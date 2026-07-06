അനുബന്ധ വാര്ത്തകള്
- Portugal vs Spain : പോർച്ചുഗൽ–സ്പെയിൻ പോരാട്ടത്തിന് വിവാദ റഫറി, പോർച്ചുഗലിനെ പുറത്താക്കാനുള്ള കെണിയോ?
- അമേരിക്കയ്ക്ക് എന്തുമാകാം...?, യുഎസ്എ താരം ബലോഗന്റെ സസ്പെന്ഷന് പിന്വലിച്ച് ഫിഫ, എതിര്പ്പറിയിച്ച് ബെല്ജിയം
- Erling Haaland : ഞാനും കൂടട്ടെ, മെസ്സി- എംബാപ്പെ പോരട്ടത്തിലേക്ക് ഹാളണ്ടും ലോകകപ്പിലെ ഗോൾനേട്ടം ഏഴായി!
- കാനറികളുടെ കണ്ണീർവീണ പ്രീക്വാർട്ടർ, വിനീഷ്യസ് ഉള്ളപ്പോൾ പെനാൽറ്റി എടുക്കാൻ ബ്രൂണോ എന്തിന്?, വിശദീകരണവുമായി ആൻസലോട്ടി
- രാജാവാകാന് സാധിക്കാതെ വന്ന രാജകുമാരന്, തോല്വിക്ക് പിന്നാലെ വിരമിക്കല് പ്രഖ്യാപനവുമായി ബ്രസീലിന്റെ സുല്ത്താന്
Portugal vs Spain: പ്രീ ക്വാർട്ടറിലെ ഏറ്റവും വാശിയേറിയ മത്സരം ഇന്ന്
മത്സരത്തിൽ മുൻ ലോക ചാംപ്യൻമാരും യൂറോ ചാംപ്യൻമാരുമായ സ്പെയിന് തന്നെയാണ് മുൻതൂക്കം
Portugal vs Spain: ലോകകപ്പ് പ്രീ ക്വാർട്ടറിൽ ഇന്ന് വാശിയേറിയ പോരാട്ടം. അർധ രാത്രി 12.30 നാണ് ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയുടെ പോർച്ചുഗലും ലാമിൻ യമാലിന്റെ സ്പെയിനും ഏറ്റുമുട്ടുന്നത്. അമേരിക്കയിലെ ഡല്ലാസാണ് വേദിയാകുക.
മത്സരത്തിൽ മുൻ ലോക ചാംപ്യൻമാരും യൂറോ ചാംപ്യൻമാരുമായ സ്പെയിന് തന്നെയാണ് മുൻതൂക്കം. വിവിധ പ്രവചനങ്ങൾ പ്രകാരം 49.2 ശതമാനം സ്പെയിൻ ജയിക്കാൻ സാധ്യത. പോർച്ചുഗലിന് 25.6 ജയസാധ്യത. 25.2 ശതമാനം മത്സരം സമനിലയായി എക്സ്ട്രാ ടൈമിലേക്ക് പോകും.
മേജർ ടൂർണമെന്റുകളിൽ അഞ്ച് തവണയാണ് ഇരു ടീമുകളും ഏറ്റുമുട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അതിൽ ഇരു ടീമുകളും ഓരോ മത്സരം ജയിച്ചപ്പോൾ മൂന്ന് കളികൾ സമനിലയായി. രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ 41 തവണ പോർച്ചുഗലും സ്പെയിനും ഏറ്റുമുട്ടി. അതിൽ 18 തവണ സ്പെയിൻ ജയിച്ചു. പോർച്ചുഗൽ ഏഴ് തവണ. 16 മത്സരങ്ങൾ സമനിലയായി.