  1. കായികം
  2. ക്രിക്കറ്റ്‌
  3. ക്രിക്കറ്റ്‌ വാര്‍ത്ത
  4. Vaibhav Sooryavanshi will not play against England
Written By WEBDUNIA
Last Modified: Tuesday, 30 June 2026 (16:23 IST)

Vaibhav Sooryavanshi: 'ക്ഷമ വേണം, സമയമെടുക്കും'; ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെയും വൈഭവ് ഇല്ല

വൈഭവ് പൂർണ സജ്ജനെങ്കിലും അവസരത്തിനായി കാത്തിരിക്കണമെന്നാണ് ടീം മാനേജ്‌മെന്റിന്റെ നിലപാട്

Vaibhav Sooryavanshi misses Century, Vaibhav Sooryavanshi Records
Publish: Tue, 30 Jun 2026 (16:23 IST) Updated: Tue, 30 Jun 2026 (16:25 IST)
google-news
Vaibhav Sooryavanshi: ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ ഒന്നാം ട്വന്റി 20 മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യ ഇറങ്ങുക വൈഭവ് സൂര്യവൻശി ഇല്ലാതെ. രാജ്യാന്തര അരങ്ങേറ്റത്തിനായി വൈഭവ് അൽപ്പം കൂടി ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കണമെന്നാണ് ടീം മാനേജ്‌മെന്റുമായി അടുത്ത വൃത്തങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. 
 
വൈഭവ് പൂർണ സജ്ജനെങ്കിലും അവസരത്തിനായി കാത്തിരിക്കണമെന്നാണ് ടീം മാനേജ്‌മെന്റിന്റെ നിലപാട്. ലോകകപ്പിൽ അടക്കം ഇന്ത്യക്കായി മികച്ച രീതിയിൽ കളിച്ച മുതിർന്ന താരങ്ങളെ അടക്കം മാറ്റിനിർത്തി വൈഭവിനു അരങ്ങേറ്റ അവസരം നൽകുന്നത് നീതികേട് ആകുമെന്നാണ് ടീം വിലയിരുത്തുന്നത്. അതിനാൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ ആദ്യ രണ്ട് ടി20 മത്സരങ്ങളിലെ പ്രകടനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആയിരിക്കും ഇന്ത്യയുടെ പ്ലേയിങ് ഇലവനിൽ മാറ്റം വരുത്തുക. 
 
സാധ്യത ഇലവൻ: അഭിഷേക് ശർമ, സഞ്ജു സാംസൺ, ഇഷാൻ കിഷൻ, ശ്രേയസ് അയ്യർ, തിലക് വർമ, ശിവം ദുബെ, അക്‌സർ പട്ടേൽ, സൂര്യാൻഷ് ഷെഡ്‌ഗെ, ഹർഷിത് റാണ, അർഷ്ദീപ് സിങ്, പ്രിൻസ് യാദവ് 
About Writer
WEBDUNIA

Sanju Samson: സഞ്ജുവിന്റെ കാര്യം പരുങ്ങലിൽ; ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ ബെഞ്ചിലോ?

Sanju Samson: സഞ്ജുവിന്റെ കാര്യം പരുങ്ങലിൽ; ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ ബെഞ്ചിലോ?അയർലൻഡിനെതിരായ ഒന്നാം ടി20 യിൽ അഞ്ച് റൺസിനും രണ്ടാം ടി20 മത്സരത്തിൽ പൂജ്യത്തിനുമാണ് സഞ്ജു പുറത്തായത്

Women's T20 Worldcup : ഓസീസ് വഴി മുടക്കി, വനിതാ ലോകകപ്പിൽ സെമിഫൈനൽ കാണാതെ ഇന്ത്യ പുറത്ത്

Women's T20 Worldcup : ഓസീസ് വഴി മുടക്കി, വനിതാ ലോകകപ്പിൽ സെമിഫൈനൽ കാണാതെ ഇന്ത്യ പുറത്ത്ഓസ്‌ട്രേലിയ, ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക എന്നിവര്‍ സെമിയിലേക്ക് മുന്നേറി.

