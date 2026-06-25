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കോലിയുടെയോ രോഹിത്തിന്റെയോ നല്ലതിനല്ല നോക്കേണ്ടത്, ഇന്ത്യന് ക്രിക്കറ്റിന് മുന്ഗണന നല്കണം: ബിസിസിഐക്ക് സഞ്ജയ് മഞ്ജരേക്കറുടെ തുറന്ന് കത്ത്
ഇന്ത്യന് ടീമിന്റെ സെലക്ഷനില് സീനിയര് താരങ്ങളുടെ നല്ലതിന് പരിഗണിക്കുന്നതിനേക്കാള് പ്രാധാന്യം ടീമിന്റെ ദീര്ഘകാല താല്പര്യങ്ങള്ക്ക് നല്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി മുന് ഇന്ത്യന് താരം സഞ്ജയ് മഞ്ജരേക്കര്. ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ ഏകദിന പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ഇന്ത്യന് ടീമില് സീനിയര് ഓപ്പണര് രോഹിത് ശര്മയെ വീണ്ടും ഉള്പ്പെടുത്തിയ സാഹചര്യത്തിലാണ് മഞ്ജരേക്കരുടെ പ്രതികരണം. അഫ്ഗാനെതിരായ ഏകദിന പരമ്പരയില് സെഞ്ചുറിയടക്കം മികച്ച പ്രകടനം നടത്തിയ യശ്വസി ജയ്സ്വാള് ടീമില് നിന്നും പുറത്തായതോടെയാണ് സഞ്ജയ് മഞ്ജരേക്കര് അതൃപ്തി പരസ്യമാക്കിയത്.
കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ഏകദിന ഇന്നിങ്സുകളില് രണ്ട് സെഞ്ചുറികള് നേടിയ ജയ്സ്വാള് ലഭിച്ച അവസരങ്ങള് മികച്ച രീതിയില് പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയെന്നും, എന്നിട്ടും അദ്ദേഹത്തെ തഴഞ്ഞത് കടുത്ത തീരുമാനമാണെന്നും മഞ്ജരേക്കര് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. രോഹിത്തിനെ വീണ്ടും തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കില് അത് 2027 ലോകകപ്പ് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായതിനാലാണെന്ന് സെലക്ടര്മാര്ക്ക് വ്യക്തമായി പറയാന് കഴിയണം. ഇനി അതല്ല ഒരു താരത്തെ ഒഴിവാക്കാന് മടിക്കുന്നതിനാലാണ് തീരുമാനമെങ്കില് അത് ഇന്ത്യന് ക്രിക്കറ്റിലെ പഴയ പ്രശ്നങ്ങളുടെ ആവര്ത്തനമാകും മഞ്ജരേക്കര് വ്യക്തമാക്കി.
ഇന്ത്യന് ടീമിനെ തിരെഞ്ഞെടുക്കുമ്പോള് വിരാട് കോഹ്ലി, രോഹിത് ശര്മ, ജസ്പ്രീത് ബുമ്ര എന്നിവര്ക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായത് എന്താണെന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാകരുത് അത് നടക്കുന്നത്.ഇന്ത്യന് ക്രിക്കറ്റിന് എന്താണോ ഏറ്റവും ഗുണകരമാകുന്നത് എന്നത് നോക്കിവേണം തീരുമാനമെടുക്കാന്. ദീര്ഘകാല ലക്ഷ്യങ്ങള് മുന്നിര്ത്തി ടീമിനെ വാര്ത്തെടുക്കുകയാണ് ഇന്ത്യന് ക്രിക്കറ്റിന്റെ ഭാവിക്ക് നിര്ണായകമെന്നും മഞ്ജരേക്കര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.ALSO READ: India vs Bangladesh : വനിതാ ടി20 ലോകകപ്പ്: സെമിഫൈനൽ സ്വപ്നവുമായി ഇന്ത്യ ഇന്ന് ബംഗ്ലാദേശിനെതിരെ
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Vaibhav Sooryavanshi: ചേട്ടൻമാർക്കൊപ്പം പറ്റില്ല, വൈഭവ് സൂര്യവൻശിക്കു മാത്രമായി ഒരു മുറി; കാരണം ഇതാണ്
Vaibhav Sooryavanshi: രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ ഇന്ത്യക്കായി അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കാനൊരുങ്ങുകയാണ് 15 കാരൻ വൈഭവ് സൂര്യവൻശി. അയർലൻഡിനും ഇംഗ്ലണ്ടിനുമെതിരായ ടി20 പരമ്പരയിൽ വൈഭവ് പ്ലേയിങ് ഇലവനിൽ ഇടംപിടിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ആരാധകർ. അതേസമയം ഇംഗ്ലണ്ട് പര്യടനത്തിനായി എത്തിയ ഇന്ത്യൻ ടീമിലെ മറ്റു താരങ്ങൾക്കൊപ്പം എപ്പോഴും സമയം ചെലവഴിക്കാൻ വൈഭവിനു സാധിക്കില്ല !