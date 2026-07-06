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  4. Let us not forget that sanju was man of the tournament in T20 worldcup says ambati rayudu
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Monday, 6 July 2026 (13:30 IST)

Sanju Samson : ലോകകപ്പ് നേടിതന്ന താരമാണ്, മറക്കരുത്: സഞ്ജു സാംസണെ തഴഞ്ഞതിൽ പ്രതികരണവുമായി അമ്പാട്ടി റായുഡു

Sanju Samson
BY: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Publish: Mon, 6 Jul 2026 (13:30 IST) Updated: Mon, 6 Jul 2026 (13:32 IST)
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ഇന്ത്യയും ഇംഗ്ലണ്ടും തമ്മില്‍ നടക്കുന്ന ടി20 പരമ്പരയിലെ രണ്ടാം മത്സരത്തില്‍ ഓപ്പണിംഗ് താരം സഞ്ജു സാംസണെ തഴഞ്ഞതില്‍ പ്രതികരണവുമായി മുന്‍ ഇന്ത്യന്‍ താരം അമ്പാട്ടി റായുഡു. ടി20 ലോകകപ്പിലെ താരമായിരുന്നെങ്കിലും ഇതിന് പിന്നാലെ നടന്ന 3 ടി20 മത്സരങ്ങളിലും സഞ്ജു നിരാശപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇതോടെയാണ് വൈഭവ് സൂര്യവംശിക്കായി സഞ്ജുവിനെ ടീമില്‍ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയത്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് അമ്പാട്ടി റായുഡുവിന്റെ പ്രതികരണം.
 
വൈഭവ് അരങ്ങേറ്റം നടത്തിയതില്‍ അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്, തീര്‍ച്ചയായും ആഘോഷിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്. എന്നാല്‍  3 മത്സരങ്ങള്‍ക്ക് മുന്‍പ് സഞ്ജു സാംസണ്‍ ടി20 ലോകകപ്പിലെ പ്ലെയര്‍ ഓഫ് ദി ടൂര്‍ണമെന്റായിരുന്നു എന്ന കാര്യം മറക്കരുതെന്ന് അമ്പാട്ടി റായുഡു വ്യക്തമാക്കി. എക്‌സില്‍ പങ്കുവെച്ച പോസ്റ്റിലാണ് റായുഡിന്റെ പ്രതികരണം.
 
ഫെബ്രുവരി- മാര്‍ച്ച് മാസങ്ങളില്‍ നടന്ന ടി20 ലോകകപ്പിലെ അവസാനത്തെ 3 നിര്‍ണായക മത്സരങ്ങളിലും അര്‍ധസെഞ്ചുറി നേടിയ സഞ്ജുവിന്റെ കരുത്തിലായിരുന്നു ഇന്ത്യ ലോകകിരീടം സ്വന്തമാക്കിയത്. വെസ്റ്റിന്‍ഡീസിനെതിരെ പുറത്താകാതെ 97 റണ്‍സ് നേടിയ സഞ്ജു ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെയും ന്യൂസിലന്‍ഡിനെതിരെയും 89 റണ്‍സുമായും തിളങ്ങിയിരുന്നു.ALSO READ: ഐ കാൻ എസ്പ്ലൈൻ, സഞ്ജുവിനെ ചേർത്ത് നിർത്തി സംസാരിച്ച് ഗംഭീർ, 15കാരനായി പുറത്താക്കി
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

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