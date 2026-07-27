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Written By നെൽവിൻ വിൽസൺ നെൽവിൻ വിൽസൺ
Last Modified: Monday, 27 July 2026 (08:47 IST)

India vs Zimbabwe: ക്ലീൻ സ്വീപ്പ്; നാണക്കേടിൽ നിന്ന് കരകയറി ഇന്ത്യ, ഉറപ്പിച്ച് വൈഭവ്

ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ഇന്ത്യ നിശ്ചിത 20 ഓവറിൽ അഞ്ച് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 192 റൺസ് നേടി

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Written By: നെൽവിൻ വിൽസൺ
Updated: Mon, 27 Jul 2026 (08:52 IST)
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Vaibhav Sooryavanshi

India vs Zimbabwe: അയർലൻഡിനോടും ഇംഗ്ലണ്ടിനോടും നാണംകെട്ട ഇന്ത്യ സിംബാബ്വെ മർദ്ദനത്തിലൂടെ തിരിച്ചുവന്നു. സിംബാബ്വെയ്‌ക്കെതിരായ മൂന്നാം ടി20 മത്സരത്തിലും ജയിച്ച് മൂന്ന് മത്സരങ്ങളുടെ പരമ്പര തൂത്തുവാരി. മൂന്നാം ടി20 മത്സരത്തിൽ 35 റൺസിനാണ് ഇന്ത്യയുടെ ജയം. 
 
ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ഇന്ത്യ നിശ്ചിത 20 ഓവറിൽ അഞ്ച് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 192 റൺസ് നേടി. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിൽ സിംബാബ്വെയ്ക്ക് ഏഴ് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 157 റൺസെടുക്കാനെ സാധിച്ചുള്ളൂ. 49 പന്തിൽ എട്ട് ഫോറും നാല് സിക്‌സും സഹിതം 81 റൺസ് നേടിയ ഓപ്പണർ വൈഭവ് സൂര്യവൻശിയാണ് കളിയിലെ താരം. ഇഷാൻ കിഷൻ (26 പന്തിൽ 29), ശ്രേയസ് അയ്യർ (18 പന്തിൽ 27), റിങ്കു സിങ് (14 പന്തിൽ 25), തിലക് വർമ (ഒൻപത് പന്തിൽ പുറത്താകാതെ 11) എന്നിവരും തിളങ്ങി. അഭിഷേക് ശർമ (2) വീണ്ടും നിരാശപ്പെടുത്തി. 
 
43 പന്തിൽ 54 റൺസെടുത്ത റയാൻ ബേൾ ആണ് സിംബാബ്വെയുടെ ടോപ് സ്‌കോറർ. ഇന്ത്യക്കായി മായങ്ക് യാദവ് മൂന്ന് വിക്കറ്റും യാഷ് താക്കൂർ രണ്ട് വിക്കറ്റും വീഴ്ത്തി. അശോക് ശർമയ്ക്കും രവി ബിഷ്‌ണോയ്ക്കും ഓരോ വിക്കറ്റ്. 
 
ആദ്യ രണ്ട് മത്സരങ്ങളും അനായാസം ജയിച്ച് പരമ്പര നേരത്തെ സ്വന്തമാക്കിയ ഇന്ത്യ, മൂന്നാം മത്സരത്തിലും അതേ മികവ് തുടർന്നു. യുവതാരങ്ങൾക്ക് അവസരം നൽകിയ ഇന്ത്യൻ ടീം ബാറ്റിംഗിലും ബൗളിംഗിലും മികച്ച സന്തുലിത പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചു.
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നെൽവിൻ വിൽസൺ
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