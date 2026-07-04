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  4. FIFA World Cup 2026 Pre Quarter Schedule
Written By നെൽവിൻ വിൽസൺ
Last Modified: Saturday, 4 July 2026 (13:01 IST)

FIFA World Cup 2026, Round of 16: ലോകകപ്പ് പ്രീ ക്വാർട്ടർ മത്സരങ്ങളും സമയക്രമവും

പ്രീ ക്വാർട്ടറിൽ ജയിക്കുന്ന എട്ട് ടീമുകൾ ക്വാർട്ടറിൽ ഏറ്റുമുട്ടും

Brazil, Japan, Brazil Round 32, Brazil vs Japan Match, ബ്രസീൽ
BY: നെൽവിൻ വിൽസൺ
Publish: Sat, 4 Jul 2026 (13:01 IST) Updated: Sat, 4 Jul 2026 (13:11 IST)
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FIFA World Cup 2026: ലോകകപ്പ് പ്രീ ക്വാർട്ടർ മത്സരങ്ങൾക്കു ഇന്നു തുടക്കമാകും. പ്രീ ക്വാർട്ടറിൽ ജയിക്കുന്ന എട്ട് ടീമുകൾ ക്വാർട്ടറിൽ ഏറ്റുമുട്ടും. 
 
ജൂലൈ 4 (ശനി) - രാത്രി 10:30 - കാനഡ vs  മൊറോക്കോ
 
ജൂലൈ 5 (ഞായർ) - പുലർച്ചെ 2:30 - പരാഗ്വേ vs ഫ്രാൻസ്
 
ജൂലൈ 6 (തിങ്കൾ) - പുലർച്ചെ 1:30 - ബ്രസീൽ vs നോർവേ
 
ജൂലൈ 6 (തിങ്കൾ) - പുലർച്ചെ 5:30 - മെക്‌സിക്കോ vs ഇംഗ്ലണ്ട്
 
ജൂലൈ 7 (ചൊവ്വ) - പുലർച്ചെ 12:30 - പോർച്ചുഗൽ vs സ്‌പെയിൻ
 
ജൂലൈ 7 (ചൊവ്വ) - പുലർച്ചെ 5:30 - അമേരിക്ക vs  ബെൽജിയം
 
ജൂലൈ 7 (ചൊവ്വ) - രാത്രി 9:30 - അർജന്റീന vs ഈജിപ്ത്
 
ജൂലൈ 8 (ബുധൻ) - പുലർച്ചെ 1:30 - സ്വിറ്റ്‌സർലൻഡ് vs കൊളംബിയ
 
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