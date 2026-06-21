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Vaibhav Sooryavanshi: 'വീണ്ടും സെഞ്ചുറി ശാപം'; 94 ൽ പുറത്തായി വൈഭവ് സൂര്യവൻശി
29 പന്തിൽ 94 റൺസുമായി താരം പുറത്തായി
Vaibhav Sooryavanshi
Vaibhav Sooryavanshi: ശ്രീലങ്ക എയ്ക്കെതിരായ മത്സരത്തിൽ വെടിക്കെട്ട് പ്രകടനവുമായി വൈഭവ് സൂര്യവൻശി. 11 പന്തിൽ അർധ സെഞ്ചുറി തികച്ച വൈഭവ് ലിസ്റ്റ് എ ക്രിക്കറ്റിൽ അതിവേഗ അർധ സെഞ്ചുറിയെന്ന ലോക റെക്കോർഡ് സ്വന്തമാക്കി.
29 പന്തിൽ 94 റൺസുമായി താരം പുറത്തായി. പത്ത് ഫോറും എട്ട് സിക്സും സഹിതമായിരുന്നു വൈഭവിന്റെ ഇന്നിങ്സ്. സെഞ്ചുറിക്കു ആറ് റൺസ് അകലെ വീണപ്പോൾ വൈഭവിനു നഷ്ടമായത് ലിസ്റ്റ് എ ക്രിക്കറ്റിലെ ലോക റെക്കോർഡ്. 29 പന്തിൽ സെഞ്ചുറി തികച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ലിസ്റ്റ് എ ക്രിക്കറ്റിലെ അതിവേഗ സെഞ്ചുറിയെന്ന ലോക റെക്കോർഡ് സ്വന്തമാക്കാമായിരുന്നു.
2023 ൽ 29 പന്തിൽ സെഞ്ചുറി നേടിയ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ ജേക് ഫ്രേസർ മക് ഗുർക്കിന്റെ പേരിലാണ് ലിസ്റ്റ് എ ക്രിക്കറ്റിലെ അതിവേഗ സെഞ്ചുറിയെന്ന ലോക റെക്കോർഡ്. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ ഇതിഹാസം എബി ഡിവില്ലിയേഴ്സ് ആണ് (31 പന്തിൽ സെഞ്ചുറി) രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത്.
11 പന്തിൽ അർധ സെഞ്ചുറി നേടിയാണ് ലിസ്റ്റ് എ ക്രിക്കറ്റിലെ അതിവേഗ അർധ സെഞ്ചുറി എന്ന ലോക റെക്കോർഡ് വൈഭവ് സ്വന്തമാക്കിയത്. അർധ സെഞ്ചുറിക്കായി നേരിട്ട 11 പന്തിൽ പത്തിലും ബൗണ്ടറി, അഞ്ച് ഫോറും അഞ്ച് സിക്സും !
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ഇന്ത്യ ക്രിക്കറ്റ് ടീം പരിശീലകൻ ഗൗതം ഗംഭീറിനെതിരെ ഗുരുതര വെളിപ്പെടുത്തലുമായി മുൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം എസ്.ശ്രീശാന്ത്. ലെജൻഡ്സ് ലീഗ് ക്രിക്കറ്റിനിടെ ഗംഭീർ തന്നെ ദേശദ്രോഹി എന്ന് വിളിച്ചെന്ന് ശ്രീശാന്ത് പറഞ്ഞു. മത്സരത്തിനിടെ വാതുവയ്പ്പുകാരൻ എന്നുവിളിച്ച് പരിഹസിച്ചെന്നും ഈയിടെ നൽകിയ ഒരു അഭിമുഖത്തിലാണ് ശ്രീശാന്ത് വെളിപ്പെടുത്തിയത്. 2023 ഡിസംബറിൽ നടന്ന ലീഗിനിടെയാണ് സംഭവമെന്നും ശ്രീശാന്ത് പറഞ്ഞു.
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