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പരിക്കേറ്റ ബലേർഡിക്ക് പകരം മാർക്കോസ് സെനേസി, പ്രതിരോധം ശക്തമാക്കി അർജൻ്റീന
2026 ഫിഫ ലോകകപ്പിനുള്ള അര്ജന്റീന ടീമില് മാറ്റം. പരിക്കേറ്റ ലിയാനാര്ഡോ ബലേര്ഡിക്ക് പകരം ഡിഫന്ഡര് മാര്ക്കോസ് സനേസിയെ ഉള്പ്പെടുത്തിയാണ് പുതിയ പ്രഖ്യാപനം. മാഴ്സെയുടെ സെന്റര് ബാക്കായ ബലേര്ഡിക്ക് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയാണ് വലതുകാലിന് പരിക്കേറ്റത്. പിന്നാലെ ടീമില് നിന്നും പുറത്തായ താരത്തിന് പകരമായി മധ്യനിര താരത്തെയാകും സ്കലോണി ഉള്പ്പെടുത്തുകയെന്ന് നേരത്തെ വാര്ത്തകളുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല് ഒടുവില് സനേസിക്ക് തന്നെ നറുക്ക് വീഴുകയായിരുന്നു.
ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയര് ലീഗ് ക്ലബായ ബോണ്മൗത്തിനായി കഴിഞ്ഞ സീസണില് വമ്പന് പ്രകടനമാണ് സനേസി നടത്തിയിരുന്നത്. അര്ജന്റീനയുടെ ആദ്യ ടീം പ്രഖ്യാപനത്തില് സനേസിയെ ഉള്പ്പെടുത്താതിരുന്നത് വലിയ രീതിയില് ചര്ച്ചയായിരുന്നു. ജൂണ് 15ന് അള്ജീരിയക്കെതിരെ നടക്കുന്ന അര്ജന്റീനയുടെ മത്സരത്തിന് മുന്പായി താരം ടീമിനൊപ്പം ചേരും.29 കാരനായ സനേസി അര്ജന്റീനയുടെ സീനിയര് ടീമിനായി 3 മത്സരങ്ങള് കളിച്ചിട്ടുണ്ട്.ALSO READ: South Korea vs Czechia: ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കു ദക്ഷിണ കൊറിയയുടെ 'ചെക്ക്'; ജയം ഒന്നിനെതിരെ രണ്ട് ഗോളുകൾക്ക്
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Zee 5: ലോകകപ്പ് ആരംഭിക്കുന്ന ദിവസം സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ പ്ലാനിൽ മാറ്റംവരുത്തിയ സീ 5 നെതിരെ ആരാധകരുടെ പ്രതിഷേധം. ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2026 ന്റെ ഇന്ത്യയിലെ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് അവകാശം സീ എന്റർടെയ്ൻമെന്റ്സിനാണ്. നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ പ്ലാനിൽ ലോകകപ്പിലെ ആദ്യ മത്സരം തുടങ്ങുന്നതിനു ഏതാനും മണിക്കൂർ മുൻപാണ് അവർ മാറ്റം വരുത്തിയത്.