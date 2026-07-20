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- മെസിക്ക് ഗോൾഡൻ ബൂട്ട് നഷ്ടം?
Lionel Messi: മെസി പടിയിറങ്ങുമ്പോൾ; വീണ്ടും സാക്ഷിയായി മെറ്റ്ലൈഫ്
ഏഴ് ഗോളും മൂന്ന് അസിസ്റ്റുമായി കളംനിറഞ്ഞു കളിച്ച നായകന്റെ കരുത്തിൽ അർജന്റീനയ്ക്ക് 36 വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷം വിശ്വകിരീടം
Lionel Messi
Lionel Messi: ലോകകപ്പ് ഫൈനലിനു തൊട്ടുമുൻപ് ലയണൽ മെസി ഇങ്ങനെ കുറിച്ചു, ' നാളെ എന്ത് സംഭവിച്ചാലും ഈ സംഘം ഒരിക്കലും മറക്കാത്ത ചരിത്രം രചിച്ചിട്ടുണ്ട്, ആർക്കും മായ്ച്ചുകളയാനാവാത്ത നേട്ടം.' ഇനിയൊരു ലോകകപ്പ് കളിക്കാൻ മെസിയുണ്ടാകില്ല. നീലയും വെള്ളയും കുപ്പായത്തിൽ ലോകകപ്പ് വേദിയിൽ കാൽപ്പന്തിനായി മെസിയുടെ തിരയിളക്കം ഇനി കാണില്ല. പടിയിറക്കം നിരാശയോടെയാണെങ്കിലും ചരിത്രം രചിച്ചാണ് അയാൾ ലോകകപ്പ് വേദിയോടു യാത്ര പറയുന്നത് ! മെസി തന്നെ പറഞ്ഞത് പോലെ, 'ആർക്കും മായ്ച്ചുകളയാനാവാത്ത ചരിത്രം'
2006 ലാണ് മെസിയുടെ ലോകകപ്പ് കരിയർ ആരംഭിക്കുന്നത്. ആറ് ലോകകപ്പുകളിലായി 34 മത്സരങ്ങൾ, 21 ഗോളുകൾ, 12 അസിസ്റ്റുകൾ. കാൽപ്പന്തിന്റെ വിശ്വവേദിയിൽ ആ ഇടംകാൽ കുതിച്ച സമയം 3,054 മിനിറ്റ്.
2006 ലും 2010 ലും ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ അർജന്റീനയുടെ ലോകകപ്പ് മോഹങ്ങൾ നിലയ്ക്കുന്നു. 2014 ലോകകപ്പിൽ ലയണൽ മെസിയുടെ ഒറ്റയാൾ പോരാട്ടം അവരെ ഫൈനലിൽ എത്തിച്ചു. ജർമനിയോട് എതിരില്ലാത്ത ഒരു ഗോളിന് തോറ്റ് അർജന്റീന മടങ്ങുമ്പോൾ മികച്ച കളിക്കാരനുള്ള ഗോൾഡൻ ബോളുമായി മെസി തലകുനിച്ചു നിന്നു. രാജ്യത്തിനായി മൂന്നാം ലോകകപ്പ് നേടിക്കൊടുക്കുകയെന്ന സ്വപ്നം പൊലിഞ്ഞപ്പോൾ ആ ഗോൾഡൻ ബോളിന്റെ നിറവും മങ്ങി.
2014 ലോകകപ്പിലെ ഫൈനൽ തോൽവി അടക്കം തുടർച്ചയായ മൂന്ന് ഫൈനൽ തോൽവികൾ മെസിയെ മാനസികമായി തകർക്കുന്നു. 2016 ൽ മെറ്റ്ലൈഫ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന കോപ്പ അമേരിക്ക ഫൈനലിനു പിന്നാലെ രാജ്യാന്തര കരിയർ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണെന്ന പ്രഖ്യാപനം. അതേ മെറ്റ്ലൈഫ് സ്റ്റേഡിയമാണ് മെസിയുടെ അവസാന ലോകകപ്പിനും വേദിയായത്. ഒരിക്കൽ കൂടി മെറ്റ്ലൈഫ് ഗ്രൗണ്ടിൽ നിരാശയോടെ ഇരിക്കാനായിരുന്നു മെസിയുടെ വിധി.
2022 ലോകകപ്പിൽ മെസി ചരിത്രം രചിക്കുന്നു. ഏഴ് ഗോളും മൂന്ന് അസിസ്റ്റുമായി കളംനിറഞ്ഞു കളിച്ച നായകന്റെ കരുത്തിൽ അർജന്റീനയ്ക്ക് 36 വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷം വിശ്വകിരീടം. ഗോൾഡൻ ബോളുമായി മെസി ലോകകപ്പിന്റെ താരമായി.
