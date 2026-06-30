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Vaibhav Sooryavanshi: 'ക്ഷമ വേണം, സമയമെടുക്കും'; ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെയും വൈഭവ് ഇല്ല
വൈഭവ് പൂർണ സജ്ജനെങ്കിലും അവസരത്തിനായി കാത്തിരിക്കണമെന്നാണ് ടീം മാനേജ്മെന്റിന്റെ നിലപാട്
Vaibhav Sooryavanshi: ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ ഒന്നാം ട്വന്റി 20 മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യ ഇറങ്ങുക വൈഭവ് സൂര്യവൻശി ഇല്ലാതെ. രാജ്യാന്തര അരങ്ങേറ്റത്തിനായി വൈഭവ് അൽപ്പം കൂടി ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കണമെന്നാണ് ടീം മാനേജ്മെന്റുമായി അടുത്ത വൃത്തങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്.
വൈഭവ് പൂർണ സജ്ജനെങ്കിലും അവസരത്തിനായി കാത്തിരിക്കണമെന്നാണ് ടീം മാനേജ്മെന്റിന്റെ നിലപാട്. ലോകകപ്പിൽ അടക്കം ഇന്ത്യക്കായി മികച്ച രീതിയിൽ കളിച്ച മുതിർന്ന താരങ്ങളെ അടക്കം മാറ്റിനിർത്തി വൈഭവിനു അരങ്ങേറ്റ അവസരം നൽകുന്നത് നീതികേട് ആകുമെന്നാണ് ടീം വിലയിരുത്തുന്നത്. അതിനാൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ ആദ്യ രണ്ട് ടി20 മത്സരങ്ങളിലെ പ്രകടനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആയിരിക്കും ഇന്ത്യയുടെ പ്ലേയിങ് ഇലവനിൽ മാറ്റം വരുത്തുക.
സാധ്യത ഇലവൻ: അഭിഷേക് ശർമ, സഞ്ജു സാംസൺ, ഇഷാൻ കിഷൻ, ശ്രേയസ് അയ്യർ, തിലക് വർമ, ശിവം ദുബെ, അക്സർ പട്ടേൽ, സൂര്യാൻഷ് ഷെഡ്ഗെ, ഹർഷിത് റാണ, അർഷ്ദീപ് സിങ്, പ്രിൻസ് യാദവ്