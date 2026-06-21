  1. കായികം
  2. ക്രിക്കറ്റ്‌
  3. ക്രിക്കറ്റ്‌ വാര്‍ത്ത
  4. India A Won Tri Nation Series
Written By നെൽവിൻ വിൽസൺ
Last Modified: Sunday, 21 June 2026 (19:03 IST)

ത്രിരാഷ്ട്ര പരമ്പരയിൽ ഇന്ത്യക്ക് കിരീടം; വൈഭവ് ഫൈനലിലെ താരം

അതേസമയം ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ഇന്ത്യയുടെ സ്‌കോർ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ 450 കടന്നേക്കുമെന്ന് പോലും തോന്നിയതാണ്

India A vs Sri Lanka A, India Sri lanka, Tri Nation Series
BY: നെൽവിൻ വിൽസൺ
Publish: Sun, 21 Jun 2026 (19:03 IST) Updated: Sun, 21 Jun 2026 (19:19 IST)
google-news
India A vs Sri Lanka A

വൈഭവ് സൂര്യവൻശിയുടെ വെടിക്കെട്ട് പ്രകടനത്തിന്റെ ബലത്തിൽ ത്രിരാഷ്ട്ര പരമ്പര ഫൈനലിൽ ശ്രീലങ്ക എ ടീമിനെ തകർത്ത് ഇന്ത്യ എ. ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ഇന്ത്യ എ നിശ്ചിത 50 ഓവറിൽ ഒൻപത് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 377 റൺസ് നേടി. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിൽ ശ്രീലങ്ക എ 311 നു ഓൾഔട്ട് ആയി. 
 
വനുജ സഹാൻ (69 പന്തിൽ 62), സദീര സമരവിക്രമ (44 പന്തിൽ 52), സഹാൻ അരച്ഛിഗെ (40 പന്തിൽ 38) എന്നിവർ ശ്രീലങ്കയ്ക്കായി പൊരുതി നോക്കിയെങ്കിലും രക്ഷയുണ്ടായില്ല. ഇന്ത്യക്കായി യാഷ് താക്കൂറും വിപ്രാജ് നിഗവും മൂന്ന് വീതം വിക്കറ്റുകൾ നേടി. അനുകുൽ റോയ് രണ്ട് വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തി. തിലക് വർമയ്ക്കും അശോക് ശർമയ്ക്കും ഓരോ വിക്കറ്റ്. 
 
അതേസമയം ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ഇന്ത്യയുടെ സ്‌കോർ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ 450 കടന്നേക്കുമെന്ന് പോലും തോന്നിയതാണ്. വെറും 29 പന്തുകളിൽ 10 ഫോറും എട്ട് സിക്‌സും സഹിതം 324.14 സ്‌ട്രൈക് റേറ്റിൽ 94 റൺസുമായി വൈഭവ് ആളികത്തി. 11 പന്തിലാണ് വൈഭവിന്റെ അർധ സെഞ്ചുറി. നായകൻ തിലക് വർമ (90 പന്തിൽ 67), ഋതുരാജ് ഗെയ്ക്വാദ് (51 പന്തിൽ 40), അനുകുൽ റോയ് (15 പന്തിൽ 39), കുമാർ കുശാഗ്ര (39 പന്തിൽ 36) എന്നിവരും തിളങ്ങി. വൈഭവാണ് കളിയിലെ താരം. 
About Writer
നെൽവിൻ വിൽസൺ
Politics, Cinema, Cricket, Social, Explainers   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

Kane Williamson : ഒരു ഇതിഹാസം കൂടെ പടിയിറങ്ങുന്നു, അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്നും വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ച് കെയ്ൻ വില്യംസൺ

Kane Williamson : ഒരു ഇതിഹാസം കൂടെ പടിയിറങ്ങുന്നു, അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്നും വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ച് കെയ്ൻ വില്യംസൺആധുനിക ക്രിക്കറ്റിലെ ഫാബുലസ് ഫോര്‍ സഖ്യത്തില്‍ കോലി, സ്റ്റീവ് സ്മിത്ത്, ജോ റൂട്ട് എന്നിവര്‍ക്കൊപ്പമാണ് വില്യംസണ്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടിരുന്നത്.

