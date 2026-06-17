  1. കായികം
  2. ക്രിക്കറ്റ്‌
  3. ക്രിക്കറ്റ്‌ വാര്‍ത്ത
  4. India beat Afghan in second ODI
Written By WEBDUNIA
Last Modified: Wednesday, 17 June 2026 (22:55 IST)

India vs Afghanistan, 2nd ODI: ഗില്ലിനും ഇഷാനും സെഞ്ചുറി; അനായാസം ഇന്ത്യ

നായകൻ ശുഭ്മാൻ ഗില്ലും ഇഷാൻ കിഷനും ഇന്ത്യക്കായി സെഞ്ചുറി നേടി

India beat Afghan in second ODI, Shubman Gill, India vs Afghanistan
Publish: Wed, 17 Jun 2026 (22:55 IST) Updated: Wed, 17 Jun 2026 (23:03 IST)
google-news
Shubman Gill

India vs Afghanistan, 2nd ODI: അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെതിരായ രണ്ടാം ഏകദിനത്തിൽ ഇന്ത്യക്ക് കൂറ്റൻ ജയം. ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ടു ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ഇന്ത്യ 49.5 ഓവറിൽ 402 നു ഓൾഔട്ട് ആയി. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനു 44.3 ഓവറിൽ 232 റൺസെടുക്കാനെ സാധിച്ചുള്ളൂ. 170 റൺസിനാണ് ഇന്ത്യയുടെ ജയം. 
 
നായകൻ ശുഭ്മാൻ ഗില്ലും ഇഷാൻ കിഷനും ഇന്ത്യക്കായി സെഞ്ചുറി നേടി. 110 ബോളിൽ 22 ഫോറും രണ്ട് സിക്‌സും സഹിതം 154 റൺസ് നേടിയ ഗില്ലാണ് കളിയിലെ താരം. മൂന്നാമനായാണ് ഗിൽ ക്രീസിലെത്തിയത്. യശസ്വി ജയ്‌സ്വാളിനു വേണ്ടി ക്യാപ്റ്റൻ ഓപ്പണർ സ്ഥാനത്തു നിന്ന് മാറിനിൽക്കുകയായിരുന്നു. കരിയറിലെ ഒൻപതാം ഏകദിന സെഞ്ചുറിയും നായകനായ ശേഷമുള്ള ആദ്യ സെഞ്ചുറിയുമാണ് ഗിൽ സ്വന്തമാക്കിയത്. 
 
ഇഷാൻ കിഷൻ 79 പന്തുകളിൽ 14 ഫോറും ഏഴ് സിക്‌സും സഹിതം 125 റൺസെടുത്തു. രോഹിത് ശർമ (30 പന്തിൽ 48), ശ്രേയസ് അയ്യർ (24 പന്തിൽ 26) എന്നിവരും ഭേദപ്പെട്ട പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചു. 
 
മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിൽ റഹ്‌മത്ത് ഷാ 89 പന്തിൽ 79 റൺസുമായി പൊരുതി നോക്കിയെങ്കിലും ഫലംകണ്ടില്ല. സെദ്ദിഖുള്ള അടൽ 50 പന്തിൽ 42 റൺസെടുത്തു. റഹ്‌മനുള്ള ഗുർബാസ് 33 പന്തിൽ 41 റൺസ് നേടി. ഇന്ത്യക്കായി അർഷ്ദീപ് സിങ്ങും ഗുർനൂർ ബ്രാറും മൂന്ന് വിക്കറ്റുകൾ സ്വന്തമാക്കി. പ്രിൻസ് യാദവിനു രണ്ടും വാഷിങ്ടൺ സുന്ദറിനു ഒരു വിക്കറ്റും. 
 
മൂന്ന് മത്സരങ്ങളുടെ ഏകദിന പരമ്പര 2-0 ത്തിനു ഇന്ത്യ ലീഡ് സ്വന്തമാക്കി. ശേഷിക്കുന്ന ഒരു മത്സരത്തിൽ അഫ്ഗാൻ ജയിച്ചാലും പരമ്പര ഇന്ത്യക്ക്.  
About Writer
WEBDUNIA

Kane Williamson : ഒരു ഇതിഹാസം കൂടെ പടിയിറങ്ങുന്നു, അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്നും വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ച് കെയ്ൻ വില്യംസൺ

Kane Williamson : ഒരു ഇതിഹാസം കൂടെ പടിയിറങ്ങുന്നു, അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്നും വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ച് കെയ്ൻ വില്യംസൺആധുനിക ക്രിക്കറ്റിലെ ഫാബുലസ് ഫോര്‍ സഖ്യത്തില്‍ കോലി, സ്റ്റീവ് സ്മിത്ത്, ജോ റൂട്ട് എന്നിവര്‍ക്കൊപ്പമാണ് വില്യംസണ്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടിരുന്നത്.

