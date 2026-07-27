വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെതിരായ ഏകദിന പരമ്പരയിൽ ഈ ഏഴ് താരങ്ങൾ കളിക്കില്ല !
സെപ്റ്റംബർ 24 മുതൽ ഒക്ടോബർ മൂന്ന് വരെയാണ് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ്
സെപ്റ്റംബറിൽ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെതിരെ നടക്കുന്ന ഏകദിന പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ ഏഴ് താരങ്ങൾ ഉണ്ടാകില്ല. ഏകദിന പരമ്പര നടക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് 2026 ട്വന്റി 20 മത്സരങ്ങളും നടക്കുന്നതിനാൽ ആണ് പ്രമുഖ താരങ്ങൾ ഇല്ലാത്തത്.
ഏകദിന ഉപനായകൻ ശ്രേയസ് അയ്യർ, രണ്ടാം വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ഇഷാൻ കിഷൻ, ജസ്പ്രിത് ബുംറ, ഹർഷിത് റാണ, അർഷ്ദീപ് സിങ്, അക്സർ പട്ടേൽ, വാഷിങ്ടൺ സുന്ദർ എന്നിവരാണ് ഏകദിന പരമ്പരയ്ക്ക് ഇല്ലാത്തത്. ഇവരെല്ലാം ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിനുള്ള ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ അംഗങ്ങളാണ്.
സെപ്റ്റംബർ 24 മുതൽ ഒക്ടോബർ മൂന്ന് വരെയാണ് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ്. വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെതിരായ ഏകദിന പരമ്പര സെപ്റ്റംബർ 27 മുതൽ ഒക്ടോബർ മൂന്ന് വരെയും. മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസൺ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിനുള്ള ടീമിൽ ഉള്ളതിനാൽ ഇനി ഏകദിന പരമ്പരയിലേക്ക് വിളി ലഭിക്കില്ല. അതേസമയം ഋതുരാജ് ഗെയ്ക്വാദ്, യശസ്വി ജയ്സ്വാൾ എന്നിവർ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെതിരായ ഏകദിന പരമ്പര കളിക്കും. ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയും ഏകദിന ക്രിക്കറ്റിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയേക്കും.