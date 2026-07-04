അനുബന്ധ വാര്ത്തകള്
- Portugal vs Croatia : അവസാന നിമിഷം വരെ ഉദ്യോഗം, റാമോസ് ഗോളിൽ ക്രൊയേഷ്യയെ വീഴ്ത്തി പോർച്ചുഗൽ പ്രീക്വാർട്ടറിൽ, കാത്തിരിക്കുന്നത് സ്പാനിഷ് പരീക്ഷണം
- Croatia vs Portugal: മോഡ്രിച്ചിന് നിരാശയോടെ മടക്കം; പോർച്ചുഗൽ പ്രീ ക്വാർട്ടറിൽ, ക്രൊയേഷ്യ പുറത്ത്
- FIFA World Cup 2026: ഉറങ്ങാതെ കാണണം ഈ രണ്ട് മത്സരങ്ങൾ; റൊണാൾഡോയ്ക്കു അഗ്നിപരീക്ഷ
- FIFA World Cup 2026: ബ്രസീലിനു നോർവെ പരീക്ഷ, ഫ്രാൻസിനു പരാഗ്വെ ഈസിയാകുമോ?
- France vs Sweden: അനായാസം ഫ്രാൻസ്; എംബാപ്പെയ്ക്ക് ഇരട്ടഗോൾ
FIFA World Cup 2026, Round of 16: ലോകകപ്പ് പ്രീ ക്വാർട്ടർ മത്സരങ്ങളും സമയക്രമവും
പ്രീ ക്വാർട്ടറിൽ ജയിക്കുന്ന എട്ട് ടീമുകൾ ക്വാർട്ടറിൽ ഏറ്റുമുട്ടും
FIFA World Cup 2026: ലോകകപ്പ് പ്രീ ക്വാർട്ടർ മത്സരങ്ങൾക്കു ഇന്നു തുടക്കമാകും. പ്രീ ക്വാർട്ടറിൽ ജയിക്കുന്ന എട്ട് ടീമുകൾ ക്വാർട്ടറിൽ ഏറ്റുമുട്ടും.
ജൂലൈ 4 (ശനി) - രാത്രി 10:30 - കാനഡ vs മൊറോക്കോ
ജൂലൈ 5 (ഞായർ) - പുലർച്ചെ 2:30 - പരാഗ്വേ vs ഫ്രാൻസ്
ജൂലൈ 6 (തിങ്കൾ) - പുലർച്ചെ 1:30 - ബ്രസീൽ vs നോർവേ
ജൂലൈ 6 (തിങ്കൾ) - പുലർച്ചെ 5:30 - മെക്സിക്കോ vs ഇംഗ്ലണ്ട്
ജൂലൈ 7 (ചൊവ്വ) - പുലർച്ചെ 12:30 - പോർച്ചുഗൽ vs സ്പെയിൻ
ജൂലൈ 7 (ചൊവ്വ) - പുലർച്ചെ 5:30 - അമേരിക്ക vs ബെൽജിയം
ജൂലൈ 7 (ചൊവ്വ) - രാത്രി 9:30 - അർജന്റീന vs ഈജിപ്ത്
ജൂലൈ 8 (ബുധൻ) - പുലർച്ചെ 1:30 - സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് vs കൊളംബിയ