ്റര്‍മാര്‍ തകര്‍ന്നടിഞ്ഞതോടെ പാകിസ്ഥാന്‍ തോല്‍വി സമ്മതിക്കുകയായിരുന്നു. ഇന്ത്യയ്ക്കായി ശ്രീചരണി മൂന്നും ഷെഫാലി വര്‍മ ഒരു വിക്കറ്റും വീഴ്ത്തി.
 
3.2 ഓവറില്‍ 18 റണ്‍സിനിടെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് 2 വിക്കറ്റുകള്‍ നഷ്ടമായിരുന്നു. തുടക്കത്തില്‍ തന്നെ പതറിയ ഇന്ത്യയ്ക്ക് പിന്നീട് ഒത്തുചേര്‍ന്ന സ്മൃതി മന്ദാന- ഹര്‍മന്‍ പ്രീത് സഖ്യമാണ് തുണയായത്. അവസാന ഓവറുകളില്‍ 21 പന്തില്‍ 45 റണ്‍സ് നേടിയ ദീപ്തി ശര്‍മ- റിച്ച ഗോഷ് സഖ്യമാണ് ടീം സ്‌കോര്‍ 150 കടത്തിയത്. ഹര്‍മന്‍ പ്രീത് 35 പന്തില്‍ 36 റണ്‍സും റിച്ച ഘോഷ് 17 പന്തില്‍ 34 റണ്‍സുമെടുത്തു.
 
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

Kane Williamson : ഒരു ഇതിഹാസം കൂടെ പടിയിറങ്ങുന്നു, അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്നും വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ച് കെയ്ൻ വില്യംസൺ

Kane Williamson : ഒരു ഇതിഹാസം കൂടെ പടിയിറങ്ങുന്നു, അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്നും വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ച് കെയ്ൻ വില്യംസൺആധുനിക ക്രിക്കറ്റിലെ ഫാബുലസ് ഫോര്‍ സഖ്യത്തില്‍ കോലി, സ്റ്റീവ് സ്മിത്ത്, ജോ റൂട്ട് എന്നിവര്‍ക്കൊപ്പമാണ് വില്യംസണ്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടിരുന്നത്.

പരിക്കേറ്റ ബലേർഡിക്ക് പകരം മാർക്കോസ് സെനേസി, പ്രതിരോധം ശക്തമാക്കി അർജൻ്റീന

പരിക്കേറ്റ ബലേർഡിക്ക് പകരം മാർക്കോസ് സെനേസി, പ്രതിരോധം ശക്തമാക്കി അർജൻ്റീനമാഴ്‌സെയുടെ സെന്റര്‍ ബാക്കായ ബലേര്‍ഡിക്ക് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയാണ് വലതുകാലിന് പരിക്കേറ്റത്. പിന്നാലെ ടീമില്‍ നിന്നും പുറത്തായ താരത്തിന് പകരമായി മധ്യനിര താരത്തെയാകും സ്‌കലോണി ഉള്‍പ്പെടുത്തുകയെന്ന് നേരത്തെ വാര്‍ത്തകളുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഒടുവില്‍ സനേസിക്ക് തന്നെ നറുക്ക് വീഴുകയായിരുന്നു.

ബാബർ അസമും ഷഹീൻ അഫ്രിദിയും പുറത്ത്; ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിനായി യുവസംഘത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ച് പാകിസ്താൻ

ബാബർ അസമും ഷഹീൻ അഫ്രിദിയും പുറത്ത്; ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിനായി യുവസംഘത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ച് പാകിസ്താൻമുന്‍ നായകന്‍ ബാബര്‍ അസം, സ്റ്റാര്‍ പേസര്‍ ഷഹീന്‍ ഷാ അഫ്രിദി, ഓള്‍റൗണ്ടര്‍ ഷദാബ് ഖാന്‍ തുടങ്ങിയ പരിചയസമ്പന്നരായ താരങ്ങളെ പുറത്താക്കിയാണ് പുതിയ ടീം പാക് ക്രിക്കറ്റ് ബോര്‍ഡ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

ശ്രേയസ് ക്യാപ്റ്റനാകാതിരിക്കാൻ ഗംഭീർ ചരടുവലികൾ നടത്തി; റിപ്പോർട്ട്

ശ്രേയസ് ക്യാപ്റ്റനാകാതിരിക്കാൻ ഗംഭീർ ചരടുവലികൾ നടത്തി; റിപ്പോർട്ട്സെലക്ടർമാരോടും ബിസിസിഐയോടും ശ്രേയസ് നായകനായി വരുന്നതിലുള്ള അതൃപ്തി ഗംഭീർ അറിയിച്ചു

സൂര്യകുമാറിനെ പുറത്താക്കാൻ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിയത് ഗംഭീർ, ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനത്തേക്ക് നിർദേശിച്ചത് 2 പേരുകൾ

സൂര്യകുമാറിനെ പുറത്താക്കാൻ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിയത് ഗംഭീർ, ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനത്തേക്ക് നിർദേശിച്ചത് 2 പേരുകൾഐപിഎല്ലില്‍ 20.77 റണ്‍സ് ശരാശരിയില്‍ 270 റണ്‍സ് മാത്രമായിരുന്നു സൂര്യകുമാര്‍ നേടിയത്.