FIFA World Cup 2026: ആദ്യ റൗണ്ട് 32 മത്സരത്തിൽ കാനഡയ്ക്കു ജയം; ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക പുറത്ത്

FIFA World Cup 2026: ആദ്യ റൗണ്ട് 32 മത്സരത്തിൽ കാനഡയ്ക്കു ജയം; ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക പുറത്ത്മധ്യനിര താരം സ്റ്റീഫൻ എസ്റ്റക്വിയോ ആണ് 90 2 മിനിറ്റിൽ കാനഡയ്ക്കായി ഗോൾ നേടിയത്

Ireland vs India: ടി20 ചാംപ്യൻസിനെ നാണംകെടുത്തി അയർലൻഡ്; രണ്ടാം മത്സരത്തിലും ഇന്ത്യക്കു തോൽവി

Ireland vs India: ടി20 ചാംപ്യൻസിനെ നാണംകെടുത്തി അയർലൻഡ്; രണ്ടാം മത്സരത്തിലും ഇന്ത്യക്കു തോൽവിആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത അയർലൻഡ് നിശ്ചിത 20 ഓവറിൽ എട്ട് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 154 റൺസ് നേടിയപ്പോൾ. ഇന്ത്യയ്ക്കു 153 റൺസെടുക്കാനെ സാധിച്ചുള്ളൂ

തീർന്നിട്ടില്ല, തീപ്പൊരി ഇനിയും ബാക്കിയുണ്ട്: ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനെതിരെ ഇരട്ടഗോൾ, അപൂർവ റെക്കോർഡും തൂക്കി റൊണാൾഡോ

തീർന്നിട്ടില്ല, തീപ്പൊരി ഇനിയും ബാക്കിയുണ്ട്: ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനെതിരെ ഇരട്ടഗോൾ, അപൂർവ റെക്കോർഡും തൂക്കി റൊണാൾഡോഗ്രൂപ്പ് കെയിലെ നിര്‍ണായകമായ പോരാട്ടത്തില്‍ ഉസ്‌ബെക്കിസ്ഥാനെ എതിരില്ലാത്ത 5 ഗോളുകള്‍ക്ക് തകര്‍ത്ത് പോര്‍ച്ചുഗല്‍.

Ivory coast vs Norway : പ്രീ ക്വാര്‍ട്ടറില്‍ ആരാകും ബ്രസീലിന്റെ എതിരാളി, ഇന്നറിയാം : നോക്കൗട്ടില്‍ ഐവറി കോസ്റ്റ്- നോര്‍വെ പോരാട്ടം രാത്രി 10:30ന്

Ivory coast vs Norway : പ്രീ ക്വാര്‍ട്ടറില്‍ ആരാകും ബ്രസീലിന്റെ എതിരാളി, ഇന്നറിയാം : നോക്കൗട്ടില്‍ ഐവറി കോസ്റ്റ്- നോര്‍വെ പോരാട്ടം രാത്രി 10:30ന്ലോകകപ്പിലെ പ്രീ - ക്വാര്‍ട്ടര്‍ സ്ഥാനം ലക്ഷ്യമിട്ട് വമ്പന്മാര്‍ മാറ്റുരയ്ക്കുമ്പോള്‍ ബ്രസീലിന്റെ പ്രീ ക്വാര്‍ട്ടറിലെ എതിരാളികള്‍ ആരാകുമെന്ന് ഇന്നറിയാം. റൗണ്ട് ഓഫ് 32ലെ നിര്‍ണായകപോരാട്ടത്തില്‍ ആഫ്രിക്കന്‍ കരുത്തരായ ഐവറി കോസ്റ്റ് യൂറോപ്യന്‍ ശക്തികളായ നോര്‍വെയെയാണ് ഇന്ന് നേരിടുക.

