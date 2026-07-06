  1. കായികം
  2. മറ്റു കളികള്‍
  3. ഫുട്ബാള്‍
  4. Erling Haaland join messi- Mbappe in Golden Boot race
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Monday, 6 July 2026 (11:22 IST)

Erling Haaland : ഞാനും കൂടട്ടെ, മെസ്സി- എംബാപ്പെ പോരട്ടത്തിലേക്ക് ഹാളണ്ടും ലോകകപ്പിലെ ഗോൾനേട്ടം ഏഴായി!

ലോകകപ്പിന്റെ ചരിത്രത്തില്‍ തന്നെ ആദ്യമായാണ് 3 വ്യത്യസ്തകളിക്കാര്‍ ഒരേ ടൂര്‍ണമെന്റില്‍ ഏഴോ അതിലധികമോ ഗോളുകള്‍ നേടുന്നത്.

erling Haaland, Golden Boot race, Fifa worldcup, Brazil vs Norway, Lionel Messi, Kylian Mbappe
BY: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Publish: Mon, 6 Jul 2026 (11:22 IST) Updated: Mon, 6 Jul 2026 (11:26 IST)
google-news
ബ്രസീലിനെതിരെ നേടിയ ഇരട്ടഗോളുകളോടെ ഗോള്‍ഡന്‍ ബൂട്ട് പോരാട്ടത്തിനുള്ള മത്സരത്തില്‍ മെസ്സിക്കും എംബാപ്പെയ്ക്കും ഒപ്പം ചേര്‍ന്ന് നോര്‍വെയുടെ സ്റ്റാര്‍ സ്‌ട്രൈക്കര്‍ എര്‍ലിങ് ഹാളണ്ട്. 7 ഗോളുകളാണ് 3 താരങ്ങളും ലോകകപ്പില്‍ ഇതുവരെ നേടിയിട്ടുള്ളത്. 6 ഗോളുകളുമായി ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ഹാരി കെയ്‌നാണ് രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ളത്. ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തില്‍ ഇതാദ്യമായാണ് ഗോള്‍ഡന്‍ ബൂട്ടിനായി ഇത്രയും ശക്തമായ മത്സരം നടക്കുന്നത്.
 
ലോകകപ്പിന്റെ ചരിത്രത്തില്‍ തന്നെ ആദ്യമായാണ് 3 വ്യത്യസ്തകളിക്കാര്‍ ഒരേ ടൂര്‍ണമെന്റില്‍ ഏഴോ അതിലധികമോ ഗോളുകള്‍ നേടുന്നത്. തങ്ങളുടെ ടീമുകളുടെ വിജയങ്ങള്‍ക്കൊപ്പം തന്നെ ഗോള്‍ഡന്‍ ബൂട്ട് നേട്ടവും സൂപ്പര്‍ താരങ്ങള്‍ ലക്ഷ്യം വെയ്ക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാണ്. ഗ്രൂപ്പ് പോരാട്ടത്തില്‍ ഫ്രാന്‍സിനെതിരായ മത്സരത്തില്‍ കളിക്കാതെയാണ് ഹാളണ്ടിന്റെ നേട്ടം. 
 
ഗോള്‍ഡന്‍ ബൂട്ട് മത്സര്‍ത്തിനായി മത്സരിക്കുന്നവരില്‍ ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ താരം ലയണല്‍ മെസ്സിയാണ്. തന്റെ കരിയറിന്റെ അവസാനക്കാലത്താണ് യുവതാരങ്ങള്‍ക്കെതിരെ മെസ്സി പോരാട്ടം നടത്തുന്നത്. 3 താരങ്ങളും 7 ഗോളുകളുമായി ഒപ്പത്തിനൊപ്പമാണെങ്കിലും അസിസ്റ്റുകളുടെ കൂടി അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ഫ്രാന്‍സിന്റെ എംബാപ്പെയാണ് ഗോള്‍ഡന്‍ ബൂട്ട് റേസില്‍ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ളത്.ALSO READ: കാനറികളുടെ കണ്ണീർവീണ പ്രീക്വാർട്ടർ, വിനീഷ്യസ് ഉള്ളപ്പോൾ പെനാൽറ്റി എടുക്കാൻ ബ്രൂണോ എന്തിന്?, വിശദീകരണവുമായി ആൻസലോട്ടി
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

France vs Sweden: അനായാസം ഫ്രാൻസ്; എംബാപ്പെയ്ക്ക് ഇരട്ടഗോൾ

France vs Sweden: അനായാസം ഫ്രാൻസ്; എംബാപ്പെയ്ക്ക് ഇരട്ടഗോൾകിലിയൻ എംബാപ്പെ ഇരട്ടഗോൾ നേടി