Sweden vs Tunisia : ലോകകപ്പിൽ സ്വീഡന്റെ ശക്തിപ്രകടനം; ടുണീഷ്യയെ തകർത്തത് 5-1ന്

Sweden vs Tunisia : ലോകകപ്പിൽ സ്വീഡന്റെ ശക്തിപ്രകടനം; ടുണീഷ്യയെ തകർത്തത് 5-1ന്അതിവേഗത്തിലുള്ള ആക്രമണങ്ങള്‍ കൊണ്ട് ടുണിഷ്യന്‍ ഹാഫില്‍ നാശം വിതച്ച സ്വീഡന്‍ നിശ്ചിത സമയത്ത് 5 ഗോളുകളാണ് നേടിയത്. തുടക്കത്തില്‍ തന്നെ മത്സരത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുത്ത സ്വീഡന്‍, ടുണീഷ്യന്‍ പ്രതിരോധത്തെ നിരന്തരം സമ്മര്‍ദ്ദത്തിലാക്കി.

India vs Pakistan : ദീപ്തി ശർമയ്ക്ക് 5 വിക്കറ്റ്, പാകിസ്ഥാനെ തകർത്തെറിഞ്ഞു, വമ്പൻ ജയത്തോടെ ലോകകപ്പിന് തുടക്കമിട്ട് ഇന്ത്യ

India vs Pakistan : ദീപ്തി ശർമയ്ക്ക് 5 വിക്കറ്റ്, പാകിസ്ഥാനെ തകർത്തെറിഞ്ഞു, വമ്പൻ ജയത്തോടെ ലോകകപ്പിന് തുടക്കമിട്ട് ഇന്ത്യആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ഇന്ത്യ 20 ഓവറില്‍ 6 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില്‍ 170 റണ്‍സെടുത്തപ്പോള്‍ പാകിസ്ഥാന്‍ ബാറ്റിംഗ് 17 ഓവറില്‍ 106 റൺസിൽ അവസാനിച്ചു. ടി20 ലോകകപ്പില്‍ 9 തവണ ഏറ്റുമുട്ടിയതില്‍ ഇന്ത്യയുടെ ഏഴാമത്തെ വിജയമാണിത്.

Netherlands vs Japan: 89മത്തെ മിനിറ്റിൽ ബുള്ളറ്റ് ഹെഡർ, നെതർലൻഡ്സിനെ വിറപ്പിച്ചു, സമനില പിടിച്ച് ജപ്പാൻ

Netherlands vs Japan: 89മത്തെ മിനിറ്റിൽ ബുള്ളറ്റ് ഹെഡർ, നെതർലൻഡ്സിനെ വിറപ്പിച്ചു, സമനില പിടിച്ച് ജപ്പാൻവിര്‍ജിന്‍ വാന്‍ഡെക്ക്, ക്രിസെന്‍സിയോ സമ്മര്‍വില്ലെ എന്നിവരായിരുന്നു നെതര്‍ലന്‍ഡ്‌സിന്റെ ഗോള്‍ സ്‌കോറര്‍മാര്‍. അതേസമയം ജപ്പാനായി കെയ്‌റ്റോ നക്കാമുറയും ഡയ്ച്ചി കമാഡയുമാണ് ഗോളുകള്‍ നേടിയത്.

Aus vs Ban : സൂപ്പർ കൊണോലി ഷോ!, ബംഗ്ലാദേശിനെതിരെ വൈറ്റ് വാഷ് നാണക്കേടിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് ഓസീസ്

Aus vs Ban : സൂപ്പർ കൊണോലി ഷോ!, ബംഗ്ലാദേശിനെതിരെ വൈറ്റ് വാഷ് നാണക്കേടിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് ഓസീസ്പരമ്പരയിലെ ആദ്യ 2 മത്സരങ്ങളിലും ബംഗ്ലാദേശിന് മുന്നില്‍ പരാജയപ്പെട്ട ഓസ്‌ട്രേലിയയ്ക്ക് ഇന്നും കൂടി പരാജയപ്പെട്ടാൽ ബംഗ്ലാദേശിനെതിരെ ഏകദിന പരമ്പര പൂര്‍ണമായി അടിയറവ് വെച്ചെന്ന നാണക്കേട് വന്ന് ചേര്‍ന്നേനെ. എന്നാല്‍ ഓപ്പണര്‍ കൂപ്പര്‍ കൊണോലിയുടെ ഒറ്റയാന്‍ പ്രകടനത്തിന്റെ മികവിലാണ് ഓസീസ് വലിയ നാണക്കേട് ഒഴിവാക്കിയത്.

KL Rahul: 'ആർക്കാടാ എന്നെ മാറ്റേണ്ടത്'; വിമർശകരെ കണ്ടംവഴി ഓടിച്ച് 'ക്ലാസി രാഹുൽ'

KL Rahul: 'ആർക്കാടാ എന്നെ മാറ്റേണ്ടത്'; വിമർശകരെ കണ്ടംവഴി ഓടിച്ച് 'ക്ലാസി രാഹുൽ'KL Rahul: 'അഞ്ചാം നമ്പറിൽ കെ.എൽ.രാഹുൽ വേണോ' എന്ന് സംശയിച്ചവർക്കെല്ലാം ബാറ്റ് കൊണ്ട് മറുപടി. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെതിരായ ഒന്നാം ഏകദിനത്തിൽ ടി20 സ്‌റ്റൈലിലാണ് രാഹുൽ ബാറ്റ് വീശിയത്. അഞ്ചാം നമ്പറിൽ എന്തുകൊണ്ടും താൻ തന്നെയാണ് ഇന്ത്യക്കു 'വേണ്ടപ്പെട്ടവൻ' എന്ന് രാഹുൽ തെളിയിച്ചു.