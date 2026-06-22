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  4. Cape verde historic worldcup first goal, secured draw against uruguay
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Monday, 22 June 2026 (08:06 IST)

Cape Verde vs Uruguay : കേപ് വെർദെയുടെ പോരാട്ടങ്ങളൊന്നും വെറുതെയായില്ല, സ്പെയിനിന് പിന്നാലെ ഉറുഗ്വെയ്ക്കെതിരെയും സമനില!

ഉറുഗ്വെയെ കൂടി സമനിലയില്‍ തളച്ചതോടെ റൗണ്ട് ഓഫ് 32 സാധ്യതകള്‍ കേപ് വെര്‍ദെ സജീവമാക്കി.

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BY: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Publish: Mon, 22 Jun 2026 (08:06 IST) Updated: Mon, 22 Jun 2026 (08:08 IST)
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ഫിഫ ലോകകപ്പിലെ അരങ്ങേറ്റ ടൂര്‍ണമെന്റില്‍ തന്നെ ലോക ഫുട്‌ബോളിലെ ശക്തരായ എതിരാളികളെ വിറപ്പിച്ച് കേപ് വെര്‍ദെ (കാബോ വെര്‍ദെ) വീണ്ടും ചരിത്രം രചിച്ചു. മുന്‍ ലോകചാമ്പ്യന്‍മാരായ ഉറുഗ്വെയെ 2-2ന് സമനിലയില്‍ തളച്ചതോടെ റൗണ്ട് ഓഫ് 32 സാധ്യതകള്‍ കേപ് വെര്‍ദെ സജീവമാക്കി.സ്‌പെയിനിനെ ഗോള്‍രഹിത സമനിലയില്‍ പിടിച്ചതോടെ ഒരു പോയിന്റ് കേപ് വെര്‍ദെ സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു. ഉറുഗ്വെയെ കൂടി സമനിലയില്‍ തളച്ചതോടെ റൗണ്ട് ഓഫ് 32 സാധ്യതകള്‍ കേപ് വെര്‍ദെ സജീവമാക്കി.
 
 ലോകകപ്പ് അരങ്ങേറ്റത്തില്‍ ആദ്യ രണ്ട് മത്സരങ്ങളിലും തോറ്റിട്ടില്ലെന്ന അപൂര്‍വ റെക്കോര്‍ഡ് കേപ് വെര്‍ദെ ഇതിനകം സ്വന്തമാക്കി. മത്സരത്തിന്റെ തുടക്കത്തില്‍ തന്നെ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെയാണ് കേപ് വെര്‍ദെ കളം നിറഞ്ഞത്. 18-ാം മിനിറ്റില്‍ കെവിന്‍ പിനയുടെ അതിമനോഹരമായ ഫ്രീകിക്ക് വലയിലെത്തിയതോടെ അവര്‍ മുന്നിലെത്തി. ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തില്‍ കേപ് വെര്‍ദെയുടെ ആദ്യ ഗോളെന്ന ബഹുമതിയും പിനയ്ക്കായിരുന്നു.
 
 ആദ്യ പകുതിയില്‍ പിന്നിലായ ഉറുഗ്വെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ആക്രമണം ശക്തമാക്കി. മാക്സി അറൗഹോയും അഗസ്റ്റിന്‍ കാനോബിയോയും നേടിയ ഗോളുകളിലൂടെ അവര്‍ 2-1ന് മുന്നിലെത്തിയപ്പോള്‍ മത്സരം ഉറുഗ്വെയുടെ കൈവശമെത്തിയെന്നാണ് ആരാധകര്‍ കണക്കാക്കിയത്. എന്നാല്‍ ഉറുഗ്വെ പ്രതിരോധത്തിലെ പിഴവ് മുതലെടുത്ത് പകരക്കാരനായ ഹെലിയോ വരേല 71-ാം മിനിറ്റില്‍ സമനില ഗോള്‍ നേടി. ശേഷിച്ച സമയത്ത് ഇരുടീമുകള്‍ക്കും വിജയഗോള്‍ നേടാന്‍ അവസരങ്ങള്‍ ലഭിച്ചെങ്കിലും അതൊന്നും തന്നെ മുതലെടുക്കാനായില്ല.
 
 ലോക റാങ്കിങ്ങില്‍ തങ്ങളെക്കാള്‍ ഏറെ മുന്നിലുള്ള രണ്ട് മുന്‍നിര ടീമുകള്‍ക്കെതിരെ നാല് പോയിന്റ് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയില്ല എന്നതിനാല്‍ തന്നെ കേപ് വെര്‍ദെ റൗണ്ട് ഓഫ് 32ല്‍ എത്താനുള്ള സാധ്യതകള്‍ ഉയര്‍ന്നിട്ടുണ്ട്. ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിലെ അവസാന മത്സരത്തില്‍ വിജയിക്കാനോ സമനില നേടാനോ സാധിച്ചാല്‍ മൂന്നാം സ്ഥാനക്കാരായി നോക്കൗട്ടിലേക്ക് മുന്നേറാന്‍ കേപ് വെര്‍ദെയ്ക്കാകും.ALSO READ: FIFA World Cup 2026: ജർമനി റൗണ്ട് 32 വിൽ, ഐവറി കോസ്റ്റിനെ 2-1 നു തോൽപ്പിച്ചു
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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