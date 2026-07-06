അനുബന്ധ വാര്ത്തകള്
- Hardik Pandya: കൊൽക്കത്ത നായകനായി ഹാർദിക് എത്തുമോ? താൽപര്യം പ്രകടിപ്പിച്ച് ചെന്നൈയും
- ഇന്ത്യയെ വിറപ്പിച്ച അയർലൻഡ് താരം തൊഴിൽ രഹിതൻ, ചർച്ചയായി ജയ് മൂന്ദ്രയുടെ ലിങ്ക്ഡ് ഇൻ പ്രൊഫൈൽ:'ഓപ്പൺ ടു വർക്ക്' സ്റ്റാറ്റസ് കണ്ട് ഞെട്ടി ഇന്ത്യക്കാർ
- അവൻ ആർസിബിയുടെ ഭാവി നായകൻ, ദേവ്ദത്ത് ഏറെ മെച്ചപ്പെട്ടെന്ന് ആർസിബി ഡയറക്ടർ
- കോലിയുടെയോ രോഹിത്തിന്റെയോ നല്ലതിനല്ല നോക്കേണ്ടത്, ഇന്ത്യന് ക്രിക്കറ്റിന് മുന്ഗണന നല്കണം: ബിസിസിഐക്ക് സഞ്ജയ് മഞ്ജരേക്കറുടെ തുറന്ന് കത്ത്
- അതൊരു അടഞ്ഞ അദ്ധ്യായമാണ്, ടെസ്റ്റ് ഫോർമാറ്റിലേക്ക് ഒരു മടക്കമില്ല: വ്യക്തമാക്കി കോലി
ഞാൻ കണ്ടതിൽ ഏറ്റവും സമ്പൂർണ്ണനായ ക്രിക്കറ്റർ കോലി, ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടുക്കെട്ട് ഹാളണ്ട്- ഡിബ്ര്യുയ്നെ പോലെ: ഫിൽ സാൾട്ട്
ദി സൂപ്പര് ഓവര് പോഡ്കാസ്റ്റില് സംസാരിക്കവെയാണ് കോലിയെ സാള്ട്ട് പ്രശംസകൊണ്ട് മൂടിയത്.
താന് കണ്ടതില് വെച്ച് ഏറ്റവും സമ്പൂര്ണ്ണനായ ക്രിക്കറ്റര് ഇന്ത്യയുടെ സൂപ്പര് താരം വിരാട് കോലിയാണെന്ന് ഇംഗ്ലണ്ട് ഓപ്പണറും ആര്സിബിയിലെ കോലിയുടെ സഹതാരവുമായ ഫില് സാള്ട്ട്. ദി സൂപ്പര് ഓവര് പോഡ്കാസ്റ്റില് സംസാരിക്കവെയാണ് കോലിയെ സാള്ട്ട് പ്രശംസകൊണ്ട് മൂടിയത്.
2025 സീസണിലാണ് കൊല്ക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സില് നിന്നും ഫില് സാള്ട്ട് ആര്സിബിയിലെത്തിയത്. 2025,2026 സീസണുകളില് കോലിയ്ക്കൊപ്പം ഓപ്പണറായി തിളങ്ങാന് സാള്ട്ടിനായിരുന്നു. കോലിയുമായുള്ള കൂട്ടുക്കെട്ടിനെ മാഞ്ചസ്റ്റര് സിറ്റിയിലെ കെവിന് ഡി ബ്രൂയിന്-എര്ലിങ് ഹാലന്ഡ് കൂട്ടുകെട്ടിനോടാണ് സാള്ട്ട് ഉപമിച്ചത്. പരസ്പര ധാരണയും ആക്രമണ മനോഭാവവും ആര്സിബി വിജയങ്ങളില് പ്രധാനമായിരുന്നുവെന്നും സാള്ട്ട് വ്യക്തമാക്കി. കോലിയുടെ വാക്കുകളും നിര്ദേശങ്ങളും തന്റെ പ്രകടനം മെച്ചപ്പെടുത്താന് ഏറെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും സാള്ട്ട് വ്യക്തമാക്കി.
2025 ഐപിഎല് സീസണില് 175.98 എന്ന മികച്ച സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റില് 403 റണ്സെടുത്ത സാള്ട്ട് ആര്സിബിയുടെ ആദ്യ ഐപിഎല് കിരീടനേട്ടത്തില് നിര്ണായകമായ പങ്കാണ് വഹിച്ചത്. പരിക്ക് അലട്ടിയതിനാല് 2026 സീസണില് എല്ലാ മത്സരങ്ങളിലും കളിക്കാന് സാള്ട്ടിനായിരുന്നില്ല.