ഈ ലോകകപ്പിൽ അർജന്റീന ഫൈനലിൽ എത്തുന്നതും മെസിയുടെ തണലിലാണ്. എട്ട് ഗോളുകളും നാല് അസിസ്റ്റുമായി അവസാന ആട്ടവും ആടിതിമിർത്തു ലയണൽ ആന്ദ്രേസ് മെസി. ലോകകപ്പിലെ മികച്ച രണ്ടാമത്തെ കളിക്കാരനുള്ള സിൽവർ ബോളുമായി ലോകകപ്പ് വേദിയിൽ നിന്ന് മെസിക്ക് പടിയിറക്കം. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള അർജന്റീന ആരാധകരുടെ ലോകകപ്പ് സ്വപ്നങ്ങൾക്കു സാക്ഷാത്കാരമേകിയ മനുഷ്യന്റെ ലോകകപ്പ് യാത്ര ഇതാ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു...! നന്ദി മെസി...!
Lionel Messi: മെസി പടിയിറങ്ങുമ്പോൾ; വീണ്ടും സാക്ഷിയായി മെറ്റ്ലൈഫ്
വേദനയോടെ മെസി, ആശ്വസിപ്പിച്ച് യമാൽ (ചിത്രങ്ങൾ)
90 മിനിറ്റിൽ ഒരൊറ്റ ഷോട്ടില്ല, റെഡ് കാർഡ്, മൈതാനത്ത് കളി മറന്ന അർജൻ്റീന, സ്പെയിനിന് മാത്രം അർഹതപ്പെട്ട കിരീടം
രോഹിതും കോലിയും ഇന്ത്യയ്ക്ക് മെസ്സിയെ പോലെ, ലോകകപ്പിൽ 2 പേരും കളിക്കണമെന്ന് മുഹമ്മദ് കൈഫ്
'എന്റെ ആത്മാവിനെ വേദനിപ്പിക്കുന്നു; പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് സ്കലോണി (വീഡിയോ)
ലോകകപ്പ് ഫൈനൽ തോൽവിക്കു പിന്നാലെ മാധ്യമങ്ങളോടു സംസാരിക്കവെ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് അർജന്റീന പരിശീലകൻ ലയണൽ സ്കലോണി. ഈ തോൽവി തന്റെ ആത്മാവിനെ വേദനിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് സ്കലോണി പറഞ്ഞു. പരിശീലക സ്ഥാനത്ത് തുടരുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ അർജന്റീന ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റുമായി ചർച്ചകൾ നടക്കുമെന്ന് മാത്രമാണ് സ്കലോണി പറഞ്ഞത്.
Lionel Messi: ഫൈനലിൽ മെസി എത്ര തവണ പന്ത് തൊട്ടു?
Lionel Messi: ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ അർജന്റീനയുടെ തോൽവിക്ക് പ്രധാന കാരണം ലയണൽ മെസി മികച്ച പ്രകടനം നടത്താത്തത്. മെസിയെ പൂട്ടുകയെന്ന തന്ത്രമാണ് സ്പെയിൻ പ്രയോഗിച്ചത്. മെസിയിലേക്ക് പന്ത് എത്താതെ വന്നതോടെ അർജന്റീനയ്ക്കു കാര്യങ്ങൾ കൈവിട്ടു. അവസാന 20 മിനിറ്റിൽ ചില മുന്നേറ്റങ്ങൾ മെസി നടത്തിയെങ്കിലും അതൊന്നും ഫലംകണ്ടില്ല.
ജനുവരിയോടെ സ്ഥാനമൊഴിയും, ലോകകപ്പ് ഫൈനൽ തോൽവിക്ക് പിന്നാലെ ഞെട്ടിക്കുന്ന തീരുമാനവുമായി ലയണൽ സ്കലോണി
Lionel Messi: മെസി പടിയിറങ്ങുമ്പോൾ; വീണ്ടും സാക്ഷിയായി മെറ്റ്ലൈഫ്
Lionel Messi: ലോകകപ്പ് ഫൈനലിനു തൊട്ടുമുൻപ് ലയണൽ മെസി ഇങ്ങനെ കുറിച്ചു, ' നാളെ എന്ത് സംഭവിച്ചാലും ഈ സംഘം ഒരിക്കലും മറക്കാത്ത ചരിത്രം രചിച്ചിട്ടുണ്ട്, ആർക്കും മായ്ച്ചുകളയാനാവാത്ത നേട്ടം.' ഇനിയൊരു ലോകകപ്പ് കളിക്കാൻ മെസിയുണ്ടാകില്ല. നീലയും വെള്ളയും കുപ്പായത്തിൽ ലോകകപ്പ് വേദിയിൽ കാൽപ്പന്തിനായി മെസിയുടെ തിരയിളക്കം ഇനി കാണില്ല. പടിയിറക്കം നിരാശയോടെയാണെങ്കിലും ചരിത്രം രചിച്ചാണ് അയാൾ ലോകകപ്പ് വേദിയോടു യാത്ര പറയുന്നത് ! മെസി തന്നെ പറഞ്ഞത് പോലെ, 'ആർക്കും മായ്ച്ചുകളയാനാവാത്ത ചരിത്രം'