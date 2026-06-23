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അമ്മയായതിന്റെ പേരില് ക്രിക്കറ്റ് കരിയര് നഷ്ടമാകരുത്, അമ്മമാരായ ക്രിക്കറ്റര്മാരെ തിരിച്ചെത്തിക്കാന് പ്രത്യേക പദ്ധതിയുമായി ഐസിസി
വനിതാ ക്രിക്കറ്റിൽ ചരിത്രപരമായ മാറ്റം. പ്രസവത്തിന് ശേഷം താരങ്ങൾക്ക് സുരക്ഷിതമായി കളിക്കളത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താൻ '6 Rs' മാർഗ്ഗരേഖയുമായി ഐസിസി.
വനിതാ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങള്ക്ക് പ്രസവാനന്തരം സുരക്ഷിതമായി കളിക്കളത്തില് തിരിച്ചെത്താനായി 'റിട്ടേണ് ടു പ്ലേ പോസ്റ്റ്-പ്രെഗ്നന്സി ഗൈഡ്ലൈന്സ്'പ്രഖ്യാപിച്ച് ഐസിസി. കരിയറും മാതൃത്വവും ഒന്നിച്ച് കൊണ്ടുപോകാന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന വനിതാ ക്രിക്കറ്റര്മാര്ക്ക് പിന്തുണ നല്കാനാണ് പുതിയ നടപടി. ക്രിക്കറ്റിനൊപ്പം തന്നെ കുടുംബജീവിതവും കൊണ്ടുപോകാന് വനിതാ താരങ്ങള് പ്രയാസപ്പെടുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഐസിസിയുടെ സുരക്ഷാകവചം.6 R ഫ്രേംവര്ക്കിലൂടെയാണ് ഇത് നടപ്പില് വരുത്തുക.
1. Ready (റെഡി): പ്രസവത്തിന് ശേഷമുള്ള ആദ്യ 0-6 ആഴ്ചകളിലെ പ്രാഥമിക വിശ്രമവും മാനസിക പിന്തുണയും ഉറപ്പാക്കുന്ന ഘട്ടം.
2. Review (റിവ്യൂ): 6-8 ആഴ്ചകളില് ഫിസിയോതെറാപ്പി, ഗൈനക്കോളജി, മാനസികാരോഗ്യം, പോഷകാഹാരം എന്നിവ വിലയിരുത്തുന്ന ഘട്ടം.
3. Restore (റീസ്റ്റോര്): 8-16 ആഴ്ചകളില് ഡോക്ടറുടെയും ഫിസിയോയുടെയും മേല്നോട്ടത്തില് റണ്ണിംഗും ശക്തി വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പരിശീലനങ്ങളും ആരംഭിക്കുന്നു.
4. Recondition (റീകണ്ടിഷന്): 12-16+ ആഴ്ചകളില് ക്രിക്കറ്റ് മത്സരങ്ങള്ക്ക് അനുയോജ്യമായ കഠിന പരിശീലനങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുന്നു.
5. Return (റിട്ടേണ്): താരം വീണ്ടും മത്സര ക്രിക്കറ്റിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു.
6. Refine (റിഫൈന്): കളിയില് സജീവമായ ശേഷവും താരത്തിന്റെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി നിരന്തരം നിരീക്ഷിക്കുന്നു.
ഐസിസി മെഡിക്കല് അഡൈ്വസറി കമ്മിറ്റി അംഗവും ഓസ്ട്രേലിയന് ടീം ഡോക്ടറുമായ ഡോ. ഫിലിപ്പ ഇംഗെയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഈ മാര്ഗ്ഗരേഖ തയ്യാറാക്കിയത്. ഇത്തരത്തില് കളിക്കളത്തില് തിരിച്ചെത്തുന്ന ഓരോ താരത്തിനും ഒരു ഡോക്ടറോ ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റോ ആയ ഒരു പ്രത്യേക കേസ് മാനേജറോ ഉണ്ടായിരിക്കും. കളിക്കളങ്ങളില് കുഞ്ഞുങ്ങള്ക്ക് മുലയൂട്ടാനായി പ്രത്യേക സൗകര്യം. കുഞ്ഞുങ്ങളെ നോക്കാനായി ചൈല്ഡ് കെയര് സംവിധാനം, വിദേശ ടൂറുകളില് പോലും കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഒപ്പം കൊണ്ടുപോകാനുള്ള സൗകര്യം എന്നിവയും ഐസിസി ശുപാര്ശ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരു ക്രിക്കറ്ററും ക്രിക്കറ്റിനായി മാതൃത്വമോ തിരിച്ച് മാതൃത്വത്തിനായി ക്രിക്കറ്റോ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വരുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടാകരുതെന്നതാണ് ഐസിസി വ്യക്തമാക്കുന്നത്.ALSO READ: ഇംഗ്ലണ്ട് പര്യടനത്തിന് മുൻപ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് വീണ്ടും തിരിച്ചടി, ഹാർദ്ദിക്കിന് പിന്നാലെ നിതീഷ് റെഡ്ഡിയും പുറത്ത്