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Vaibhav Sooryavanshi: 'ഈ ചെക്കനു പ്രാന്താണോ'; വൈഭവിനു 11 ബോളിൽ അർധ സെഞ്ചുറി
നേരിട്ട 11 പന്തിൽ 10 ലും ബൗണ്ടറി ! ലിസ്റ്റ് എ ക്രിക്കറ്റിലെ ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ അർധ സെഞ്ചുറിയാണ് വൈഭവ് നേടിയത്
Vaibhav Sooryavanshi: ശ്രീലങ്ക എയ്ക്കെതിരായ മത്സരത്തിൽ അതിവേഗ അർധ സെഞ്ചുറിയുമായി വൈഭവ് സൂര്യവൻശി. നേരിട്ട 11-ാം പന്തിൽ വൈഭവ് അർധസെഞ്ചുറി തികച്ചു. അഞ്ച് ഫോറും അഞ്ച് സിക്സും സഹിതമാണ് താരത്തിന്റെ വെടിക്കെട്ട് ഇന്നിങ്സ്.
നേരിട്ട 11 പന്തിൽ 10 ലും ബൗണ്ടറി ! ലിസ്റ്റ് എ ക്രിക്കറ്റിലെ ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ അർധ സെഞ്ചുറിയാണ് വൈഭവ് നേടിയത്. യാതൊരു സമ്മർദ്ദവുമില്ലാതെ നേരിട്ട ആദ്യ പന്ത് മുതൽ ബൗണ്ടറി നേടുകയായിരുന്നു വൈഭവ്.
ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ പ്രൊജക്ടഡ് സ്കോർ 900-950 എന്നൊക്കെയാണ് എഴുതി കാണിച്ചിരുന്നത്. അത്രത്തോളം ഇംപാക്ടാണ് ആദ്യ പന്ത് മുതൽ വൈഭവിന്റെ ഇന്നിങ്സ് ഉണ്ടാക്കിയത്.
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Vaibhav Sooryavanshi: 'വീണ്ടും സെഞ്ചുറി ശാപം'; 94 ൽ പുറത്തായി വൈഭവ് സൂര്യവൻശി
'ഗംഭീർ എന്നെ ദേശദ്രോഹിയെന്ന് വിളിച്ചു'; ഗുരുതര വെളിപ്പെടുത്തലുമായി ശ്രീശാന്ത്
ഇന്ത്യ ക്രിക്കറ്റ് ടീം പരിശീലകൻ ഗൗതം ഗംഭീറിനെതിരെ ഗുരുതര വെളിപ്പെടുത്തലുമായി മുൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം എസ്.ശ്രീശാന്ത്. ലെജൻഡ്സ് ലീഗ് ക്രിക്കറ്റിനിടെ ഗംഭീർ തന്നെ ദേശദ്രോഹി എന്ന് വിളിച്ചെന്ന് ശ്രീശാന്ത് പറഞ്ഞു. മത്സരത്തിനിടെ വാതുവയ്പ്പുകാരൻ എന്നുവിളിച്ച് പരിഹസിച്ചെന്നും ഈയിടെ നൽകിയ ഒരു അഭിമുഖത്തിലാണ് ശ്രീശാന്ത് വെളിപ്പെടുത്തിയത്. 2023 ഡിസംബറിൽ നടന്ന ലീഗിനിടെയാണ് സംഭവമെന്നും ശ്രീശാന്ത് പറഞ്ഞു.
Vaibhav Sooryavanshi: 'ഈ ചെക്കനു പ്രാന്താണോ'; വൈഭവിനു 11 ബോളിൽ അർധ സെഞ്ചുറി
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June 20 : ഗാംഗുലി, ദ്രാവിഡ്, കോലി: ജൂൺ 20 ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിന് മറക്കാനാവാത്ത ദിവസം, കാരണമറിയുമോ?
ടി20 ക്രിക്കറ്റിന് ഇന്ന് ലോകമെങ്ങും വലിയ ആരാധകരുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പോഴും ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റാണ് യഥാര്ഥ ക്രിക്കറ്റെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവര് ഒട്ടേറെയുണ്ട്. 5 ദിവസം സ്വഭാവം മാറുന്ന പിച്ച്, കാലാവസ്ഥ ഒപ്പം മത്സരത്തിന്റെ സമ്മര്ദ്ദം എന്നിവ കൈകാര്യം ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രയാസമുള്ള കാര്യമായി ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളും കരുതുന്നത്.