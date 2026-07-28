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Written By നെൽവിൻ വിൽസൺ നെൽവിൻ വിൽസൺ
Last Modified: Tuesday, 28 July 2026 (17:46 IST)

ദെഷാംപ്‌സ് യുഗത്തിനു അവസാനം; ഫ്രാൻസിനെ നയിക്കാൻ സിദാൻ

14 വർഷത്തിനു ശേഷമാണ് ദെഷാംപ്‌സ് ഫ്രഞ്ച് പരിശീലക സ്ഥാനത്തുനിന്ന് ഒഴിയുന്നത്

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Written By: നെൽവിൻ വിൽസൺ
Updated: Tue, 28 Jul 2026 (17:50 IST)
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Zinedine Zidane

ദിദിയെർ ദെഷാംപ്‌സിന് പകരക്കാരനായി ഇതിഹാസ താരം സിനദീൻ സിദാൻ ഫ്രാൻസ് പരിശീലകൻ. 2026 ഫിഫ ലോകകപ്പിന്റെ സെമിയിൽ സ്‌പെയിനോടു തോറ്റ് പുറത്തായതിനു പിന്നാലെയാണ് ദെഷാംപ്‌സ് ഫ്രഞ്ച് പരിശീലകസ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞത്. ഫ്രാൻസിന്റെ മുൻതാരം കൂടിയായ സിദാൻ പരിശീലക സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കാൻ സന്നദ്ധത അറിയിച്ചതിനു പിന്നാലെയാണ് ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം. 
 
റയൽ മഡ്രിഡ് പരിശീലകനായിരുന്നു സിദാൻ. 2021 ൽ മഡ്രിഡ് വിട്ടശേഷം രാജ്യാന്തര ഫുട്‌ബോളിൽ ഫ്രാൻസിനെ പരിശീലിപ്പിക്കാനായി കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. 1998 ലെ ഫിഫ ലോകകപ്പ് ഫ്രാൻസ് നേടുമ്പോൾ സിദാൻ ടീമിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു. 2006 ലോകകപ്പിൽ ഫ്രാൻസ് ഫൈനലിൽ എത്തിയതും സിദാന് കീഴിൽ. തന്റെ വലിയൊരു സ്വപ്‌നമാണ് സാക്ഷാത്കരിച്ചതെന്ന് പരിശീലകനായി പ്രഖ്യാപിച്ചതിനു പിന്നാലെ സിദാൻ പറഞ്ഞു. 
 
ഇതിനായാണ് കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷമായി കാത്തിരുന്നത്. ഞാൻ ഈ ടീമിനെ ഒരു ആരാധകനെന്ന നിലയിലും ഭാവിയിലെ പരിശീലകനെന്ന നിലയിലുമാണ് കണ്ടിരുന്നത്. ഞാൻ അക്കാര്യം ഒളിപ്പിച്ചുവയ്ക്കുന്നില്ല. ഫ്രാൻസ് പരിശീലകനാകണം എന്ന് റയൽ മഡ്രിഡ് പരിശീലക സ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം ഞാൻ എന്നോടു തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു. റയൽ വിട്ടശേഷം മറ്റു ക്ലബുകളിൽ നിന്ന് വലിയ ഓഫറുകൾ ലഭിച്ചിരുന്നു. ഫ്രാൻസ് പരിശീലക സ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അതെല്ലാം വേണ്ടെന്നുവച്ചത് - സിദാൻ വെളിപ്പെടുത്തി. 2021 വരെ റയൽ മഡ്രിഡ് പരിശീലകനായിരുന്നു സിദാൻ. 
 
അതേസമയം 14 വർഷത്തിനു ശേഷമാണ് ദെഷാംപ്‌സ് ഫ്രഞ്ച് പരിശീലക സ്ഥാനത്തുനിന്ന് ഒഴിയുന്നത്. ദെഷാംപ്‌സിന് കീഴിലാണ് 2018 ലെ ലോകകപ്പ് ഫ്രാൻസ് ജേതാക്കളായത്. 2022 ലോകകപ്പിൽ ഫൈനൽ കളിച്ചിരുന്നു.
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നെൽവിൻ വിൽസൺ
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