പരിക്കേറ്റ ബലേർഡിക്ക് പകരം മാർക്കോസ് സെനേസി, പ്രതിരോധം ശക്തമാക്കി അർജൻ്റീന

പരിക്കേറ്റ ബലേർഡിക്ക് പകരം മാർക്കോസ് സെനേസി, പ്രതിരോധം ശക്തമാക്കി അർജൻ്റീനമാഴ്‌സെയുടെ സെന്റര്‍ ബാക്കായ ബലേര്‍ഡിക്ക് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയാണ് വലതുകാലിന് പരിക്കേറ്റത്. പിന്നാലെ ടീമില്‍ നിന്നും പുറത്തായ താരത്തിന് പകരമായി മധ്യനിര താരത്തെയാകും സ്‌കലോണി ഉള്‍പ്പെടുത്തുകയെന്ന് നേരത്തെ വാര്‍ത്തകളുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഒടുവില്‍ സനേസിക്ക് തന്നെ നറുക്ക് വീഴുകയായിരുന്നു.

ബാബർ അസമും ഷഹീൻ അഫ്രിദിയും പുറത്ത്; ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിനായി യുവസംഘത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ച് പാകിസ്താൻ

ബാബർ അസമും ഷഹീൻ അഫ്രിദിയും പുറത്ത്; ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിനായി യുവസംഘത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ച് പാകിസ്താൻമുന്‍ നായകന്‍ ബാബര്‍ അസം, സ്റ്റാര്‍ പേസര്‍ ഷഹീന്‍ ഷാ അഫ്രിദി, ഓള്‍റൗണ്ടര്‍ ഷദാബ് ഖാന്‍ തുടങ്ങിയ പരിചയസമ്പന്നരായ താരങ്ങളെ പുറത്താക്കിയാണ് പുതിയ ടീം പാക് ക്രിക്കറ്റ് ബോര്‍ഡ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

ശ്രേയസ് ക്യാപ്റ്റനാകാതിരിക്കാൻ ഗംഭീർ ചരടുവലികൾ നടത്തി; റിപ്പോർട്ട്

ശ്രേയസ് ക്യാപ്റ്റനാകാതിരിക്കാൻ ഗംഭീർ ചരടുവലികൾ നടത്തി; റിപ്പോർട്ട്സെലക്ടർമാരോടും ബിസിസിഐയോടും ശ്രേയസ് നായകനായി വരുന്നതിലുള്ള അതൃപ്തി ഗംഭീർ അറിയിച്ചു

സൂര്യകുമാറിനെ പുറത്താക്കാൻ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിയത് ഗംഭീർ, ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനത്തേക്ക് നിർദേശിച്ചത് 2 പേരുകൾ

സൂര്യകുമാറിനെ പുറത്താക്കാൻ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിയത് ഗംഭീർ, ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനത്തേക്ക് നിർദേശിച്ചത് 2 പേരുകൾഐപിഎല്ലില്‍ 20.77 റണ്‍സ് ശരാശരിയില്‍ 270 റണ്‍സ് മാത്രമായിരുന്നു സൂര്യകുമാര്‍ നേടിയത്.

'എന്നെ ദേശദ്രോഹിയെന്നും ഒറ്റുകാരനെന്നും വിളിച്ചു'; ഗംഭീറിനെതിരെ ഗുരുതര വെളിപ്പെടുത്തലുമായി ശ്രീശാന്ത്

'എന്നെ ദേശദ്രോഹിയെന്നും ഒറ്റുകാരനെന്നും വിളിച്ചു'; ഗംഭീറിനെതിരെ ഗുരുതര വെളിപ്പെടുത്തലുമായി ശ്രീശാന്ത്ഇന്ത്യ ക്രിക്കറ്റ് ടീം മുഖ്യ പരിശീലകൻ ഗൗതം ഗംഭീറിനെതിരെ ഗുരുതര വെളിപ്പെടുത്തലുമായി ഇന്ത്യയുടെ മുൻ പേസർ എസ്.ശ്രീശാന്ത്. 2023 ഡിസംബറിൽ നടന്ന ലെജൻഡ്‌സ് ലീഗ് ക്രിക്കറ്റിനിടെ (LLC) ഗംഭീർ തന്നെ അധിക്ഷേപിച്ചെന്ന് ശ്രീശാന്ത് പറയുന്നു. 'വാതുവയ്പ്പുകാരൻ, ഒറ്റുകാരൻ, ദേശദ്രോഹി' എന്നീ വാക്കുകൾ തനിക്കെതിരെ ഗംഭീർ ഉപയോഗിച്ചെന്നാണ് ശ്രീശാന്തിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ.

