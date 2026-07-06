  1. കായികം
  2. മറ്റു കളികള്‍
  3. ഫുട്ബാള്‍
  4. Controversial referee anthony tayler will referee the Portugal vs Spain match
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Monday, 6 July 2026 (14:07 IST)

Portugal vs Spain : പോർച്ചുഗൽ–സ്‌പെയിൻ പോരാട്ടത്തിന് വിവാദ റഫറി, പോർച്ചുഗലിനെ പുറത്താക്കാനുള്ള കെണിയോ?

Anthony tayler, Portugal vs Spain, Referee, Fifa worldcup
BY: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Publish: Mon, 6 Jul 2026 (14:07 IST) Updated: Mon, 6 Jul 2026 (14:09 IST)
google-news
2026 ഫിഫ ലോകകപ്പിലെ പോര്‍ച്ചുഗല്‍-സ്പെയിന്‍ പ്രീ- ക്വാര്‍ട്ടര്‍ പോരാട്ടത്തിന് റഫറിയായി ഇംഗീഷ് റഫറി ആന്റണി ടെയ്ലറെ നിയമിച്ചതില്‍ കടുത്ത വിമര്‍ശനം. 2010ല്‍ പ്രീമിയര്‍ ലീഗിലും 2013ല്‍ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലും പ്രധാനമത്സരങ്ങളില്‍ വിവാദങ്ങള്‍ക്കിടയാക്കിയ പല തീരുമാനങ്ങളും ആന്റണി ടെയ്ലര്‍ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ലോകകപ്പ് നോക്കൗട്ട് പോലെ നിര്‍ണായക മത്സരത്തില്‍ ആന്റണി ട്രെയ്ലര്‍ വന്നതോടെയാണ് ഫുട്‌ബോള്‍ ആരാധകര്‍ ആശങ്കകളോടെ രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്.
 
  യൂറോ 2024-ലെ സ്പെയിന്‍-ജര്‍മ്മനി ക്വാര്‍ട്ടര്‍ ഫൈനലില്‍ മാര്‍ക്ക് കുകുറെയയുടെ ഹാന്‍ഡ്ബോളിന് പെനാല്‍റ്റി അനുവദിക്കാതിരുന്നതടക്കമുള്ള വിവാദ സംഭവങ്ങള്‍  ആന്റണി ടെയ്ലറുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള മത്സരത്തില്‍ നടന്നിട്ടുണ്ട്. ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാള്‍ഡോയുടെ പോര്‍ച്ചുഗലിനെ പുറത്താക്കാനുള്ള അജണ്ടയുണ്ടെന്നാണ് പോര്‍ച്ചുഗല്‍ ആരാധകര്‍ എക്‌സില്‍ പറയുന്നത്. വിവാദങ്ങളുണ്ടാക്കി മത്സരങ്ങളുടെ ചര്‍ച്ച തന്റെ മുകളിലാക്കുക എന്നതാണ് ആന്റണി ടെയ്ലറുടെ രീതിയെന്നും ലോകകപ്പില്‍ അദ്ദേഹത്തിന് അവസരം നല്‍കരുതായിരുന്നുവെന്നും ചിലര്‍ പറയുന്നു.
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

France vs Sweden: അനായാസം ഫ്രാൻസ്; എംബാപ്പെയ്ക്ക് ഇരട്ടഗോൾ

France vs Sweden: അനായാസം ഫ്രാൻസ്; എംബാപ്പെയ്ക്ക് ഇരട്ടഗോൾകിലിയൻ എംബാപ്പെ ഇരട്ടഗോൾ നേടി

India vs England : ക്രിക്കറ്റ് ടീം ഗെയിമാണ്, ഒറ്റയാളെ ആശ്രയിക്കുന്ന പരിപാടിയല്ല, വൈഭവ് കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും, വ്യക്തമാക്കി ശ്രേയസ് അയ്യർ

India vs England : ക്രിക്കറ്റ് ടീം ഗെയിമാണ്, ഒറ്റയാളെ ആശ്രയിക്കുന്ന പരിപാടിയല്ല, വൈഭവ് കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും, വ്യക്തമാക്കി ശ്രേയസ് അയ്യർവിഷയത്തില്‍ വ്യക്തത നല്‍കിയിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യന്‍ നായകനായ ശ്രേയസ് അയ്യര്‍.

