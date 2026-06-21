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Written By നെൽവിൻ വിൽസൺ
Last Modified: Sunday, 21 June 2026 (11:48 IST)

Vaibhav Sooryavanshi: 'വീണ്ടും സെഞ്ചുറി ശാപം'; 94 ൽ പുറത്തായി വൈഭവ് സൂര്യവൻശി

29 പന്തിൽ 94 റൺസുമായി താരം പുറത്തായി

Vaibhav Sooryavanshi misses Century, Vaibhav Sooryavanshi Records
BY: നെൽവിൻ വിൽസൺ
Publish: Sun, 21 Jun 2026 (11:48 IST) Updated: Sun, 21 Jun 2026 (11:51 IST)
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Vaibhav Sooryavanshi

Vaibhav Sooryavanshi: ശ്രീലങ്ക എയ്‌ക്കെതിരായ മത്സരത്തിൽ വെടിക്കെട്ട് പ്രകടനവുമായി വൈഭവ് സൂര്യവൻശി. 11 പന്തിൽ അർധ സെഞ്ചുറി തികച്ച വൈഭവ് ലിസ്റ്റ് എ ക്രിക്കറ്റിൽ അതിവേഗ അർധ സെഞ്ചുറിയെന്ന ലോക റെക്കോർഡ് സ്വന്തമാക്കി. 
 
29 പന്തിൽ 94 റൺസുമായി താരം പുറത്തായി. പത്ത് ഫോറും എട്ട് സിക്‌സും സഹിതമായിരുന്നു വൈഭവിന്റെ ഇന്നിങ്‌സ്. സെഞ്ചുറിക്കു ആറ് റൺസ് അകലെ വീണപ്പോൾ വൈഭവിനു നഷ്ടമായത് ലിസ്റ്റ് എ ക്രിക്കറ്റിലെ ലോക റെക്കോർഡ്. 29 പന്തിൽ സെഞ്ചുറി തികച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ലിസ്റ്റ് എ ക്രിക്കറ്റിലെ അതിവേഗ സെഞ്ചുറിയെന്ന ലോക റെക്കോർഡ് സ്വന്തമാക്കാമായിരുന്നു. 
 
2023 ൽ 29 പന്തിൽ സെഞ്ചുറി നേടിയ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ ജേക് ഫ്രേസർ മക് ഗുർക്കിന്റെ പേരിലാണ് ലിസ്റ്റ് എ ക്രിക്കറ്റിലെ അതിവേഗ സെഞ്ചുറിയെന്ന ലോക റെക്കോർഡ്. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ ഇതിഹാസം എബി ഡിവില്ലിയേഴ്‌സ് ആണ് (31 പന്തിൽ സെഞ്ചുറി) രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത്. 
 
11 പന്തിൽ അർധ സെഞ്ചുറി നേടിയാണ് ലിസ്റ്റ് എ ക്രിക്കറ്റിലെ അതിവേഗ അർധ സെഞ്ചുറി എന്ന ലോക റെക്കോർഡ് വൈഭവ് സ്വന്തമാക്കിയത്. അർധ സെഞ്ചുറിക്കായി നേരിട്ട 11 പന്തിൽ പത്തിലും ബൗണ്ടറി, അഞ്ച് ഫോറും അഞ്ച് സിക്‌സും !
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നെൽവിൻ വിൽസൺ
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