പരിക്കേറ്റ ബലേർഡിക്ക് പകരം മാർക്കോസ് സെനേസി, പ്രതിരോധം ശക്തമാക്കി അർജൻ്റീന

പരിക്കേറ്റ ബലേർഡിക്ക് പകരം മാർക്കോസ് സെനേസി, പ്രതിരോധം ശക്തമാക്കി അർജൻ്റീനമാഴ്‌സെയുടെ സെന്റര്‍ ബാക്കായ ബലേര്‍ഡിക്ക് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയാണ് വലതുകാലിന് പരിക്കേറ്റത്. പിന്നാലെ ടീമില്‍ നിന്നും പുറത്തായ താരത്തിന് പകരമായി മധ്യനിര താരത്തെയാകും സ്‌കലോണി ഉള്‍പ്പെടുത്തുകയെന്ന് നേരത്തെ വാര്‍ത്തകളുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഒടുവില്‍ സനേസിക്ക് തന്നെ നറുക്ക് വീഴുകയായിരുന്നു.

ബാബർ അസമും ഷഹീൻ അഫ്രിദിയും പുറത്ത്; ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിനായി യുവസംഘത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ച് പാകിസ്താൻ

ബാബർ അസമും ഷഹീൻ അഫ്രിദിയും പുറത്ത്; ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിനായി യുവസംഘത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ച് പാകിസ്താൻമുന്‍ നായകന്‍ ബാബര്‍ അസം, സ്റ്റാര്‍ പേസര്‍ ഷഹീന്‍ ഷാ അഫ്രിദി, ഓള്‍റൗണ്ടര്‍ ഷദാബ് ഖാന്‍ തുടങ്ങിയ പരിചയസമ്പന്നരായ താരങ്ങളെ പുറത്താക്കിയാണ് പുതിയ ടീം പാക് ക്രിക്കറ്റ് ബോര്‍ഡ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

ശ്രേയസ് ക്യാപ്റ്റനാകാതിരിക്കാൻ ഗംഭീർ ചരടുവലികൾ നടത്തി; റിപ്പോർട്ട്

ശ്രേയസ് ക്യാപ്റ്റനാകാതിരിക്കാൻ ഗംഭീർ ചരടുവലികൾ നടത്തി; റിപ്പോർട്ട്സെലക്ടർമാരോടും ബിസിസിഐയോടും ശ്രേയസ് നായകനായി വരുന്നതിലുള്ള അതൃപ്തി ഗംഭീർ അറിയിച്ചു

സൂര്യകുമാറിനെ പുറത്താക്കാൻ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിയത് ഗംഭീർ, ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനത്തേക്ക് നിർദേശിച്ചത് 2 പേരുകൾ

സൂര്യകുമാറിനെ പുറത്താക്കാൻ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിയത് ഗംഭീർ, ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനത്തേക്ക് നിർദേശിച്ചത് 2 പേരുകൾഐപിഎല്ലില്‍ 20.77 റണ്‍സ് ശരാശരിയില്‍ 270 റണ്‍സ് മാത്രമായിരുന്നു സൂര്യകുമാര്‍ നേടിയത്.

Women's T20 World Cup 2026, India Women vs Netherlands Women: ലോകകപ്പിൽ രണ്ടാം ജയവുമായി ഇന്ത്യ, സ്മൃതി കളിയിലെ താരം

Women's T20 World Cup 2026, India Women vs Netherlands Women: ലോകകപ്പിൽ രണ്ടാം ജയവുമായി ഇന്ത്യ, സ്മൃതി കളിയിലെ താരംIndia Women vs Netherlands Women: വനിതകളുടെ ട്വന്റി 20 ലോകകപ്പിൽ ഇന്ത്യക്ക് തുടർച്ചയായ രണ്ടാം ജയം. ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിലെ രണ്ടാം മത്സരത്തിൽ നെതർലൻഡ്‌സ് വനിത ടീമിനെ 95 റൺസിനു ഇന്ത്യ വനിത ടീം തോൽപ്പിച്ചു. ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ടു ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ഇന്ത്യ വനിത ടീം നിശ്ചിത 20 ഓവറിൽ അഞ്ച് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 209 റൺസെടുത്തു. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിൽ 17.3 ഓവറിൽ 114 റൺസിനു നെതർലൻഡ്‌സ് വനിത ടീം ഓൾഔട്ട് ആയി.

