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ഫോഡനും പാൾമറും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ... ഘാന സമനിലയിൽ തളച്ചതോടെ ടുഷേലിനെതിരെ വിമർശനം
ഫിഫ ലോകകപ്പിൽ ഘാനയോട് സമനില വഴങ്ങി ഇംഗ്ലണ്ട്. കോൾ പാൾമറെയും ഫിൽ ഫോഡനെയും ലോകകപ്പ് ടീമിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയ കോച്ച് തോമസ് ടുഷേലിനെതിരെ വിമർശനം ശക്തം.
ഫിഫ ലോകകപ്പിലെ ഗ്രൂപ്പ് 'എല്ലിലെ' നിര്ണ്ണായക മത്സരത്തില് ആഫ്രിക്കന് കരുത്തരായ ഘാനയോട് ഗോള്രഹിത സമനില വഴങ്ങിയതിന് പിന്നാലെ ഇംഗ്ലണ്ട് പരിശീലകന് തോമസ് ടുഷേലിനെതിരെ പ്രതിഷേധവുമായി ആരാധകര്. ലോകകപ്പിലെ തങ്ങളുടെ ആദ്യമത്സരത്തില് ശക്തരായ ക്രൊയേഷ്യയെ 4 ഗോളിന് തകര്ത്തെത്തിയ ഇംഗ്ലണ്ട് കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തില് സമനിലയില് ഒതുങ്ങിയതോടെയാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് ആരാധകരുടെ വിമര്ശനം.
ചെല്സിയുടെ യുവ സൂപ്പര്താരം കോള് പാള്മറെയും മാഞ്ചസ്റ്റര് സിറ്റിയുടെ ഫില് ഫോഡനെയും ലോകകപ്പ് സ്ക്വാഡില് ഉള്പ്പെടുത്താതെ നാട്ടിലിരുത്തിയ ടുഷേലിന്റെ തീരുമാനം തെറ്റായിരുന്നുവെന്നാണ് ഘാനയ്ക്കെതിരായ മത്സരം തെളിയിക്കുന്നതെന്ന് വിമര്ശകര് പറയുന്നു.
ലോകകപ്പിനുള്ള ഇംഗ്ലണ്ട് ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചതു മുതല് തോമസ് ടുഷേലിനെതിരെ കടുത്ത വിമര്ശനങ്ങള് ഉയര്ന്നിരുന്നു. ക്ലബ് ഫുട്ബോളില് ഗോളടിച്ചും ഗോളിപ്പിച്ചും തരംഗം സൃഷ്ടിച്ച കോള് പാള്മര്, ഫില് ഫോഡന്, ട്രെന്റ് അലക്സാണ്ടര് അര്ണോള്ഡ്, ഹാരി മഗ്വയര് എന്നിവരെ പൂര്ണ്ണമായും ഒഴിവാക്കിയാണ് ടുഷേല് അമേരിക്കയിലേക്ക് വണ്ടി കയറിയത്. ആദ്യമത്സരത്തില് വിജയിച്ചതോടെ വിമര്ശകര് പിന്വാങ്ങിയെങ്കിലും രണ്ടാം മത്സരത്തില് ഘാനയ്ക്കെതിരെ സമനിലയില് കുരുങ്ങിയതോടെ വിമര്ശനങ്ങള് വീണ്ടും ശക്തമായിരിക്കുകയാണ്.
ഘാനയ്ക്കെതിരായ മത്സരത്തിന്റെ രണ്ടാം പകുതിയില് കളി ലോക്കായി നിന്ന സാഹചര്യത്തില്, പ്രതിരോധം തുളച്ചു കയറാന് പാകത്തില് ബോക്സിനുള്ളില് മാജിക് കാണിക്കാന് കെല്പ്പുള്ള കോള് പാള്മറെപ്പോലൊരു താരം ബെഞ്ചില് പോലുമില്ലാത്തത് ടുഷേലിന്റെ വലിയ പരാജയമാണെന്ന് ആരാധകര് പറയുന്നു. സോഷ്യല് മീഡിയയിലൂടെയാണ് ആരാധകരുടെ വിമര്ശനം.
പരിക്കുകള് അലട്ടിയത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് പാള്മറെ ഒഴിവാക്കിയതെന്ന വാദങ്ങള് ഉയരുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ഒരു ലോകകപ്പ് വേദിയില് അത്തരം കളിക്കാരുടെ സാന്നിധ്യം എതിരാളികളില് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭയം ചെറുതല്ല. വരാനിരിക്കുന്ന പനാമയ്ക്കെതിരായ മത്സരം ഇംഗ്ലണ്ടിന് നോക്കൗട്ട് ഉറപ്പാക്കാന് ജയിച്ചേ തീരൂ. അവിടെയും കാലിടറിയാല് തോമസ് ടുഷേലിന്റെ ഇംഗ്ലണ്ട് കോച്ചെന്ന പദവിക്ക് തന്നെ വെല്ലിവിളിയായേക്കും.ALSO READ: ചരിത്രം രചിച്ച് ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക; ആദ്യമായി ലോകകപ്പ് നോക്ക്ഔട്ടിൽ
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