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Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Thursday, 25 June 2026 (16:31 IST)

India vs Bangladesh : വനിതാ ടി20 ലോകകപ്പ്: സെമിഫൈനൽ സ്വപ്നവുമായി ഇന്ത്യ ഇന്ന് ബംഗ്ലാദേശിനെതിരെ

വൈകീട്ട് 7 മണിക്കാണ് ബംഗ്ലാദേശിനെതിരായ പോരാട്ടം.

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BY: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Publish: Thu, 25 Jun 2026 (16:31 IST) Updated: Thu, 25 Jun 2026 (16:33 IST)
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വനിതാ ടി20 ലോകകപ്പില്‍ സെമിഫൈനല്‍ സാധ്യതകള്‍ നിലനിര്‍ത്താനായി ഇന്ത്യ ഇന്നിറങ്ങുന്നു. നിര്‍ണായക മത്സരത്തില്‍ ബംഗ്ലാദേശാണ് ഇന്ന് ഇന്ത്യയുടെ എതിരാളികള്‍. കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തില്‍ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കക്കെതിരെ തോറ്റതോടെ സെമിഫൈനല്‍ യോഗ്യത നേടാന്‍ ശേഷിക്കുന്ന 2 മത്സരങ്ങളിലും ഇന്ത്യയ്ക്ക് വിജയിക്കേണ്ടതായുണ്ട്. വൈകീട്ട് 7 മണിക്കാണ് ബംഗ്ലാദേശിനെതിരായ പോരാട്ടം. ഇന്ത്യന്‍ ക്യാപ്റ്റന്‍ ഹര്‍മന്‍ പ്രീത് കൗറിന്റെ 200മത്തെ അന്താരാഷ്ട്ര ടി20 മത്സരമെന്ന പ്രത്യേകതയും ഇന്നത്തെ പോരാട്ടത്തിനുണ്ട്.
 
സ്മൃതി മന്ദാനയും ഷെഫാലി വര്‍മയും അടങ്ങുന്ന ഓപ്പണിംഗ് സഖ്യം മികച്ച തുടക്കം നല്‍കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇന്ത്യന്‍ മധ്യനിരയുടെ പ്രകടനമാണ് ആശങ്ക നല്‍കുന്നത്. ഹര്‍മന്‍ പ്രീത്, ജെമീമ റോഡ്രിഗസ്, യസ്തിക ഭാട്ടിയ നിരയ്ക്ക് മധ്യനിരയില്‍ റണ്‍സ് നേടാന്‍ കഴിയുന്നില്ല. റിച്ച ഘോഷും ദീപ്തി ശര്‍മയും മാത്രമാണ് ഓപ്പണിങ്ങ് ജോഡിയ്ക്ക് ശേഷം പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചിട്ടുള്ള മറ്റ് താരങ്ങള്‍. ബൗളിങ്ങില്‍ ശ്രീചരണിയെ അമിതമായി ആശ്രയിച്ചാണ് ഇന്ത്യ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്.
 
 അതേസമയം കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തില്‍ പാകിസ്ഥാനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് ബംഗ്ലാദേശ് എത്തുന്നത്. നഹിദ അക്തറും സഞ്ജിദ അക്തര്‍ മേഘ്‌ലയുമടങ്ങുന്ന ബൗളിങ് നിരയാണ് ബംഗ്ലാദേശിന്റെ കരുത്ത്. ഓള്‍ഡ് ട്രാഫോര്‍ഡിലെ ബൗളിങ്ങിന് അനുകൂലമായ പിച്ചും ഇന്ത്യയ്ക്ക് വെല്ലുവിളിയാണ്. നേരത്തെ ഇരു ടീമുകളും തമ്മില്‍ കളിച്ച 23 മത്സരങ്ങളില്‍ 20ലും ഇന്ത്യയാണ് വിജയിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ കണക്കാണ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് ആശ്വാസം നല്‍കുന്നത്.ALSO READ: കുടുംബം മൊത്തം ഇങ്ങനെ അടി തുടങ്ങിയാൽ എങ്ങനെ, 119 പന്തിൽ 168 റൺസ്, ഞെട്ടിച്ച് വൈഭവ് സൂര്യവംശിയുടെ അനിയൻ!
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

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