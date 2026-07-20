90 മിനിറ്റിൽ ഒരൊറ്റ ഷോട്ടില്ല, റെഡ് കാർഡ്, മൈതാനത്ത് കളി മറന്ന അർജൻ്റീന, സ്പെയിനിന് മാത്രം അർഹതപ്പെട്ട കിരീടം

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ഫൈനല് മത്സരത്തിലുടനീളം സമ്പൂര്ണ്ണമായ ആധിപത്യമാണ് ലയണല് മെസ്സിയുടെ അര്ജന്റീനയുടെ മുകളില് സ്പെയിന് ചെലുത്തിയത്.
ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2026 ഫൈനലില് സ്പെയിനിന് മുന്നില് നാണംകെട്ട് 2022ലെ ലോകചാമ്പ്യന്മാരായിരുന്ന അര്ജന്റീന. നിശ്ചിതസമയത്ത് ഇരുടീമുകളും സമനില പാലിച്ചതോടെ മത്സരം അധികസമയത്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയായിരുന്നു. ആദ്യത്തെ 90 മിനിറ്റുകളില് നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരെന്ന ഖ്യാതിയിലെത്തിയ അര്ജന്റീനയ്ക്ക് ഒരൊറ്റ ഷോട്ട് പോലും ഗോളിലേക്ക് പായിക്കാനായില്ല. ഫൈനല് മത്സരത്തിലുടനീളം സമ്പൂര്ണ്ണമായ ആധിപത്യമാണ് ലയണല് മെസ്സിയുടെ അര്ജന്റീനയുടെ മുകളില് സ്പെയിന് ചെലുത്തിയത്. റോഡ്രിയും യമാലും ഓല്മോയുമെല്ലാം കളം നിറഞ്ഞതോടെ ലയണല് മെസ്സിക്കും സംഘത്തിനും മറുപടിയില്ലാതെയായി.
മത്സരത്തിന്റെ തുടക്കത്തില് തന്നെ സ്പെയിനിന്റെ സര്വാധിപത്യമാണ് കാണാനായത്. തുടക്കത്തില് ആക്രമിച്ച് കളിക്കാന് അല്പനേരം അര്ജന്റീന ശ്രമിച്ചെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് തന്നെ തങ്ങള്ക്ക് അതിന് സാധിക്കില്ലെന്ന് മനസിലാക്കി. പിന്നീട് മത്സരത്തിന്റെ പൂര്ണ്ണമായ നിയന്ത്രണം സ്പെയിനിനായിരുന്നു. ഹൈബോളുകളിലൂടെ മുന്നേറാന് അര്ജന്റീന ശ്രമിച്ചെങ്കിലും പന്ത് കൈവശം വെയ്ക്കാനാകാതെ വന്നതോടെ കളി പരുക്കനായി. മത്സരത്തിന്റെ അഞ്ചാം മിനിറ്റില് തന്നെ ലാമിന് യമാല് അര്ജന്റീനയുടെ ഗോള് മുഖത്ത് അപകടം വിതച്ചു. ചെറിയ കൗണ്ടര് അറ്റാക്കുകള് നടത്താന് ശ്രമിച്ചു എന്നതല്ലാതെ അര്ജന്റീന ഒരു ഘട്ടത്തിലും ചിത്രത്തിലേക്ക് വന്നതെയില്ല.
പലപ്പോഴും സ്പെയിന് അവസരങ്ങള് സൃഷ്ടിച്ചെങ്കിലും അതൊന്നും തന്നെ ഗോളാക്കി മാറ്റാനായില്ല.രണ്ടാം പകുതിയില് ലിയാന്ഡ്രോ പരേഡസിനെ കൊണ്ടുവന്നെങ്കിലും യാതൊരു കാര്യവുമുണ്ടായില്ല. രണ്ടാം പകുതിയിലെ ഹൈഡ്രേഷന് ബ്രേക്കിന് പിരിയുമ്പോഴും സ്പെയിനിനെ ഗോളടിക്കുന്നതില് നിന്ന് തടയുക എന്ന് മാത്രമായിരുന്നു അര്ജന്റീനയുടെ ഗെയിം പ്ലാന്.സ്കലോണി ഡി പോളിനെ പിന്വലിച്ച് ജൂലിയാനോ സിമിയോണിയെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടും ഒന്നും ചെയ്യാനായില്ല. പന്ത് കിട്ടാതെ തലങ്ങും വിലങ്ങും ഓടുന്നത് മാത്രമായിരുന്നു മെസ്സിപ്പടയുടെ ജോലി. എന്സോ ഫെര്ണാണ്ടസ് രണ്ടാം മഞ്ഞ കാര്ഡ് വാങ്ങിക്കുക കൂടി ചെയ്തതോടെ അര്ജന്റീനയ്ക്ക് തിരിച്ചുവരാനുള്ള അവസാനസാധ്യതയും നഷ്ടമായി. 90 മിനിറ്റില് ഒരൊറ്റ ഷോട്ട് പോലും അടിച്ചില്ലെന്ന ദയനീയമായ പ്രകടനം.
