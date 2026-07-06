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  4. Neymar Jr Retires from International Football: The Prince Who Never Became King
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Monday, 6 July 2026 (09:36 IST)

രാജാവാകാന്‍ സാധിക്കാതെ വന്ന രാജകുമാരന്‍, തോല്‍വിക്ക് പിന്നാലെ വിരമിക്കല്‍ പ്രഖ്യാപനവുമായി ബ്രസീലിന്റെ സുല്‍ത്താന്‍

സാന്റോസ് അക്കാദമിയില്‍ ചേര്‍ന്ന് പ്രൊഫഷണല്‍ ഫുട്‌ബോള്‍ ആരംഭിച്ചത് മുതല്‍ പെലെയുടെ പിന്‍ഗാമിയായാണ് നെയ്മറെ ബ്രസീലിയന്‍ ജനത കണ്ടത്.

Neymar International Retirement
BY: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Publish: Mon, 6 Jul 2026 (09:36 IST) Updated: Mon, 6 Jul 2026 (09:49 IST)
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മനോഹരമായ ഫുട്‌ബോള്‍, എക്കാലവും ബ്രസീലിയന്‍ ജോഗോ ബോണീറ്റ ആരാധകര്‍ക്കിടയില്‍ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. ലോകകിരീടങ്ങള്‍ നേടുന്നതിനൊപ്പം ആരാധകരുടെ മനസ്സ് കൂടി കീഴടക്കുന്ന ഡ്രിബ്ലിങ്ങും ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയുമെല്ലാം നിറഞ്ഞ കളി കൂടി കളിക്കുക എന്നതായിരുന്നു എക്കാലത്തും ബ്രസീലിയന്‍ ശൈലി. പെലെ, ഗരിഞ്ച എന്നിവരില്‍ നിന്ന് തുടങ്ങി എക്കാലവും ബ്രസീല്‍ മഹത്തായ താരങ്ങളെ ഫുട്‌ബോള്‍ എന്ന ഗെയിമിന് നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്നത് വിനീഷ്യസ് ജൂനിയറിലേക്കും എന്റിക്കിലേക്കും എസ്തവാവോയിലേക്കും വന്ന് നില്‍ക്കുന്നു. എന്നാല്‍ ഈ കൂട്ടത്തില്‍ രാജാവാകാന്‍ സാധിക്കുമായിരുന്നിട്ടും അതിന് കഴിയാതെ വന്ന ഒരൊറ്റ താരമാണ് ബ്രസീല്‍ നിരയിലുള്ളത്. അതേ രാജാവാകാന്‍ ഒരിക്കലും സാധിക്കാതെ വന്ന ഫുട്‌ബോളിന്റെ രാജകുമാരന്‍. ബ്രസീലിന്റെ സ്വന്തം സുല്‍ത്താന്‍. നെയ്മര്‍ ഡ സില്‍വ സാന്റോസ് ജൂനിയര്‍.
 
ഡ്രിബ്ലിംഗ്, സാങ്കേതിക മികവ്,ക്രിയേറ്റിവിറ്റി,കോണ്‍ഫിഡന്‍സ്, ധൈര്യം ഈ മികവെല്ലാം ഒരേ ശരീരത്തില്‍ ഒത്തുചേര്‍ന്ന പ്രതിഭ. നോര്‍വെയോട് തോറ്റ് ബ്രസീല്‍ ലോകകപ്പില്‍ നിന്നും പുറത്താകുമ്പോള്‍ അവസാനിക്കുന്നത് ബ്രസീലിയന്‍ ഫുട്‌ബോളിലെ മനോഹരമായ ഒരേടാണ്. പലരും പലവട്ടം പറഞ്ഞത് പോലെ The Prince Who Never Became King എന്ന് തന്നെ നെയ്മറെ വിശേഷിപ്പിക്കേണ്ടതായി വരും.
Santos FC
 
