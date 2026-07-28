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  4. Former Indian player wants vaibhav suryavanshi to open alongside Rohit sharma in ODI
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Tuesday, 28 July 2026 (13:54 IST)

വൈഭവിനെ ടി20യിൽ മാത്രമായി ഒതുക്കരുത്, ഗിൽ നാലാമനാകണം, രോഹിത്തിനൊപ്പം വൈഭവ് ഓപ്പൺ ചെയ്യട്ടെയെന്ന് മുൻ താരം

Vaibhav Suryavanshi, ODI Format, Indian Openers, Shubman Gill,ODI worldcup 27
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Tue, 28 Jul 2026 (13:58 IST)
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ടി20 ഫോര്‍മാറ്റില്‍ അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിലും മികവ് തെളിയിച്ച യുവതാരം വൈഭവ് സൂര്യവംശിയെ ഏകദിന ഫോര്‍മാറ്റിലും പരീക്ഷിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് മുന്‍ ഇന്ത്യന്‍ താരം ഫറൂഖ് എഞ്ജിനിയര്‍. 2027ലെ ഏകദിന ലോകകപ്പിന് മുന്‍പായി വൈഭവിനെ രോഹിത്തിനൊപ്പം ഓപ്പണിങ്ങില്‍ പരീക്ഷിക്കണമെന്നാണ് മുന്‍ താരത്തിന്റെ ആവശ്യം. ശുഭ്മാന്‍ ഗില്‍ ഇതോടെ ബാറ്റിംഗ് ഓര്‍ഡറില്‍ നാലാം സ്ഥാനത്തെക്ക് മാറണമെന്നും ഫാറൂഖ് എഞ്ജിനിയര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
 
രോഹിത് ലോകകപ്പ് കളിക്കുന്നുണ്ടെങ്കില്‍ വൈഭവ് അദ്ദേഹത്തിനൊപ്പം ഓപ്പണ്‍ ചെയ്യണം. വൈഭവിനെ പോലൊരു താരം ഓപ്പണിങ്ങില്‍ അനിവാര്യാമാണ്. വിരാട് കോലി മൂന്നാമതും ഗില്‍ നാലാമതും വരികയാണെങ്കില്‍ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ശക്തമായ ഒരു ബാറ്റിംഗ് ലൈനപ്പ് തന്നെ ലഭിക്കും. വൈഭവിനെ ഏകദിന ഫോര്‍മാറ്റില്‍ കളിപ്പിക്കാന്‍ പറ്റിയ സമയമാണിത്. കാരണം അവന്‍ തുടര്‍ച്ചയായി റണ്‍സ് കണ്ടെത്തുന്നു. വലിയ ആത്മവിശ്വാസത്തിലുമാണ്.
 
 വൈഭവ് മികച്ച തുടക്കം നല്‍കിയാല്‍ പിന്നാലെയെത്തുന്ന താരങ്ങള്‍ക്കെല്ലാം നിലയുറപ്പിക്കാന്‍ ആവശ്യമായ സമയം ലഭിക്കും. അങ്ങനെ ടീമിന് മികച്ച സ്‌കോര്‍ നേടാനുമാകും. തെറ്റുകളില്‍ നിന്ന് വൈഭവ് പെട്ടെന്ന് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. വൈഭവിനെ രാജ്യം സൂക്ഷിച്ചു വെയ്ക്കണമെന്നും മികച്ച രീതിയില്‍ തന്നെ ഉപയോഗിക്കണമെന്നും ഫാറൂഖ് എഞ്ജിനിയര്‍ വ്യക്തമാക്കി.ALSO READ: സഞ്ജു ഇനി സഞ്ജുവിന്റെ രീതിയില്‍ കളിക്കും, ഈ മത്സരയോട്ടത്തില്‍ കൂടെ ഓടാനില്ല
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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