Vaibhav Sooryavanshi: 'ക്ഷമ വേണം, സമയമെടുക്കും'; ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെയും വൈഭവ് ഇല്ല

Vaibhav Sooryavanshi: 'ക്ഷമ വേണം, സമയമെടുക്കും'; ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെയും വൈഭവ് ഇല്ലVaibhav Sooryavanshi: ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ ഒന്നാം ട്വന്റി 20 മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യ ഇറങ്ങുക വൈഭവ് സൂര്യവൻശി ഇല്ലാതെ. രാജ്യാന്തര അരങ്ങേറ്റത്തിനായി വൈഭവ് അൽപ്പം കൂടി ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കണമെന്നാണ് ടീം മാനേജ്‌മെന്റുമായി അടുത്ത വൃത്തങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്.

വൈഭവ് റെഡിയാണ്, പക്ഷേ പ്രത്യേക പരിഗണന നൽകില്ല,ലോകകപ്പ് നേടിതന്നവരും പ്രധാനമെന്ന് റയാൻ ടെൻ ഡോസ്ചേറ്റ്

വൈഭവ് റെഡിയാണ്, പക്ഷേ പ്രത്യേക പരിഗണന നൽകില്ല,ലോകകപ്പ് നേടിതന്നവരും പ്രധാനമെന്ന് റയാൻ ടെൻ ഡോസ്ചേറ്റ്വൈഭവിന്റെ കാര്യത്തില്‍ എന്ത് തീരുമാനമാകും ടീം മാനേജ്‌മെന്റ് സ്വീകരിക്കുക എന്നതില്‍ വ്യക്തത നല്‍കിയിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യന്‍ ടീം അസിസ്റ്റന്റ് കോച്ച് റയാന്‍ ടെന്‍ ഡോസ്‌ചേറ്റ്. അയര്‍ലന്‍ഡിനെതിരായ ട്വന്റി-20 പരമ്പരയിലെ 0-2 ന്റെ അപ്രതീക്ഷിത വൈറ്റ് വാഷിന് ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

'നമ്മൾ അതീവ ശ്രദ്ധയോടെ കളിക്കണം'; അർജന്റീന ടീമിനു സ്‌കലോണിയുടെ ഉപദേശം

'നമ്മൾ അതീവ ശ്രദ്ധയോടെ കളിക്കണം'; അർജന്റീന ടീമിനു സ്‌കലോണിയുടെ ഉപദേശംറൗണ്ട് 32 വിൽ കേപ് വെർദെയെ നേരിടാൻ ഒരുങ്ങുന്ന അർജന്റീന ടീമിനു ഉപദേശവുമായി പരിശീലകൻ ലയണൽ സ്‌കലോണി. കേപ് വെർദെ തീർച്ചയായും മികച്ച ടീമാണെന്നും ശ്രദ്ദിച്ചു കളിക്കണമെന്നും സ്‌കലോണി പറഞ്ഞു.

ഇങ്ങനെ അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നതിൽ ദുഃഖം, അന്താരാഷ്ട്ര ഫുട്ബോളിൽ നിന്നും വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ച് മാനുവൽ നൂയർ

ഇങ്ങനെ അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നതിൽ ദുഃഖം, അന്താരാഷ്ട്ര ഫുട്ബോളിൽ നിന്നും വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ച് മാനുവൽ നൂയർലോകകപ്പില്‍ പരാഗ്വെയ്‌ക്കെതിരെ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന തോല്‍വി ഏറ്റുവാങ്ങി പുറത്തായതിന് പിന്നാലെയാണ് വിരമിക്കല്‍ തീരുമാനം. രാജ്യാന്തര കരിയര്‍ ഇങ്ങനെ അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നതില്‍ അതിയായ ദുഃഖമുണ്ടെന്ന് നൂയര്‍ പറഞ്ഞു.