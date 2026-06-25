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Vaibhav Sooryavanshi: ചേട്ടൻമാർക്കൊപ്പം പറ്റില്ല, വൈഭവ് സൂര്യവൻശിക്കു മാത്രമായി ഒരു മുറി; കാരണം ഇതാണ്
മറ്റു സീനിയർ താരങ്ങൾക്കൊപ്പം വൈഭവിനു വസ്ത്രം മാറാനോ മുറി ഉപയോഗിക്കാനോ നിയന്ത്രണമുണ്ട്
Vaibhav Sooryavanshi: രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ ഇന്ത്യക്കായി അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കാനൊരുങ്ങുകയാണ് 15 കാരൻ വൈഭവ് സൂര്യവൻശി. അയർലൻഡിനും ഇംഗ്ലണ്ടിനുമെതിരായ ടി20 പരമ്പരയിൽ വൈഭവ് പ്ലേയിങ് ഇലവനിൽ ഇടംപിടിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ആരാധകർ. അതേസമയം ഇംഗ്ലണ്ട് പര്യടനത്തിനായി എത്തിയ ഇന്ത്യൻ ടീമിലെ മറ്റു താരങ്ങൾക്കൊപ്പം എപ്പോഴും സമയം ചെലവഴിക്കാൻ വൈഭവിനു സാധിക്കില്ല !
മറ്റു സീനിയർ താരങ്ങൾക്കൊപ്പം വൈഭവിനു വസ്ത്രം മാറാനോ മുറി ഉപയോഗിക്കാനോ നിയന്ത്രണമുണ്ട്. വൈഭവിനു മാത്രമായി മറ്റൊരു ഡ്രസിങ് റൂം അനുവദിച്ചിരിക്കുകയാണ്. യുകെയിലെ നിയമപ്രകാരം 16 വയസ്സിനു താഴെയുള്ള മൈനർ കാറ്റഗറിയിലാണ് ഉൾപ്പെടുക. ഇവർക്കു മുതിർന്നവർക്കൊപ്പം ഒരേ ഡ്രസിങ് റൂം അനുവദിക്കാൻ കഴിയില്ല.
യുകെയിലെ പ്രാദേശിക നിയമമാണ് വൈഭവിനു മാത്രമായി മറ്റൊരു ഡ്രസിങ് റൂം അനുവദിക്കണമെന്ന് നിഷ്കർഷിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളുടെ പ്രധാന ഡ്രസിങ് റൂമിൽ കളിയുടെ സമയത്തും നിർണായക ചർച്ചകളുടെ സമയത്തും സൂര്യവൻശിക്കു ഇരിക്കാം. കളിക്കാനുള്ള കിറ്റ് ധരിക്കുമ്പോഴും കുളിക്കാനും നിർബന്ധമായും മറ്റൊരു മുറിയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്.
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Vaibhav Sooryavanshi: ചേട്ടൻമാർക്കൊപ്പം പറ്റില്ല, വൈഭവ് സൂര്യവൻശിക്കു മാത്രമായി ഒരു മുറി; കാരണം ഇതാണ്
Vaibhav Sooryavanshi: രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ ഇന്ത്യക്കായി അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കാനൊരുങ്ങുകയാണ് 15 കാരൻ വൈഭവ് സൂര്യവൻശി. അയർലൻഡിനും ഇംഗ്ലണ്ടിനുമെതിരായ ടി20 പരമ്പരയിൽ വൈഭവ് പ്ലേയിങ് ഇലവനിൽ ഇടംപിടിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ആരാധകർ. അതേസമയം ഇംഗ്ലണ്ട് പര്യടനത്തിനായി എത്തിയ ഇന്ത്യൻ ടീമിലെ മറ്റു താരങ്ങൾക്കൊപ്പം എപ്പോഴും സമയം ചെലവഴിക്കാൻ വൈഭവിനു സാധിക്കില്ല !