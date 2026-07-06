കാനറികളുടെ കണ്ണീർവീണ പ്രീക്വാർട്ടർ, വിനീഷ്യസ് ഉള്ളപ്പോൾ പെനാൽറ്റി എടുക്കാൻ ബ്രൂണോ എന്തിന്?, വിശദീകരണവുമായി ആൻസലോട്ടി

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മത്സരം തോറ്റതോടെ ടീമിന്റെ ഈ തീരുമാനത്തിനെതിരെ വലിയ വിമര്ശനമാണ് ഉയരുന്നത്.
ലോകമെങ്ങുമുള്ള ബ്രസീല് ആരാധകരെ നിരാശയിലാഴ്ത്തി നോര്വെയ്ക്കെതിരെ 2-1ന് തോറ്റുപുറത്തായിരിക്കുകയാണ് ബ്രസീല്. മത്സരത്തിന്റെ പതിനാലാം മിനിറ്റില് ബ്രസീലിന് അനുകൂലമായി പെനാല്റ്റി ലഭിച്ചിട്ടും അത് മുതലെടുക്കാന് ബ്രസീലിനായില്ല. ബ്രസീലിയന് നിരയിലെ സൂപ്പര് താരമായ വിനീഷ്യസ് ജൂനിയര് ടീമിലുള്ളപ്പോഴും ബ്രൂണോ ഗ്വിമറസായിരുന്നു ബ്രസീലിനായി പെനാല്റ്റി എടുത്തത്. മത്സരം തോറ്റതോടെ ടീമിന്റെ ഈ തീരുമാനത്തിനെതിരെ വലിയ വിമര്ശനമാണ് ഉയരുന്നത്. ഇപ്പോഴിതാ ഇതിന് പിന്നിലെ കാരണം വിശദമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് പരിശീലകനായ കാര്ലോ ആഞ്ചലോട്ടി.
മത്സരശേഷമുള്ള വാര്ത്താസമ്മേളനത്തില് ആരാധകരുടെയും മാധ്യമങ്ങളുടെയും ചോദ്യങ്ങള്ക്ക് മറുപടിയായാണ് ആഞ്ചലോട്ടി വിശദീകരണം നല്കിയത്. ടീമിലെ ആര് പെനാല്റ്റി എടുക്കണം എന്ന കാര്യത്തില് മുന്കൂട്ടി തയ്യാറാക്കിയ പട്ടികയുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് ആഞ്ചലോട്ടി വ്യക്തമാക്കി. നെയ്മറാണ് ലിസ്റ്റിലെ ഒന്നാമന്, രണ്ടാമത് റാഫീഞ്ഞ. ഈ രണ്ട് താരങ്ങളും ഗ്രൗണ്ടിലുണ്ടായിരുന്നില്ല. തൊട്ടടുത്ത പേര് ബ്രൂണോയുടെയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഉത്തരവാദിത്തം അവന് ഏറ്റെടുത്തത്. കാര്ലോ ആഞ്ചലോട്ടി പറഞ്ഞു. പരിശീലന സെഷനുകളില് പെനാല്റ്റികളില് ബ്രൂണോ മികച്ച ആത്മവിശ്വാസവും കൃത്യതയും പുലര്ത്തിയിരുന്നതായും, ഫുട്ബോളില് ഇത്തരം നിര്ഭാഗ്യകരമായ നിമിഷങ്ങള് സ്വാഭാവികമാണെന്നും ആഞ്ചലോട്ടി കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
Ancelotti e Vini JR tem que responder depois do jogo o pq quem bateu foi o Bruno Guimarães, volante e não o Craque atual da seleção, competidor da artilharia da copa. Alguém supõe a resposta? pic.twitter.com/2E6E3Mnfo3— (@vxlxcsz) July 5, 2026
കളിയുടെ ഗതി മാറ്റിയ ആ 'സ്റ്റട്ടറിങ് റണ്-അപ്പ്'
പതിനാലാം മിനിറ്റില് പെനാല്റ്റി ബോക്സിലേക്ക് പന്തുമായി നീങ്ങിയ ഗ്വിമറസ് തന്റെ പതിവ് 'സ്റ്റട്ടറിങ് റണ്-അപ്പ്' വഴിയാണ് കിക്ക് എടുത്തത്. പന്ത് വലതുമൂലയിലേക്ക് ലക്ഷ്യം വെച്ചെങ്കിലും നോര്വീജിയന് ഗോള്കീപ്പര് ഒര്ജന് നൈലാന്ഡിന്റെ അസാമാന്യമായ ഡൈവിംഗ് സേവ് ബ്രസീലിന്റെ നെഞ്ച് തകര്ത്തു. ഈ ഒരൊറ്റ സേവിലൂടെ മത്സരത്തിന്റെ സൈക്കോളജിക്കല് അഡ്വാന്റേജ് നോര്വെ സ്വന്തമാക്കുകയായിരുന്നു.ALSO READ: രാജാവാകാന് സാധിക്കാതെ വന്ന രാജകുമാരന്, തോല്വിക്ക് പിന്നാലെ വിരമിക്കല് പ്രഖ്യാപനവുമായി ബ്രസീലിന്റെ സുല്ത്താന്
തുടര്ന്ന് രണ്ടാം പകുതിയില് നോര്വെയുടെ സൂപ്പര് സ്ട്രൈക്കര് ഏര്ലിങ് ഹാളണ്ട് ഇരട്ട ഗോളുകളുമായി ബ്രസീലിയന് പ്രതിരോധത്തെ നിലംപരിശാക്കി. മത്സരത്തിന്റെ അവസാന നിമിഷങ്ങളില് പരിക്കില് നിന്നും മുക്തനായി കളത്തിലിറങ്ങിയ നെയ്മര് പെനാല്റ്റിയിലൂടെ ഒരു ഗോള് മടക്കിയെങ്കിലും കാനറികള്ക്ക് ടൂര്ണമെന്റിലേക്ക് തിരിച്ചുവരാന് അത് മതിയാകുമായിരുന്നില്ല.ALSO READ: Brazil vs Norway: ബ്രസീലിന് 'നോ വേ'; മുൻ ചാംപ്യൻമാർ പുറത്ത്, ഹാലണ്ടിന് ഡബിൾ
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