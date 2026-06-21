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ത്രിരാഷ്ട്ര പരമ്പരയിൽ ഇന്ത്യക്ക് കിരീടം; വൈഭവ് ഫൈനലിലെ താരം
അതേസമയം ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ഇന്ത്യയുടെ സ്കോർ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ 450 കടന്നേക്കുമെന്ന് പോലും തോന്നിയതാണ്
India A vs Sri Lanka A
വൈഭവ് സൂര്യവൻശിയുടെ വെടിക്കെട്ട് പ്രകടനത്തിന്റെ ബലത്തിൽ ത്രിരാഷ്ട്ര പരമ്പര ഫൈനലിൽ ശ്രീലങ്ക എ ടീമിനെ തകർത്ത് ഇന്ത്യ എ. ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ഇന്ത്യ എ നിശ്ചിത 50 ഓവറിൽ ഒൻപത് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 377 റൺസ് നേടി. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിൽ ശ്രീലങ്ക എ 311 നു ഓൾഔട്ട് ആയി.
വനുജ സഹാൻ (69 പന്തിൽ 62), സദീര സമരവിക്രമ (44 പന്തിൽ 52), സഹാൻ അരച്ഛിഗെ (40 പന്തിൽ 38) എന്നിവർ ശ്രീലങ്കയ്ക്കായി പൊരുതി നോക്കിയെങ്കിലും രക്ഷയുണ്ടായില്ല. ഇന്ത്യക്കായി യാഷ് താക്കൂറും വിപ്രാജ് നിഗവും മൂന്ന് വീതം വിക്കറ്റുകൾ നേടി. അനുകുൽ റോയ് രണ്ട് വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തി. തിലക് വർമയ്ക്കും അശോക് ശർമയ്ക്കും ഓരോ വിക്കറ്റ്.
അതേസമയം ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ഇന്ത്യയുടെ സ്കോർ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ 450 കടന്നേക്കുമെന്ന് പോലും തോന്നിയതാണ്. വെറും 29 പന്തുകളിൽ 10 ഫോറും എട്ട് സിക്സും സഹിതം 324.14 സ്ട്രൈക് റേറ്റിൽ 94 റൺസുമായി വൈഭവ് ആളികത്തി. 11 പന്തിലാണ് വൈഭവിന്റെ അർധ സെഞ്ചുറി. നായകൻ തിലക് വർമ (90 പന്തിൽ 67), ഋതുരാജ് ഗെയ്ക്വാദ് (51 പന്തിൽ 40), അനുകുൽ റോയ് (15 പന്തിൽ 39), കുമാർ കുശാഗ്ര (39 പന്തിൽ 36) എന്നിവരും തിളങ്ങി. വൈഭവാണ് കളിയിലെ താരം.
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'എന്നെ ദേശദ്രോഹിയെന്നും ഒറ്റുകാരനെന്നും വിളിച്ചു'; ഗംഭീറിനെതിരെ ഗുരുതര വെളിപ്പെടുത്തലുമായി ശ്രീശാന്ത്
ഇന്ത്യ ക്രിക്കറ്റ് ടീം മുഖ്യ പരിശീലകൻ ഗൗതം ഗംഭീറിനെതിരെ ഗുരുതര വെളിപ്പെടുത്തലുമായി ഇന്ത്യയുടെ മുൻ പേസർ എസ്.ശ്രീശാന്ത്. 2023 ഡിസംബറിൽ നടന്ന ലെജൻഡ്സ് ലീഗ് ക്രിക്കറ്റിനിടെ (LLC) ഗംഭീർ തന്നെ അധിക്ഷേപിച്ചെന്ന് ശ്രീശാന്ത് പറയുന്നു. 'വാതുവയ്പ്പുകാരൻ, ഒറ്റുകാരൻ, ദേശദ്രോഹി' എന്നീ വാക്കുകൾ തനിക്കെതിരെ ഗംഭീർ ഉപയോഗിച്ചെന്നാണ് ശ്രീശാന്തിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ.
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'ഗംഭീർ എന്നെ ദേശദ്രോഹിയെന്ന് വിളിച്ചു'; ഗുരുതര വെളിപ്പെടുത്തലുമായി ശ്രീശാന്ത്
ഇന്ത്യ ക്രിക്കറ്റ് ടീം പരിശീലകൻ ഗൗതം ഗംഭീറിനെതിരെ ഗുരുതര വെളിപ്പെടുത്തലുമായി മുൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം എസ്.ശ്രീശാന്ത്. ലെജൻഡ്സ് ലീഗ് ക്രിക്കറ്റിനിടെ ഗംഭീർ തന്നെ ദേശദ്രോഹി എന്ന് വിളിച്ചെന്ന് ശ്രീശാന്ത് പറഞ്ഞു. മത്സരത്തിനിടെ വാതുവയ്പ്പുകാരൻ എന്നുവിളിച്ച് പരിഹസിച്ചെന്നും ഈയിടെ നൽകിയ ഒരു അഭിമുഖത്തിലാണ് ശ്രീശാന്ത് വെളിപ്പെടുത്തിയത്. 2023 ഡിസംബറിൽ നടന്ന ലീഗിനിടെയാണ് സംഭവമെന്നും ശ്രീശാന്ത് പറഞ്ഞു.