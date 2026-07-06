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Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Monday, 6 July 2026 (12:53 IST)

അമേരിക്കയ്ക്ക് എന്തുമാകാം...?, യുഎസ്എ താരം ബലോഗന്റെ സസ്‌പെന്‍ഷന്‍ പിന്‍വലിച്ച് ഫിഫ, എതിര്‍പ്പറിയിച്ച് ബെല്‍ജിയം

ബോസ്‌നിയ ആന്‍ഡ് ഹെര്‍സഗോവിനയ്‌ക്കെതിരായ മത്സരത്തിലാണ് ബലോഗന് ചുവപ്പ് കാര്‍ഡ് നലകിയത്.

Balogun ban, Fifa worldcup, Football red Card, Donald Trump,Belgium vs USA
BY: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Publish: Mon, 6 Jul 2026 (12:53 IST) Updated: Mon, 6 Jul 2026 (12:34 IST)
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ഫിഫ ലോകകപ്പിലെ പ്രീ ക്വാര്‍ട്ടര്‍ മത്സരത്തിന് മുന്‍പായി അമേരിക്കന്‍ താരം ഫോളറിന്‍ ബലോഗന്റെ സസ്‌പെന്‍ഷന്‍ ഫിഫ നീക്കിയ തീരുമാനം വിവാദത്തില്‍. പ്രീ ക്വാര്‍ട്ടറില്‍ ബെല്‍ജിയത്തെ നേരിടാനിരിക്കെയാണ് താരത്തിന്റെ സസ്‌പെന്‍ഷന്‍ ഫിഫ നീക്കിയത്. തീരുമാനത്തിന് പിന്നില്‍ അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റായ ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപിന്റെ ഇടപെടല്‍ നടന്നതായാണ് അഭ്യൂഹം.
 
 ബോസ്‌നിയ ആന്‍ഡ് ഹെര്‍സഗോവിനയ്‌ക്കെതിരായ മത്സരത്തിലാണ് ബലോഗന് ചുവപ്പ് കാര്‍ഡ് നലകിയത്. സാധാരണ ഇങ്ങനെ സംഭവമുണ്ടായാൽ ഫിഫ നിയമപ്രകാരം ഒരു മത്സരത്തില്‍ വിലക്ക് കൂടി ലഭിക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാല്‍ ഫിഫ ഡിസപ്ലിനറി കോഡിലെ 27മത്തെ അനുച്ഛേദം പ്രകാരം ബലോഗന്റെ സസ്‌പെന്‍ഷന്‍ പ്രബോഷണറി കാലയളവിലേക്ക് നീട്ടുന്നതായി ഫിഫ പ്രഖ്യാപിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതോടെ ബെല്‍ജിയത്തിനെതിരായ ക്വാര്‍ട്ടര്‍ ഫൈനല്‍ കളിക്കാന്‍ താരം യോഗ്യനായി.
 
 ഫിഫയുടെ ഡിസപ്ലിനറി കോഡ് 66.4 പ്രകാരം ചുവപ്പ് കാര്‍ഡ് ലഭിച്ചാല്‍ അടുത്ത മത്സരത്തില്‍ സസ്‌പെന്‍ഷന്‍ ലഭിക്കും. ഈ നിയമം ലോകകപ്പിലെ എല്ലാ താരങ്ങള്‍ക്കും ബാധകമാവുമ്പോള്‍ എങ്ങനെയാണ് ബലോഗന് മാത്രം ഇളവ് നല്‍കുന്നതെന്ന ചോദ്യമാണ് ബെല്‍ജിയം ഉയര്‍ത്തുന്നത്. ഇത് അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്നും ബെല്‍ജിഊം ഫുട്‌ബോള്‍ അസോസിയേഷന്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു. അതേസമയം ഫിഫ തീരുമാനം ബെല്‍ജിയത്തിന്റെ മനോവീര്യം തകര്‍ക്കുന്നതാണെന്നാണ് മുന്‍ ഫുട്‌ബോള്‍ താരങ്ങളില്‍ പലരും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്.
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

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