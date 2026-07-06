അനുബന്ധ വാര്ത്തകള്
- ഞാൻ കണ്ടതിൽ ഏറ്റവും സമ്പൂർണ്ണനായ ക്രിക്കറ്റർ കോലി, ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടുക്കെട്ട് ഹാളണ്ട്- ഡിബ്ര്യുയ്നെ പോലെ: ഫിൽ സാൾട്ട്
- Sanju Samson : ലോകകപ്പ് നേടിതന്ന താരമാണ്, മറക്കരുത്: സഞ്ജു സാംസണെ തഴഞ്ഞതിൽ പ്രതികരണവുമായി അമ്പാട്ടി റായുഡു
- ബാറ്റിങ്ങിൽ ഒകെ പക്ഷേ.., നായകനായി മൂന്നാം മത്സരത്തിലും ശ്രേയസിന് തോൽവി, ഇതിങ്ങനെ തുടരാനാകില്ല..
- ഐ കാൻ എസ്പ്ലൈൻ, സഞ്ജുവിനെ ചേർത്ത് നിർത്തി സംസാരിച്ച് ഗംഭീർ, 15കാരനായി പുറത്താക്കി
- Women's T20 World Cup Final : ലോർഡ്സിൽ ആര് കപ്പുയർത്തും, വനിതാ ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ ഇന്ന് ഇംഗ്ലണ്ടും ഓസീസും നേർക്കുനേർ
Sanju Samson: ലോകകപ്പ് ഹീറോ സഞ്ജു പുറത്ത്; സിംബാബ്വെ പര്യടനത്തിനുള്ള ഇന്ത്യൻ ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചു
തിലക് വർമ ഉപനായകനായി തുടരും
Sanju Samson: ഇന്ത്യയുടെ സിംബാബ്വെ പര്യടനത്തിലെ ടി20 പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ശ്രേയസ് അയ്യർ നയിക്കുന്ന ടീമിൽ 15 കാരൻ വൈഭവ് സൂര്യവൻശിക്കു സ്ഥാനം ലഭിച്ചു. ട്വന്റി 20 ലോകകപ്പ് ഹീറോയും മലയാളി താരവുമായ സഞ്ജു സാംസൺ സ്ക്വാഡിൽ ഇല്ല.
തിലക് വർമ ഉപനായകനായി തുടരും. അഭിഷേക് ശർമയും ഇഷാൻ കിഷനും ടീമിലുണ്ട്. പ്രഭ്സിമ്രാൻ സിങ്ങിനും ടീമിൽ ഇടമുണ്ട്.
ഇന്ത്യൻ ടീം: ശ്രേയസ് അയ്യർ, വൈഭവ് സൂര്യവൻശി, അഭിഷേക് ശർമ, തിലക് വർമ, ഇഷാൻ കിഷൻ, ശിവം ദുബെ, സൂര്യാൻഷ് ഷെഡ്ഗെ, റിങ്കു സിങ്, ഹർഷ് ദുബെ, വരുൺ ചക്രവർത്തി, പ്രിൻസ് യാദവ്, യാഷ് താക്കൂർ, അശോക് ശർമ, മായങ്ക് യാദവ്, പ്രഭ്സിമ്രാൻ സിങ്