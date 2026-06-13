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Written By WEBDUNIA
Last Modified: Saturday, 13 June 2026 (11:00 IST)

India vs Afghanistan 1st ODI: കോലിക്കു പകരം ജയ്‌സ്വാൾ ടീമിൽ; രോഹിത് കളിക്കും

വിരാട് കോലി പരുക്കിനെ തുടർന്ന് പുറത്തായതിനാൽ പകരം യശസ്വി ജയ്‌സ്വാൾ ടീമിലെത്തി

Rohit Sharma and Shubman Gill
Publish: Sat, 13 Jun 2026 (11:00 IST) Updated: Sat, 13 Jun 2026 (11:03 IST)
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Rohit Sharma and Shubman Gill

India vs Afghanistan: ഇന്ത്യ-അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ഒന്നാം ഏകദിനം ഇന്ന് ധരംശലായിൽ. ഇന്ത്യൻ സമയം ഉച്ചയ്ക്കു 1.30 നു കളി ആരംഭിക്കും. സ്റ്റാർ സ്‌പോർട്‌സിലും ജിയോ ഹോട്ട് സ്റ്റാറിലും മത്സരം തത്സമയം കാണാം. മൂന്ന് ഏകദിനങ്ങളാണ് പരമ്പരയിലുള്ളത്. 
 
വിരാട് കോലി പരുക്കിനെ തുടർന്ന് പുറത്തായതിനാൽ പകരം യശസ്വി ജയ്‌സ്വാൾ ടീമിലെത്തി. ശുഭ്മാൻ ഗിൽ നയിക്കുന്ന ടീമിൽ നിതീഷ് കുമാർ റെഡ്ഡിക്കു അവസരം ലഭിക്കും. ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയ്ക്കു പകരമാണ് നിതീഷ് കുമാർ റെഡ്ഡി ടീമിലെത്തിയത്. വൺഡൗൺ ആയി ഇഷാൻ കിഷൻ ഇറങ്ങും. 
 
സാധ്യത ഇലവൻ: ശുഭ്മാൻ ഗിൽ, രോഹിത് ശർമ, ഇഷാൻ കിഷൻ, ശ്രേയസ് അയ്യർ, കെ.എൽ.രാഹുൽ, നിതീഷ് കുമാർ റെഡ്ഡി, വാഷിങ്ടൺ സുന്ദർ, കുൽദീപ് യാദവ്, അർഷ്ദീപ് സിങ്, പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്ണ, ഗുൽനൂർ ബ്രാർ / പ്രിൻസ് യാദവ് 
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