India vs Afghanistan, 2nd ODI: ഗില്ലിനും ഇഷാനും സെഞ്ചുറി; അനായാസം ഇന്ത്യ

India vs Afghanistan, 2nd ODI: ഗില്ലിനും ഇഷാനും സെഞ്ചുറി; അനായാസം ഇന്ത്യIndia vs Afghanistan, 2nd ODI: അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെതിരായ രണ്ടാം ഏകദിനത്തിൽ ഇന്ത്യക്ക് കൂറ്റൻ ജയം. ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ടു ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ഇന്ത്യ 49.5 ഓവറിൽ 402 നു ഓൾഔട്ട് ആയി. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനു 44.3 ഓവറിൽ 232 റൺസെടുക്കാനെ സാധിച്ചുള്ളൂ. 170 റൺസിനാണ് ഇന്ത്യയുടെ ജയം.

Lionel Messi: മെസിയുടെ ഫൗളിനു റഫറി കണ്ണടച്ചോ? വിവാദം

Lionel Messi: മെസിയുടെ ഫൗളിനു റഫറി കണ്ണടച്ചോ? വിവാദംLionel Messi: അൽജീരിയയ്‌ക്കെതിരായ മത്സരത്തിനിടെ അർജന്റീന നായകൻ ലയണൽ മെസി ഫൗൾ ചെയ്തപ്പോൾ റഫറിമാർ കണ്ണടച്ചെന്ന് വിമർശനം. ഗൗരവസ്വഭാവമുള്ള ഫൗൾ ആയിട്ടും റഫറി മഞ്ഞ കാർഡ് നൽകാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നാണ് ഫുട്‌ബോൾ ആരാധകരുടെ ചോദ്യം.

'മെസ്സി തനിപ്രാന്തൻ', ഹാട്രിക് നേട്ടത്തിൽ പ്രശംസയുമായി ഹാളണ്ട്, ഏറ്റെടുത്ത് അർജൻ്റീന ആരാധകർ

'മെസ്സി തനിപ്രാന്തൻ', ഹാട്രിക് നേട്ടത്തിൽ പ്രശംസയുമായി ഹാളണ്ട്, ഏറ്റെടുത്ത് അർജൻ്റീന ആരാധകർഅര്‍ജന്റീനയുടെ ജേഴ്‌സിയില്‍ 200-ാം മത്സരം കളിച്ച ദിവസമാണ് അനവധി റെക്കോര്‍ഡ് നേട്ടങ്ങള്‍ താരം സ്വന്തമാക്കിയത്. ആരാധകരെല്ലാം തന്നെ മെസ്സിയുടെ അസാമാന്യമായ പ്രകടനത്തെ പുകഴ്ത്തുമ്പോള്‍ മെസ്സിയുടെ പ്രകടനം തന്നെ അമ്പരിപ്പിച്ചെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് നോര്‍വെയുടെ സ്റ്റാര്‍ സ്‌ട്രൈക്കറായ എര്‍ലിങ് ഹാളണ്ട്.

Vaibhav Sooryavanshi : ഷോർട്ട് ബോളുകൾക്ക് മുന്നിൽ വീഴുന്നു, നാലാം മത്സരത്തിലും നിരാശപ്പെടുത്തി വൈഭവ്

Vaibhav Sooryavanshi : ഷോർട്ട് ബോളുകൾക്ക് മുന്നിൽ വീഴുന്നു, നാലാം മത്സരത്തിലും നിരാശപ്പെടുത്തി വൈഭവ്ടൂര്‍ണമെന്റിലുടനീളം ഷോര്‍ട്ട് ബോളുകളുടെ വലിയ നിരയാണ് വൈഭവിനെ എതിരാളികള്‍ പ്രയോഗിച്ചത്. ടൂര്‍ണമെന്റില്‍ കഴിഞ്ഞ 2 മത്സരങ്ങളില്‍ അഫ്ഗാന്‍, ശ്രീലങ്ക ടീമുകള്‍ക്കെതിരെ ഇന്ത്യ പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു.