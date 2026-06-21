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Written By WEBDUNIA
Last Modified: Sunday, 21 June 2026 (09:45 IST)

Vaibhav Sooryavanshi: 'ഈ ചെക്കനു പ്രാന്താണോ'; വൈഭവിനു 11 ബോളിൽ അർധ സെഞ്ചുറി

നേരിട്ട 11 പന്തിൽ 10 ലും ബൗണ്ടറി ! ലിസ്റ്റ് എ ക്രിക്കറ്റിലെ ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ അർധ സെഞ്ചുറിയാണ് വൈഭവ് നേടിയത്

Vaibhav Suryavamshi
Publish: Sun, 21 Jun 2026 (09:45 IST) Updated: Sun, 21 Jun 2026 (10:29 IST)
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Vaibhav Sooryavanshi: ശ്രീലങ്ക എയ്‌ക്കെതിരായ മത്സരത്തിൽ അതിവേഗ അർധ സെഞ്ചുറിയുമായി വൈഭവ് സൂര്യവൻശി. നേരിട്ട 11-ാം പന്തിൽ വൈഭവ് അർധസെഞ്ചുറി തികച്ചു. അഞ്ച് ഫോറും അഞ്ച് സിക്‌സും സഹിതമാണ് താരത്തിന്റെ വെടിക്കെട്ട് ഇന്നിങ്‌സ്. 
 
നേരിട്ട 11 പന്തിൽ 10 ലും ബൗണ്ടറി ! ലിസ്റ്റ് എ ക്രിക്കറ്റിലെ ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ അർധ സെഞ്ചുറിയാണ് വൈഭവ് നേടിയത്. യാതൊരു സമ്മർദ്ദവുമില്ലാതെ നേരിട്ട ആദ്യ പന്ത് മുതൽ ബൗണ്ടറി നേടുകയായിരുന്നു വൈഭവ്. 
 
ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ പ്രൊജക്ടഡ് സ്‌കോർ 900-950 എന്നൊക്കെയാണ് എഴുതി കാണിച്ചിരുന്നത്. അത്രത്തോളം ഇംപാക്ടാണ് ആദ്യ പന്ത് മുതൽ വൈഭവിന്റെ ഇന്നിങ്‌സ് ഉണ്ടാക്കിയത്.
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