നോക്കൗട്ട് ഗോളുകളിൽ മാസ്റ്റർ, ലോകത്തെ മികച്ച താരം മെസ്സിയായിരിക്കാം, ലോകകപ്പിൽ അത് പക്ഷേ എംബാപ്പെ മാത്രം

നോക്കൗട്ട് ഗോളുകളിൽ മാസ്റ്റർ, ലോകത്തെ മികച്ച താരം മെസ്സിയായിരിക്കാം, ലോകകപ്പിൽ അത് പക്ഷേ എംബാപ്പെ മാത്രംലോകകപ്പിലെ നോക്കൗട്ട് മത്സരങ്ങളില്‍ ഏറ്റവും അധികം ഗോളുകള്‍ നേടുന്ന താരമെന്ന റെക്കോര്‍ഡും 27കാരന്‍ സ്വന്തം പേരിലാക്കി.

Sanju Samson: സഞ്ജുവിന്റെ കാര്യം പരുങ്ങലിൽ; ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ ബെഞ്ചിലോ?

Sanju Samson: സഞ്ജുവിന്റെ കാര്യം പരുങ്ങലിൽ; ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ ബെഞ്ചിലോ?അയർലൻഡിനെതിരായ ഒന്നാം ടി20 യിൽ അഞ്ച് റൺസിനും രണ്ടാം ടി20 മത്സരത്തിൽ പൂജ്യത്തിനുമാണ് സഞ്ജു പുറത്തായത്

Women's T20 Worldcup : ഓസീസ് വഴി മുടക്കി, വനിതാ ലോകകപ്പിൽ സെമിഫൈനൽ കാണാതെ ഇന്ത്യ പുറത്ത്

Women's T20 Worldcup : ഓസീസ് വഴി മുടക്കി, വനിതാ ലോകകപ്പിൽ സെമിഫൈനൽ കാണാതെ ഇന്ത്യ പുറത്ത്ഓസ്‌ട്രേലിയ, ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക എന്നിവര്‍ സെമിയിലേക്ക് മുന്നേറി.

Portugal vs Spain : പോർച്ചുഗൽ–സ്‌പെയിൻ പോരാട്ടത്തിന് വിവാദ റഫറി, പോർച്ചുഗലിനെ പുറത്താക്കാനുള്ള കെണിയോ?

Portugal vs Spain : പോർച്ചുഗൽ–സ്‌പെയിൻ പോരാട്ടത്തിന് വിവാദ റഫറി, പോർച്ചുഗലിനെ പുറത്താക്കാനുള്ള കെണിയോ?2010ല്‍ പ്രീമിയര്‍ ലീഗിലും 2013ല്‍ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലും പ്രധാനമത്സരങ്ങളില്‍ വിവാദങ്ങള്‍ക്കിടയാക്കിയ പല തീരുമാനങ്ങളും ആന്റണി ടെയ്ലര്‍ എടുത്തിട്ടുണ്ട്.

Sanju Samson : ലോകകപ്പ് നേടിതന്ന താരമാണ്, മറക്കരുത്: സഞ്ജു സാംസണെ തഴഞ്ഞതിൽ പ്രതികരണവുമായി അമ്പാട്ടി റായുഡു

Sanju Samson : ലോകകപ്പ് നേടിതന്ന താരമാണ്, മറക്കരുത്: സഞ്ജു സാംസണെ തഴഞ്ഞതിൽ പ്രതികരണവുമായി അമ്പാട്ടി റായുഡുടി20 ലോകകപ്പിലെ താരമായിരുന്നെങ്കിലും ഇതിന് പിന്നാലെ നടന്ന 3 ടി20 മത്സരങ്ങളിലും സഞ്ജു നിരാശപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇതോടെയാണ് വൈഭവ് സൂര്യവംശിക്കായി സഞ്ജുവിനെ ടീമില്‍ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയത്.