സാന്റോസില്‍ ഉദിച്ച അത്ഭുതം
 
ബ്രസീലിലെ സാവോ പൗളോയില്‍ ജനിച്ച നെയ്മര്‍ തന്റെ കരിയറിന്റെ തുടക്കകാലത്ത് തന്നെ അസാധാരണമായ പ്രതിഭയെന്ന വിശേഷണം സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു. സാന്റോസ് അക്കാദമിയില്‍ ചേര്‍ന്ന് പ്രൊഫഷണല്‍ ഫുട്‌ബോള്‍ ആരംഭിച്ചത് മുതല്‍ പെലെയുടെ പിന്‍ഗാമിയായാണ് നെയ്മറെ ബ്രസീലിയന്‍ ജനത കണ്ടത്. 2009-ല്‍ വെറും 17-ാം വയസില്‍ സീനിയര്‍ ടീമിലെത്തിയ നെയ്മര്‍ ബ്രസീലിയന്‍ ലീഗിനെ വിസ്മയിപ്പിച്ചു. അസാധ്യമായ ഡ്രിബിളുകള്‍, മനോഹരമായ ഫിനിഷുകള്‍ എല്ലാം കൊണ്ടും ലോകം നെയ്മറിന്റെ കാലുകളെ ശ്രദ്ധിച്ചുതുടങ്ങി. 2010ലെ ലോകകപ്പില്‍ നെയ്മറിനെ അന്നത്തെ ബ്രസീലിയന്‍ പരിശീലകനായ ദുംഗ ടീമില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയില്ല. ഇതിനെതിരെ പെലെയടക്കം നിരവധി മുന്‍താരങ്ങളാണ് രംഗത്ത് വന്നത്. അന്ന് സീനിയര്‍ ടീമില്‍ പോലും സ്ഥിരസാന്നിധ്യമായിരുന്നില്ല നെയ്മര്‍. ആ ലോകകപ്പില്‍ ക്വാര്‍ട്ടര്‍ ഫൈനലിലാണ് ബ്രസീല്‍ മടങ്ങിയത്.
 
ബ്രസീലിന്റെ പുതിയ രാജകുമാരന്‍
 
2010-ല്‍ ദേശീയ ടീമില്‍ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച നെയ്മര്‍ ആദ്യ മത്സരത്തില്‍ തന്നെ ഗോള്‍ നേടി തന്റെ വരവ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. 2013ലെ കോണ്‍ഫെഡറേഷന്‍സ് കപ്പ് ഫൈനലില്‍ സ്‌പെയിനിനെ തകര്‍ത്ത് ബ്രസീല്‍ കിരീടം നേടുമ്പോള്‍ ടൂര്‍ണമെന്റിലെ താരം നെയ്മറായിരുന്നു. നെയ്മറിലൂടെ ബ്രസീല്‍ നേടാന്‍ പോകുന്ന കിരീടങ്ങളുടെ തുടക്കമാണിതെന്നാണ് അന്ന് ആരാധകരെല്ലാം കരുതിയിരുന്നത്. ക്ലബ് ഫുട്‌ബോളിലും ദേശീയ ജേഴ്‌സിയിലും നെയ്മര്‍ നേട്ടങ്ങള്‍ കൊയ്യുമെന്ന് ആരാധകര്‍ സ്വപ്നം കണ്ടു. 2014ലെ ലോകകപ്പില്‍ അതിനാല്‍ തന്നെ ബ്രസീലിന്റെ പ്രതീക്ഷകളത്രയും നെയ്മറിന്റെ മുകളിലായിരുന്നു.
 
