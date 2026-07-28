സഞ്ജു ഇനി സഞ്ജുവിന്റെ രീതിയില് കളിക്കും, ഈ മത്സരയോട്ടത്തില് കൂടെ ഓടാനില്ല
ഇന്ത്യയില് വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു റേറ്റ് റേയ്സാണ് നടക്കുന്നത്. അതിന്റെ ഭാഗമാകാന് താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല. എനിക്കിപ്പോള് 31 വയസ്സായി.
ഇന്ത്യന് ക്രിക്കറ്റിലെ ഒരു അപൂര്വതയാണ് മലയാളി താരമായ സഞ്ജു സാംസണ്. തന്റെ പത്തൊമ്പതാം വയസ്സ് മുതല് ഇന്ത്യന് ടീം സെലക്ഷന്റെ റഡാറില് വന്നിട്ടും കരിയറില് ഉടനീളം അവഗണനകള് മാത്രമാണ് സഞ്ജുവിന് പറയാനുള്ളത്. ടി20 ലോകകപ്പിലെ ഇന്ത്യയുടെ ഹീറോയായിട്ട് കൂടി വെറും 3 മോശം പ്രകടനങ്ങള് സഞ്ജുവിന് ടീമിന് പുറത്തേക്കുള്ള വഴി തുറന്നിരുന്നു. അഭിഷേക് ശര്മ, ഇഷാന് കിഷന് തുടങ്ങിയ താരങ്ങള്ക്ക് മോശം ഫോമില് തുടരാന് അവസരങ്ങള് യഥേഷ്ടം ലഭിക്കുമ്പോഴാണ് ലോകകപ്പ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് നേടികൊടുത്തിട്ടും സഞ്ജു ഈ അവസ്ഥ നേരിടുന്നത്.
ഇപ്പോഴിതാ മുന് ഇന്ത്യന് താരം ആകാശ് ചോപ്രയുമായുള്ള അഭിമുഖ സംഭാഷണത്തിനിടെ ഒപ്പം കളിക്കുന്ന താരങ്ങള്ക്കെതിരെ മത്സരിച്ച് താന് മടുത്തെന്ന് തുറന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് താരം. 2028ലെ ഇന്ത്യയുടെ ഒളിമ്പിക്സ് ടീമിനെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായി ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ 14-15 താരങ്ങളുടെ പട്ടികയില് പോലും താന് ഇല്ലെന്നും അക്കാര്യത്തില് എന്ത് മറുപടിയാണ് നല്കാനാവുക എന്ന ചോദ്യവുമാണ് സഞ്ജു ഉയര്ത്തിയത്.
ഇന്ത്യയില് വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു റേറ്റ് റേയ്സാണ് നടക്കുന്നത്. അതിന്റെ ഭാഗമാകാന് താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല. എനിക്കിപ്പോള് 31 വയസ്സായി. കുറച്ച് വര്ഷങ്ങള് കൂടിയാണ് ഇനി ബാക്കിയുള്ളത്. ഈ സമയത്തിനുള്ളില് പല നേട്ടങ്ങളും സ്വന്തമാക്കാന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതില് തന്നെ സന്തുഷ്ടനാണ്. ആരും സഞ്ജു അങ്ങനെ കളിക്കണം, ഇങ്ങനെ കളിക്കണം എന്ന് പറയേണ്ടതില്ല. സഞ്ജു എങ്ങനെ കളിക്കണം എന്ന് സഞ്ജു തന്നെ തീരുമാനിക്കും. ഇന്ത്യന് ടീമിന്റെ മത്സരയോട്ടത്തില് ഭാഗമാകാനല്ല, കളി ആസ്വദിക്കാനാണ് തീരുമാനം. സഞ്ജു വ്യക്തമാക്കി.ALSO READ: ഓരോ അനുഭവത്തിൽ നിന്നും വൈഭവ് പഠിക്കുന്നു, ഫിറ്റ്നസിൽ കൂടി ശ്രദ്ധ വേണമെന്ന് വി വി എസ് ലക്ഷ്മൺ