Vaibhav Sooryavanshi: 'വീണ്ടും സെഞ്ചുറി ശാപം'; 94 ൽ പുറത്തായി വൈഭവ് സൂര്യവൻശി

Vaibhav Sooryavanshi: 'വീണ്ടും സെഞ്ചുറി ശാപം'; 94 ൽ പുറത്തായി വൈഭവ് സൂര്യവൻശിVaibhav Sooryavanshi: ശ്രീലങ്ക എയ്‌ക്കെതിരായ മത്സരത്തിൽ വെടിക്കെട്ട് പ്രകടനവുമായി വൈഭവ് സൂര്യവൻശി. 11 പന്തിൽ അർധ സെഞ്ചുറി തികച്ച വൈഭവ് ലിസ്റ്റ് എ ക്രിക്കറ്റിൽ അതിവേഗ അർധ സെഞ്ചുറിയെന്ന ലോക റെക്കോർഡ് സ്വന്തമാക്കി.

'ഗംഭീർ എന്നെ ദേശദ്രോഹിയെന്ന് വിളിച്ചു'; ഗുരുതര വെളിപ്പെടുത്തലുമായി ശ്രീശാന്ത്

'ഗംഭീർ എന്നെ ദേശദ്രോഹിയെന്ന് വിളിച്ചു'; ഗുരുതര വെളിപ്പെടുത്തലുമായി ശ്രീശാന്ത്ഇന്ത്യ ക്രിക്കറ്റ് ടീം പരിശീലകൻ ഗൗതം ഗംഭീറിനെതിരെ ഗുരുതര വെളിപ്പെടുത്തലുമായി മുൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം എസ്.ശ്രീശാന്ത്. ലെജൻഡ്‌സ് ലീഗ് ക്രിക്കറ്റിനിടെ ഗംഭീർ തന്നെ ദേശദ്രോഹി എന്ന് വിളിച്ചെന്ന് ശ്രീശാന്ത് പറഞ്ഞു. മത്സരത്തിനിടെ വാതുവയ്പ്പുകാരൻ എന്നുവിളിച്ച് പരിഹസിച്ചെന്നും ഈയിടെ നൽകിയ ഒരു അഭിമുഖത്തിലാണ് ശ്രീശാന്ത് വെളിപ്പെടുത്തിയത്. 2023 ഡിസംബറിൽ നടന്ന ലീഗിനിടെയാണ് സംഭവമെന്നും ശ്രീശാന്ത് പറഞ്ഞു.

Vaibhav Sooryavanshi: 'ഈ ചെക്കനു പ്രാന്താണോ'; വൈഭവിനു 11 ബോളിൽ അർധ സെഞ്ചുറി

Vaibhav Sooryavanshi: 'ഈ ചെക്കനു പ്രാന്താണോ'; വൈഭവിനു 11 ബോളിൽ അർധ സെഞ്ചുറിVaibhav Sooryavanshi: ശ്രീലങ്ക എയ്‌ക്കെതിരായ മത്സരത്തിൽ അതിവേഗ അർധ സെഞ്ചുറിയുമായി വൈഭവ് സൂര്യവൻശി. നേരിട്ട 11-ാം പന്തിൽ വൈഭവ് അർധസെഞ്ചുറി തികച്ചു. അഞ്ച് ഫോറും അഞ്ച് സിക്‌സും സഹിതമാണ് താരത്തിന്റെ വെടിക്കെട്ട് ഇന്നിങ്‌സ്.

FIFA World Cup 2026: ജർമനി റൗണ്ട് 32 വിൽ, ഐവറി കോസ്റ്റിനെ 2-1 നു തോൽപ്പിച്ചു

FIFA World Cup 2026: ജർമനി റൗണ്ട് 32 വിൽ, ഐവറി കോസ്റ്റിനെ 2-1 നു തോൽപ്പിച്ചുFIFA World Cup 2026: ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിലെ രണ്ടാം മത്സരത്തിൽ ഐവറി കോസ്റ്റിനെ 2-1 നു തോൽപ്പിച്ച് ജർമനി റൗണ്ട് 32 വിൽ പ്രവേശിച്ചു. 2014 ൽ കിരീടം നേടിയ ശേഷം ഇതാദ്യമായാണ് ജർമനി ലോകകപ്പിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടം കടക്കുന്നത്.