അമേരിക്കയ്ക്ക് എന്തുമാകാം...?, യുഎസ്എ താരം ബലോഗന്റെ സസ്‌പെന്‍ഷന്‍ പിന്‍വലിച്ച് ഫിഫ, എതിര്‍പ്പറിയിച്ച് ബെല്‍ജിയം

അമേരിക്കയ്ക്ക് എന്തുമാകാം...?, യുഎസ്എ താരം ബലോഗന്റെ സസ്‌പെന്‍ഷന്‍ പിന്‍വലിച്ച് ഫിഫ, എതിര്‍പ്പറിയിച്ച് ബെല്‍ജിയംപ്രീ ക്വാര്‍ട്ടറില്‍ ബെല്‍ജിയത്തെ നേരിടാനിരിക്കെയാണ് താരത്തിന്റെ സസ്‌പെന്‍ഷന്‍ ഫിഫ നീക്കിയത്. തീരുമാനത്തിന് പിന്നില്‍ അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റായ ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപിന്റെ ഇടപെടല്‍ നടന്നതായാണ് അഭ്യൂഹം.

Erling Haaland : ഞാനും കൂടട്ടെ, മെസ്സി- എംബാപ്പെ പോരട്ടത്തിലേക്ക് ഹാളണ്ടും ലോകകപ്പിലെ ഗോൾനേട്ടം ഏഴായി!

Erling Haaland : ഞാനും കൂടട്ടെ, മെസ്സി- എംബാപ്പെ പോരട്ടത്തിലേക്ക് ഹാളണ്ടും ലോകകപ്പിലെ ഗോൾനേട്ടം ഏഴായി!7 ഗോളുകളാണ് 3 താരങ്ങളും ലോകകപ്പില്‍ ഇതുവരെ നേടിയിട്ടുള്ളത്. 6 ഗോളുകളുമായി ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ഹാരി കെയ്‌നാണ് രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ളത്. ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തില്‍ ഇതാദ്യമായാണ് ഗോള്‍ഡന്‍ ബൂട്ടിനായി ഇത്രയും ശക്തമായ മത്സരം നടക്കുന്നത്.

കാനറികളുടെ കണ്ണീർവീണ പ്രീക്വാർട്ടർ, വിനീഷ്യസ് ഉള്ളപ്പോൾ പെനാൽറ്റി എടുക്കാൻ ബ്രൂണോ എന്തിന്?, വിശദീകരണവുമായി ആൻസലോട്ടി

കാനറികളുടെ കണ്ണീർവീണ പ്രീക്വാർട്ടർ, വിനീഷ്യസ് ഉള്ളപ്പോൾ പെനാൽറ്റി എടുക്കാൻ ബ്രൂണോ എന്തിന്?, വിശദീകരണവുമായി ആൻസലോട്ടിമത്സരത്തിന്റെ പതിനാലാം മിനിറ്റില്‍ ബ്രസീലിന് അനുകൂലമായി പെനാല്‍റ്റി ലഭിച്ചിട്ടും അത് മുതലെടുക്കാന്‍ ബ്രസീലിനായില്ല. ബ്രസീലിയന്‍ നിരയിലെ സൂപ്പര്‍ താരമായ വിനീഷ്യസ് ജൂനിയര്‍ ടീമിലുള്ളപ്പോഴും ബ്രൂണോ ഗ്വിമറസായിരുന്നു ബ്രസീലിനായി പെനാല്‍റ്റി എടുത്തത്.