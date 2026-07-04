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Written By നെൽവിൻ വിൽസൺ
Last Modified: Saturday, 4 July 2026 (18:51 IST)

Vaibhav Sooryavanshi: ഒടുവിൽ അത് സംഭവിച്ചു ! സഞ്ജുവിനെ പുറത്തിരുത്തി വൈഭവിനു അവസരം

Vaibhav Sooryavanshi India Debut: അയർലൻഡിനെതിരായ ടി20 പരമ്പര ടീമിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും വൈഭവിനു അവസരം ലഭിച്ചിരുന്നില്ല

Vaibhav Suryavanshi Debut
BY: നെൽവിൻ വിൽസൺ
Publish: Sat, 4 Jul 2026 (18:51 IST) Updated: Sat, 4 Jul 2026 (18:54 IST)
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Vaibhav Sooryavanshi: വൈഭവ് സൂര്യവൻശിക്കു രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ അരങ്ങേറ്റം. ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ രണ്ടാം ട്വന്റി 20 മത്സരത്തിലാണ് വൈഭവ് പ്ലേയിങ് ഇലവനിൽ ഇടംപിടിച്ചത്. മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസൺ പ്ലേയിങ് ഇലവനിൽ നിന്ന് പുറത്ത്. 
 
അയർലൻഡിനെതിരായ ടി20 പരമ്പര ടീമിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും വൈഭവിനു അവസരം ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. തുടർച്ചയായി മൂന്ന് മത്സരങ്ങളിൽ സഞ്ജു നിറംമങ്ങിയതോടെ വൈഭവിനു വഴിതുറക്കുകയായിരുന്നു. പതിനാറാം വയസ്സിൽ ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ അരങ്ങേറിയ സച്ചിൻ ടെൻഡുൽക്കറുടെ റെക്കോർഡ് മറികടന്ന് 15 കാരനായ വൈഭവ് ഇന്ത്യൻ സീനിയർ ടീമിൽ കളിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ താരമായി. 
 
ഇന്ത്യ, പ്ലേയിങ് ഇലവൻ: വൈഭവ് സൂര്യവൻശി, അഭിഷേക് ശർമ, ഇഷാൻ കിഷൻ, ശ്രേയസ് അയ്യർ, തിലക് വർമ, ശിവം ദുബെ, ഹർഷിത് റാണ, അക്‌സർ പട്ടേൽ, രവി ബിഷ്‌ണോയ്, അർഷ്ദീപ് സിങ്, വരുൺ ചക്രവർത്തി 
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നെൽവിൻ വിൽസൺ
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