10 പേരായി ചുരുങ്ങിയതോടെ ഗോള് വഴങ്ങാതെ എത്ര മിനിറ്റ് അര്ജന്റീന പിടിച്ച് നില്ക്കും എന്ന് മാത്രമായി ചോദ്യം. 95മത്തെ മിനിറ്റില് നീക്കോ വില്യംസ് പന്ത് വലയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും ഓട്ടോമെന്ഡിയെ ഫൗള് ചെയ്തെന്ന കാരണത്താല് റഫറി ഗോള് നിഷേധിച്ചു. 106മത്തെ മിനിറ്റില് പകരക്കാരനായി ഇറങ്ങിയ ഫെറാന് ടോറസാണ് സ്പെയിനിന്റെ ഗോള് നേടിയത്. അവസാനനിമിഷം മെസ്സിയിലൂടെ മുന്നേറ്റങ്ങള് നടത്താന് ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ഫൈനല് വിസില് മുഴങ്ങിയതോടെ സ്പെയിന് ലോക ചാമ്പ്യന്മാരായി.
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ലോകകപ്പ് ഫൈനൽ തോൽവിക്കു പിന്നാലെ മാധ്യമങ്ങളോടു സംസാരിക്കവെ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് അർജന്റീന പരിശീലകൻ ലയണൽ സ്കലോണി. ഈ തോൽവി തന്റെ ആത്മാവിനെ വേദനിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് സ്കലോണി പറഞ്ഞു. പരിശീലക സ്ഥാനത്ത് തുടരുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ അർജന്റീന ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റുമായി ചർച്ചകൾ നടക്കുമെന്ന് മാത്രമാണ് സ്കലോണി പറഞ്ഞത്.
Lionel Messi: ഫൈനലിൽ മെസി എത്ര തവണ പന്ത് തൊട്ടു?
Lionel Messi: ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ അർജന്റീനയുടെ തോൽവിക്ക് പ്രധാന കാരണം ലയണൽ മെസി മികച്ച പ്രകടനം നടത്താത്തത്. മെസിയെ പൂട്ടുകയെന്ന തന്ത്രമാണ് സ്പെയിൻ പ്രയോഗിച്ചത്. മെസിയിലേക്ക് പന്ത് എത്താതെ വന്നതോടെ അർജന്റീനയ്ക്കു കാര്യങ്ങൾ കൈവിട്ടു. അവസാന 20 മിനിറ്റിൽ ചില മുന്നേറ്റങ്ങൾ മെസി നടത്തിയെങ്കിലും അതൊന്നും ഫലംകണ്ടില്ല.
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Lionel Messi: മെസി പടിയിറങ്ങുമ്പോൾ; വീണ്ടും സാക്ഷിയായി മെറ്റ്ലൈഫ്
Lionel Messi: ലോകകപ്പ് ഫൈനലിനു തൊട്ടുമുൻപ് ലയണൽ മെസി ഇങ്ങനെ കുറിച്ചു, ' നാളെ എന്ത് സംഭവിച്ചാലും ഈ സംഘം ഒരിക്കലും മറക്കാത്ത ചരിത്രം രചിച്ചിട്ടുണ്ട്, ആർക്കും മായ്ച്ചുകളയാനാവാത്ത നേട്ടം.' ഇനിയൊരു ലോകകപ്പ് കളിക്കാൻ മെസിയുണ്ടാകില്ല. നീലയും വെള്ളയും കുപ്പായത്തിൽ ലോകകപ്പ് വേദിയിൽ കാൽപ്പന്തിനായി മെസിയുടെ തിരയിളക്കം ഇനി കാണില്ല. പടിയിറക്കം നിരാശയോടെയാണെങ്കിലും ചരിത്രം രചിച്ചാണ് അയാൾ ലോകകപ്പ് വേദിയോടു യാത്ര പറയുന്നത് ! മെസി തന്നെ പറഞ്ഞത് പോലെ, 'ആർക്കും മായ്ച്ചുകളയാനാവാത്ത ചരിത്രം'