 
ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിലും പ്രീക്വാര്‍ട്ടറിലും അസാധാരണ പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ച നെയ്മര്‍ ബ്രസീലിനെ മുന്നോട്ട് നയിച്ചെങ്കിലും കൊളംബിയയ്‌ക്കെതിരായ ക്വാര്‍ട്ടര്‍ ഫൈനല്‍ മത്സരം നെയ്മറിന്റെ കരിയര്‍ തന്നെ മാറ്റിമറിച്ചു. കൊളംബിയയുടെ ഹുവാന്‍ സുനിഗയുടെ മുട്ടുകാല്‍ കൊണ്ടുള്ള അപകടകരമായ ടാക്ലിങ് നെയ്മറുടെ കരിയറിനെ പരിക്കുകളുടെ ഒരു സീരീസ് തന്നെയാക്കി മാറ്റി. നെയ്മര്‍ പുറത്തായതിന് പിന്നാലെ സെമിഫൈനലില്‍ ജര്‍മനിയോട് 7-1ന് നാണംകെട്ടാണ് സ്വന്തം ജനതയ്ക്ക് മുന്നില്‍ അന്ന് ബ്രസീല്‍ മടങ്ങിയത്. 
FC Barcelona Neymar
ബാഴ്‌സലോണയില്‍ മെസിയും സുവാരസും ചേര്‍ന്ന ചരിത്രം
 
2013-ല്‍ യൂറോപ്പിലെത്തിയ നെയ്മര്‍ ക്ലബ് ഫുട്‌ബോളില്‍ ബാഴ്‌സലോണയില്‍ ലയണല്‍ മെസിയുടെയും ലൂയിസ് സുവാരസിന്റെയും കൂടെ ചേര്‍ന്ന് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും അപകടകാരികളായ ആക്രമണത്രയങ്ങളില്‍ ഒന്നായി മാറുന്നതും ഇതേസമയങ്ങളിലാണ്. 2014-15 സീസണില്‍ ബാഴ്‌സലോണയ്ക്കായി ട്രെബിള്‍ നേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയതോടെ ഫുട്‌ബോളിലെ ഏറ്റവും താരമൂല്യമുള്ള താരങ്ങളില്‍ ഒരാളായി നെയ്മര്‍ മാറി. 2017ല്‍ പിഎസ്ജിക്കെതിരെ ചാമ്പ്യന്‍സ് ലീഗില്‍ നടത്തിയ തിരിച്ചുവരവ് യൂറോപ്യന്‍ ഫുട്‌ബോളിലെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച വ്യക്തിഗതമായാണ് ഇന്നും വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. എന്നാല്‍ ബാഴ്‌സയില്‍ മെസ്സിയുടെ നിഴലായി മാറുന്നു എന്ന തോന്നലില്‍ 2017ല്‍ ബാഴ്‌സലോണ വിട്ട് ഫ്രഞ്ച് ക്ലബായ പാരിസ് സെയ്ന്റ്-ജെര്‍മെയ്‌നിലേക്ക് അന്നത്തെ റെക്കോര്‍ഡ് തുകയ്ക്ക് നെയ്മര്‍ ചേക്കേറി. നെയ്മറിലൂടെ ചാമ്പ്യന്‍സ് ലീഗ് നേടുകയെന്നായിരുന്നു ഫ്രഞ്ച് ഭീമന്മാരുടെ ലക്ഷ്യം. എന്നാല്‍ ഒരിക്കല്‍ പോലും ഈ നേട്ടത്തിലെത്തിക്കാന്‍ നെയ്മര്‍ക്ക് സാധിച്ചില്ല. തുടര്‍ച്ചയായുള്ള പരിക്കുകളായിരുന്നു നെയ്മര്‍ക്ക് എപ്പോഴും തടസ്സമായി നിന്നത്.
 
