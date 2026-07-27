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Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Monday, 27 July 2026 (21:36 IST)

സഞ്ജുവിനൊരു നീതി, മറ്റുള്ളവർക്ക് മറ്റൊന്ന്, ഇന്ത്യൻ ടീം സെലക്ഷനിലെ ഇരട്ടത്താപ്പ് ചോദ്യം ചെയ്ത് ശ്രീകാന്ത്

സിംബാബ്വെയ്‌ക്കെതിരെ അഭിഷേക് ശര്‍മ 3 മത്സരങ്ങളില്‍ നിന്നും വെറും 11 റണ്‍സ് മാത്രമാണ് നേടിയതെന്നും ശ്രീകാന്ത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

Sanju Samson
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Mon, 27 Jul 2026 (21:18 IST)
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ടി20 ലോകകപ്പില്‍ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ലോകകിരീടം നേടികൊടുത്ത പ്രകടനങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം വെറും 3 മത്സരങ്ങളിലെ പരാജയത്തെ തുടര്‍ന്ന് സഞ്ജു സാംസണെ ഇന്ത്യന്‍ ടീമില്‍ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയതിനെതിരെ രൂക്ഷവിമര്‍ശനവുമായി മുന്‍ ഇന്ത്യന്‍ ക്യാപ്റ്റനും ചീഫ് സെലക്ടറുമായിരുന്ന കൃഷ്ണമാചാരി ശ്രീകാന്ത്. അഭിഷേക് ശര്‍മയ്ക്ക് ടീം മാനേജ്‌മെന്റ് യഥേഷ്ടം പിന്തുണ നല്‍കുമ്പോള്‍ ലോകകപ്പ് ഹീറോയായ സഞ്ജു സാംസണ് അത് ഒരിക്കലും ലഭിക്കുന്നില്ലെന്ന് യൂട്യൂബ് വീഡിയോയില്‍ ശ്രീകാന്ത് വ്യക്തമാക്കി. സിംബാബ്വെയ്‌ക്കെതിരെ അഭിഷേക് ശര്‍മ 3 മത്സരങ്ങളില്‍ നിന്നും വെറും 11 റണ്‍സ് മാത്രമാണ് നേടിയതെന്നും ശ്രീകാന്ത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
 
കഴിഞ്ഞ ടി20 ലോകകപ്പ് കിരീടം നേടിയപ്പോള്‍ ടീമിന്റെ പ്രധാനതാരം സഞ്ജു സാംസണായിരുന്നു. എന്നാല്‍ അയര്‍ലന്‍ഡൈനെതിരെ 2 മോശം പ്രകടനങ്ങള്‍ വന്നതോടെ സിംബാബ്വെ പര്യടനത്തില്‍ നിന്നും സഞ്ജുവിനെ പൂര്‍ണമായും തഴയുകയായിരുന്നു. പകരക്കാരനായി ഇറങ്ങിയ വൈഭവ് സൂര്യവംശി മികച്ച പ്രകടനങ്ങള്‍ നടത്തിയപ്പോള്‍ സഞ്ജുവിന്റെ തിരിച്ചുവരവ് ദുഷ്‌കരമായിരിക്കുകയാണ്. എന്നാല്‍ വെറും 3 മത്സരങ്ങളിലെ മോശം പ്രകടനം സഞ്ജുവിനെ പുറത്തെത്തിച്ചപ്പോള്‍ അഭിഷേക് ശര്‍മയ്ക്ക് ഈ നിയമം ബാധകമാകുന്നില്ലെന്ന് ശ്രീകാന്ത് പറയുന്നു.
 
അഭിഷേകിന് അവസരങ്ങള്‍ ഇങ്ങനെ ലഭിക്കുമ്പോള്‍  ലോകകപ്പ് ഹീറോ ആയിരുന്നിട്ടും എന്തെ സഞ്ജുവിന് അവസരങ്ങള്‍ ലഭിക്കാത്തത്?,  തികച്ചും ന്യായമായ ചോദ്യമാണിത്. അഭിഷേകിന് ഇങ്ങനെ അവസരങ്ങള്‍ നല്‍കാമെങ്കില്‍ എന്തുകൊണ്ട് അത് സഞ്ജുവിന് കൊടുക്കുന്നില്ല. ഒരു കളിക്കാരന് ഒരു നീതിയും മറ്റൊരാള്‍ക്ക് മറ്റൊരു നീതിയും എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. സഞ്ജു തിരിച്ചുവരുമെന്ന് തന്നെയാണ് എന്റെ പ്രതീക്ഷ. പക്ഷേ അവന്‍ തുടക്കത്തില്‍ ശാന്തനായി നിലയുറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കളിക്കണമെന്നും ശ്രീകാന്ത് ഉപദേശിച്ചു.
 
 സിംബാബ്വെ പര്യടനത്തില്‍ 3.66 ശരാശരിയിലും 55 സ്‌ട്രൈക്ക് റേറ്റിലുമാണ് അഭിഷേക് കളിച്ചത്. അഭിഷേകിന്റെ ബാറ്റിംഗ് എതിരാളികള്‍ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ലോകകപ്പ് മുതല്‍ ഇത് വ്യക്തമാണ്. അഭിഷേകിന്റെ കാര്യത്തില്‍ സെലക്ടര്‍മാര്‍ കടുത്ത തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. സഞ്ജു സാംസണിന് വീണ്ടും അവസരം ലഭിക്കുമെന്ന് എനിക്കുറപ്പാണ്. ശ്രീകാന്ത് പറഞ്ഞു.
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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