India vs England : ക്രിക്കറ്റ് ടീം ഗെയിമാണ്, ഒറ്റയാളെ ആശ്രയിക്കുന്ന പരിപാടിയല്ല, വൈഭവ് കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും, വ്യക്തമാക്കി ശ്രേയസ് അയ്യർ

India vs England : ക്രിക്കറ്റ് ടീം ഗെയിമാണ്, ഒറ്റയാളെ ആശ്രയിക്കുന്ന പരിപാടിയല്ല, വൈഭവ് കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും, വ്യക്തമാക്കി ശ്രേയസ് അയ്യർവിഷയത്തില്‍ വ്യക്തത നല്‍കിയിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യന്‍ നായകനായ ശ്രേയസ് അയ്യര്‍.

നോക്കൗട്ട് ഗോളുകളിൽ മാസ്റ്റർ, ലോകത്തെ മികച്ച താരം മെസ്സിയായിരിക്കാം, ലോകകപ്പിൽ അത് പക്ഷേ എംബാപ്പെ മാത്രം

നോക്കൗട്ട് ഗോളുകളിൽ മാസ്റ്റർ, ലോകത്തെ മികച്ച താരം മെസ്സിയായിരിക്കാം, ലോകകപ്പിൽ അത് പക്ഷേ എംബാപ്പെ മാത്രംലോകകപ്പിലെ നോക്കൗട്ട് മത്സരങ്ങളില്‍ ഏറ്റവും അധികം ഗോളുകള്‍ നേടുന്ന താരമെന്ന റെക്കോര്‍ഡും 27കാരന്‍ സ്വന്തം പേരിലാക്കി.

Sanju Samson: സഞ്ജുവിന്റെ കാര്യം പരുങ്ങലിൽ; ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ ബെഞ്ചിലോ?

Sanju Samson: സഞ്ജുവിന്റെ കാര്യം പരുങ്ങലിൽ; ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ ബെഞ്ചിലോ?അയർലൻഡിനെതിരായ ഒന്നാം ടി20 യിൽ അഞ്ച് റൺസിനും രണ്ടാം ടി20 മത്സരത്തിൽ പൂജ്യത്തിനുമാണ് സഞ്ജു പുറത്തായത്

Women's T20 Worldcup : ഓസീസ് വഴി മുടക്കി, വനിതാ ലോകകപ്പിൽ സെമിഫൈനൽ കാണാതെ ഇന്ത്യ പുറത്ത്

Women's T20 Worldcup : ഓസീസ് വഴി മുടക്കി, വനിതാ ലോകകപ്പിൽ സെമിഫൈനൽ കാണാതെ ഇന്ത്യ പുറത്ത്ഓസ്‌ട്രേലിയ, ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക എന്നിവര്‍ സെമിയിലേക്ക് മുന്നേറി.

അമേരിക്കയ്ക്ക് എന്തുമാകാം...?, യുഎസ്എ താരം ബലോഗന്റെ സസ്‌പെന്‍ഷന്‍ പിന്‍വലിച്ച് ഫിഫ, എതിര്‍പ്പറിയിച്ച് ബെല്‍ജിയം

അമേരിക്കയ്ക്ക് എന്തുമാകാം...?, യുഎസ്എ താരം ബലോഗന്റെ സസ്‌പെന്‍ഷന്‍ പിന്‍വലിച്ച് ഫിഫ, എതിര്‍പ്പറിയിച്ച് ബെല്‍ജിയംപ്രീ ക്വാര്‍ട്ടറില്‍ ബെല്‍ജിയത്തെ നേരിടാനിരിക്കെയാണ് താരത്തിന്റെ സസ്‌പെന്‍ഷന്‍ ഫിഫ നീക്കിയത്. തീരുമാനത്തിന് പിന്നില്‍ അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റായ ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപിന്റെ ഇടപെടല്‍ നടന്നതായാണ് അഭ്യൂഹം.

Erling Haaland : ഞാനും കൂടട്ടെ, മെസ്സി- എംബാപ്പെ പോരട്ടത്തിലേക്ക് ഹാളണ്ടും ലോകകപ്പിലെ ഗോൾനേട്ടം ഏഴായി!

Erling Haaland : ഞാനും കൂടട്ടെ, മെസ്സി- എംബാപ്പെ പോരട്ടത്തിലേക്ക് ഹാളണ്ടും ലോകകപ്പിലെ ഗോൾനേട്ടം ഏഴായി!7 ഗോളുകളാണ് 3 താരങ്ങളും ലോകകപ്പില്‍ ഇതുവരെ നേടിയിട്ടുള്ളത്. 6 ഗോളുകളുമായി ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ഹാരി കെയ്‌നാണ് രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ളത്. ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തില്‍ ഇതാദ്യമായാണ് ഗോള്‍ഡന്‍ ബൂട്ടിനായി ഇത്രയും ശക്തമായ മത്സരം നടക്കുന്നത്.