 
മെടാറ്റാര്‍സല്‍ പൊട്ടല്‍, കണങ്കാല്‍ പരിക്കുകള്‍, ലിഗമെന്റ് പ്രശ്‌നങ്ങള്‍, മസില്‍ പരിക്കുകള്‍ എല്ലാ സീസണിലും വലിയ ഇടവേളകള്‍ തന്നെ നെയ്മറിന് എടുക്കേണ്ടതായി വന്നു. 2023ല്‍ എസിഎല്‍ പരിക്ക് ദേശീയ ടീമിലേക്കുള്ള തിരിച്ചുവരവിനെയും ബാധിച്ചു. ഒരിക്കല്‍ ലോകകിരീടങ്ങള്‍ വാരികൂട്ടി ഫുട്‌ബോളിലെ രാജാവാകുമെന്ന് ലോകം കരുതിയ നെയ്മര്‍ ഫുട്‌ബോളിന്റെ രാജകുമാരന്‍ മാത്രമായി ഒതുങ്ങിയത് ഈ പരിക്കുകള്‍ കാരണമായിരുന്നു.പൂര്‍ണ ആരോഗ്യമുള്ള നെയ്മറെ ലോകം വളരെ കുറച്ച് വര്‍ഷങ്ങള്‍ മാത്രമാണ് ഫുട്‌ബോള്‍ ലോകം കണ്ടത്.
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കോപ്പ അമേരിക്കയും ഒളിമ്പിക്‌സും
 
ലോകകപ്പ് നേട്ടം ബ്രസീലിനായി സ്വന്തമാക്കാനായില്ലെങ്കിലും 2016ല്‍ ആദ്യമായി ഒളിമ്പിക്‌സില്‍ ഫുട്‌ബോളില്‍ ബ്രസീലിന് സ്വര്‍ണമെഡല്‍ നേട്ടം സമ്മാനിക്കാന്‍ നെയ്മറിനായി. 2021ലെ കോപ്പ അമേരിക്ക ഫൈനലില്‍ അര്‍ജന്റീനയോട് തോറ്റതോടെ ലോകകപ്പ് പോലെ കോപ്പ അമേരിക്ക കിരീടവും നെയ്മറിന്റെ പൂര്‍ത്തിയാകാത്ത സ്വപ്നമായി. ഇതിനിടെ ബ്രസീലിയന്‍ ദേശീയ ടീമിനായി ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ഗോളുകളെന്ന സാക്ഷാല്‍ പെലെയുടെ നേട്ടം നെയ്മര്‍ മറികടന്നു. റെക്കോര്‍ഡുകളേക്കാള്‍ നെയ്മര്‍ ആഗ്രഹിച്ചത് ബ്രസീലിനായി ഒരു ലോകകപ്പ് കിരീടമായിരുന്നു. ഒരുപക്ഷേ പരിക്കുകള്‍ അലട്ടിയിരുന്നില്ലെങ്കില്‍ ഫുട്‌ബോളിന്റെ രാജാവ് തന്നെയായി നെയ്മര്‍ മാറുമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് നെയ്മര്‍ രാജാവാകാന്‍ സാധിക്കാതെ വന്ന രാജകുമാരനായി ഫുട്‌ബോള്‍ ചരിത്രത്തില്‍ അവശേഷിക്കുന്നത്.
പന്ത് കാലിലുണ്ടായിരുന്നപ്പോള്‍ ലോകം മുഴുവന്‍ എഴുന്നേറ്റ് നോക്കിയിരുന്ന വിരളമായ ഫുട്‌ബോള്‍ കലാകാരന്മാരില്‍ ഒരാളായിരുന്നു നെയ്മര്‍ ജൂനിയര്‍.
 
ചില താരങ്ങള്‍ ട്രോഫികള്‍ നേടും.
 
ചിലര്‍ ചരിത്രം സൃഷ്ടിക്കും.
 
എന്നാല്‍ വളരെ ചുരുക്കം പേര്‍ മാത്രമാണ് ഫുട്‌ബോളിനെ മനോഹരമാക്കുന്നത്.
 
ആ കൂട്ടത്തില്‍ നെയ്മര്‍ ജൂനിയറുടെ പേര് എന്നെന്നേക്കുമായി നിലനില്‍ക്കും.
 
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

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