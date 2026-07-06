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Erling Haaland : ഞാനും കൂടട്ടെ, മെസ്സി- എംബാപ്പെ പോരട്ടത്തിലേക്ക് ഹാളണ്ടും ലോകകപ്പിലെ ഗോൾനേട്ടം ഏഴായി!
ലോകകപ്പിന്റെ ചരിത്രത്തില് തന്നെ ആദ്യമായാണ് 3 വ്യത്യസ്തകളിക്കാര് ഒരേ ടൂര്ണമെന്റില് ഏഴോ അതിലധികമോ ഗോളുകള് നേടുന്നത്.
ബ്രസീലിനെതിരെ നേടിയ ഇരട്ടഗോളുകളോടെ ഗോള്ഡന് ബൂട്ട് പോരാട്ടത്തിനുള്ള മത്സരത്തില് മെസ്സിക്കും എംബാപ്പെയ്ക്കും ഒപ്പം ചേര്ന്ന് നോര്വെയുടെ സ്റ്റാര് സ്ട്രൈക്കര് എര്ലിങ് ഹാളണ്ട്. 7 ഗോളുകളാണ് 3 താരങ്ങളും ലോകകപ്പില് ഇതുവരെ നേടിയിട്ടുള്ളത്. 6 ഗോളുകളുമായി ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ഹാരി കെയ്നാണ് രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ളത്. ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തില് ഇതാദ്യമായാണ് ഗോള്ഡന് ബൂട്ടിനായി ഇത്രയും ശക്തമായ മത്സരം നടക്കുന്നത്.
ലോകകപ്പിന്റെ ചരിത്രത്തില് തന്നെ ആദ്യമായാണ് 3 വ്യത്യസ്തകളിക്കാര് ഒരേ ടൂര്ണമെന്റില് ഏഴോ അതിലധികമോ ഗോളുകള് നേടുന്നത്. തങ്ങളുടെ ടീമുകളുടെ വിജയങ്ങള്ക്കൊപ്പം തന്നെ ഗോള്ഡന് ബൂട്ട് നേട്ടവും സൂപ്പര് താരങ്ങള് ലക്ഷ്യം വെയ്ക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാണ്. ഗ്രൂപ്പ് പോരാട്ടത്തില് ഫ്രാന്സിനെതിരായ മത്സരത്തില് കളിക്കാതെയാണ് ഹാളണ്ടിന്റെ നേട്ടം.
Erling Haaland’s second goal against Brazil— Out Of Context Erling Haaland (@ErlingNoContext) July 5, 2026
Fan-cam pic.twitter.com/Ga3VPrvk0k
ഗോള്ഡന് ബൂട്ട് മത്സര്ത്തിനായി മത്സരിക്കുന്നവരില് ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ താരം ലയണല് മെസ്സിയാണ്. തന്റെ കരിയറിന്റെ അവസാനക്കാലത്താണ് യുവതാരങ്ങള്ക്കെതിരെ മെസ്സി പോരാട്ടം നടത്തുന്നത്. 3 താരങ്ങളും 7 ഗോളുകളുമായി ഒപ്പത്തിനൊപ്പമാണെങ്കിലും അസിസ്റ്റുകളുടെ കൂടി അടിസ്ഥാനത്തില് ഫ്രാന്സിന്റെ എംബാപ്പെയാണ് ഗോള്ഡന് ബൂട്ട് റേസില് ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ളത്.ALSO READ: കാനറികളുടെ കണ്ണീർവീണ പ്രീക്വാർട്ടർ, വിനീഷ്യസ് ഉള്ളപ്പോൾ പെനാൽറ്റി എടുക്കാൻ ബ്രൂണോ എന്തിന്?, വിശദീകരണവുമായി ആൻസലോട്ടി
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Erling Haaland : ഞാനും കൂടട്ടെ, മെസ്സി- എംബാപ്പെ പോരട്ടത്തിലേക്ക് ഹാളണ്ടും ലോകകപ്പിലെ ഗോൾനേട്ടം ഏഴായി!
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രാജാവാകാന് സാധിക്കാതെ വന്ന രാജകുമാരന്, തോല്വിക്ക് പിന്നാലെ വിരമിക്കല് പ്രഖ്യാപനവുമായി ബ്രസീലിന്റെ സുല്ത്താന്
പെലെ, ഗരിഞ്ച എന്നിവരില് നിന്ന് തുടങ്ങി എക്കാലവും ബ്രസീല് മഹത്തായ താരങ്ങളെ ഫുട്ബോള് എന്ന ഗെയിമിന് നല്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്നത് വിനീഷ്യസ് ജൂനിയറിലേക്കും എന്റിക്കിലേക്കും എസ്തവാവോയിലേക്കും വന്ന് നില്ക്കുന്നു. എന്നാല് ഈ കൂട്ടത്തില് രാജാവാകാന് സാധിക്കുമായിരുന്നിട്ടും അതിന് കഴിയാതെ വന്ന ഒരൊറ്റ താരമാണ് ബ്രസീല് നിരയിലുള്ളത്. അതേ രാജാവാകാന് ഒരിക്കലും സാധിക്കാതെ വന്ന ഫുട്ബോളിന്റെ രാജകുമാരന്. ബ്രസീലിന്റെ സ്വന്തം സുല്ത്താന്.
England vs Mexico: അടി, തിരിച്ചടി, നാടകീയം; ആവേശപ്പോരിൽ ഇംഗ്ലണ്ട്
England vs Mexico: അവസാന സെക്കന്റ് വരെ ആവേശം അലതല്ലിയ ഇംഗ്ലണ്ട് vs മെക്സിക്കോ പോരാട്ടം, അടിയും തിരിച്ചടിയും കണ്ട 100 മിനിറ്റ്...! ഒടുക്കം രണ്ടിനെതിരെ മൂന്ന് ഗോളുകൾക്ക് ജയിച്ച് ഇംഗ്ലണ്ട് ലോകകപ്പിന്റെ ക്വാർട്ടറിൽ പ്രവേശിച്ചു. രണ്ട് ഗോളുകൾക്കു ഇംഗ്ലണ്ട് ലീഡെടുത്ത ശേഷമാണ് മെക്സിക്കോയുടെ ഇരട്ടഗോൾ. മൂന്നാം ഗോളിനായി അവസാന നിമിഷങ്ങളിൽ മെക്സിക്കോ കിണഞ്ഞുപരിശ്രമിച്ചെങ്കിലും ലക്ഷ്യംകണ്ടില്ല.