കാനറികളുടെ കണ്ണീർവീണ പ്രീക്വാർട്ടർ, വിനീഷ്യസ് ഉള്ളപ്പോൾ പെനാൽറ്റി എടുക്കാൻ ബ്രൂണോ എന്തിന്?, വിശദീകരണവുമായി ആൻസലോട്ടി

കാനറികളുടെ കണ്ണീർവീണ പ്രീക്വാർട്ടർ, വിനീഷ്യസ് ഉള്ളപ്പോൾ പെനാൽറ്റി എടുക്കാൻ ബ്രൂണോ എന്തിന്?, വിശദീകരണവുമായി ആൻസലോട്ടിമത്സരത്തിന്റെ പതിനാലാം മിനിറ്റില്‍ ബ്രസീലിന് അനുകൂലമായി പെനാല്‍റ്റി ലഭിച്ചിട്ടും അത് മുതലെടുക്കാന്‍ ബ്രസീലിനായില്ല. ബ്രസീലിയന്‍ നിരയിലെ സൂപ്പര്‍ താരമായ വിനീഷ്യസ് ജൂനിയര്‍ ടീമിലുള്ളപ്പോഴും ബ്രൂണോ ഗ്വിമറസായിരുന്നു ബ്രസീലിനായി പെനാല്‍റ്റി എടുത്തത്.

രാജാവാകാന്‍ സാധിക്കാതെ വന്ന രാജകുമാരന്‍, തോല്‍വിക്ക് പിന്നാലെ വിരമിക്കല്‍ പ്രഖ്യാപനവുമായി ബ്രസീലിന്റെ സുല്‍ത്താന്‍

രാജാവാകാന്‍ സാധിക്കാതെ വന്ന രാജകുമാരന്‍, തോല്‍വിക്ക് പിന്നാലെ വിരമിക്കല്‍ പ്രഖ്യാപനവുമായി ബ്രസീലിന്റെ സുല്‍ത്താന്‍പെലെ, ഗരിഞ്ച എന്നിവരില്‍ നിന്ന് തുടങ്ങി എക്കാലവും ബ്രസീല്‍ മഹത്തായ താരങ്ങളെ ഫുട്‌ബോള്‍ എന്ന ഗെയിമിന് നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്നത് വിനീഷ്യസ് ജൂനിയറിലേക്കും എന്റിക്കിലേക്കും എസ്തവാവോയിലേക്കും വന്ന് നില്‍ക്കുന്നു. എന്നാല്‍ ഈ കൂട്ടത്തില്‍ രാജാവാകാന്‍ സാധിക്കുമായിരുന്നിട്ടും അതിന് കഴിയാതെ വന്ന ഒരൊറ്റ താരമാണ് ബ്രസീല്‍ നിരയിലുള്ളത്. അതേ രാജാവാകാന്‍ ഒരിക്കലും സാധിക്കാതെ വന്ന ഫുട്‌ബോളിന്റെ രാജകുമാരന്‍. ബ്രസീലിന്റെ സ്വന്തം സുല്‍ത്താന്‍.

England vs Mexico: അടി, തിരിച്ചടി, നാടകീയം; ആവേശപ്പോരിൽ ഇംഗ്ലണ്ട്

England vs Mexico: അടി, തിരിച്ചടി, നാടകീയം; ആവേശപ്പോരിൽ ഇംഗ്ലണ്ട്England vs Mexico: അവസാന സെക്കന്റ് വരെ ആവേശം അലതല്ലിയ ഇംഗ്ലണ്ട് vs മെക്‌സിക്കോ പോരാട്ടം, അടിയും തിരിച്ചടിയും കണ്ട 100 മിനിറ്റ്...! ഒടുക്കം രണ്ടിനെതിരെ മൂന്ന് ഗോളുകൾക്ക് ജയിച്ച് ഇംഗ്ലണ്ട് ലോകകപ്പിന്റെ ക്വാർട്ടറിൽ പ്രവേശിച്ചു. രണ്ട് ഗോളുകൾക്കു ഇംഗ്ലണ്ട് ലീഡെടുത്ത ശേഷമാണ് മെക്‌സിക്കോയുടെ ഇരട്ടഗോൾ. മൂന്നാം ഗോളിനായി അവസാന നിമിഷങ്ങളിൽ മെക്‌സിക്കോ കിണഞ്ഞുപരിശ്രമിച്ചെങ്കിലും ലക്ഷ്യംകണ്ടില്ല.