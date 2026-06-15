India vs Pakistan : ദീപ്തി ശർമയ്ക്ക് 5 വിക്കറ്റ്, പാകിസ്ഥാനെ തകർത്തെറിഞ്ഞു, വമ്പൻ ജയത്തോടെ ലോകകപ്പിന് തുടക്കമിട്ട് ഇന്ത്യ

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വനിതാ ടി20 ലോകകപ്പിലെ ആദ്യ മത്സരത്തില് ചിരവൈരികളായ പാകിസ്ഥാനെ 64 റണ്സിന് തോല്പ്പിച്ച ഇന്ത്യ.
വനിതാ ടി20 ലോകകപ്പിലെ ആദ്യ മത്സരത്തില് ചിരവൈരികളായ പാകിസ്ഥാനെ 64 റണ്സിന് തോല്പ്പിച്ച് ഇന്ത്യ. ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ഇന്ത്യ 20 ഓവറില് 6 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില് 170 റണ്സെടുത്തപ്പോള് പാകിസ്ഥാന് ബാറ്റിംഗ് 17 ഓവറില് 106 റൺസിൽ അവസാനിച്ചു. ടി20 ലോകകപ്പില് 9 തവണ ഏറ്റുമുട്ടിയതില് ഇന്ത്യയുടെ ഏഴാമത്തെ വിജയമാണിത്. ടി20 ഫോര്മാറ്റില് പാകിസ്ഥാനെതിരെ കളിച്ച 17 മത്സരങ്ങളില് 14ലും ഇന്ത്യയ്ക്കാണ് വിജയം.
ഇന്ത്യയ്ക്കായി ഓപ്പണര് സ്മൃതി മന്ദാന 44 പന്തില് 2 സിക്സും 9 ഫോറുമുള്പ്പടെ 68 റണ്സെടുത്തു. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ പാകിസ്ഥാനെ ദീപ്തി ശര്മയാണ് തകര്ത്തത്. നാലോവര് പന്തെറിഞ്ഞ താരം 11 റണ്സ് വഴങ്ങി 5 വിക്കറ്റുകള് വീഴ്ത്തി. 35 പന്തില് 41 റണ്സെടുത്ത് പുറത്തായ ഓപ്പണര് മുനീബ അലിയാണ് പാക് നിരയിലെ ടോപ് സ്കോറര്. ഓപ്പണിങ്ങില് 38 റണ്സെടുക്കാനായെങ്കിലും പിന്നാലെയെത്തിയ ബാറ്റര്മാര് തകര്ന്നടിഞ്ഞതോടെ പാകിസ്ഥാന് തോല്വി സമ്മതിക്കുകയായിരുന്നു. ഇന്ത്യയ്ക്കായി ശ്രീചരണി മൂന്നും ഷെഫാലി വര്മ ഒരു വിക്കറ്റും വീഴ്ത്തി.
3.2 ഓവറില് 18 റണ്സിനിടെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് 2 വിക്കറ്റുകള് നഷ്ടമായിരുന്നു. തുടക്കത്തില് തന്നെ പതറിയ ഇന്ത്യയ്ക്ക് പിന്നീട് ഒത്തുചേര്ന്ന സ്മൃതി മന്ദാന- ഹര്മന് പ്രീത് സഖ്യമാണ് തുണയായത്. അവസാന ഓവറുകളില് 21 പന്തില് 45 റണ്സ് നേടിയ ദീപ്തി ശര്മ- റിച്ച ഗോഷ് സഖ്യമാണ് ടീം സ്കോര് 150 കടത്തിയത്. ഹര്മന് പ്രീത് 35 പന്തില് 36 റണ്സും റിച്ച ഘോഷ് 17 പന്തില് 34 റണ്സുമെടുത്തു.
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