  1. കായികം
  2. ക്രിക്കറ്റ്‌
  3. ക്രിക്കറ്റ്‌ വാര്‍ത്ത
  4. What Sreesanth said against Gautam Gambhir
Written By നെൽവിൻ വിൽസൺ
Last Modified: Sunday, 21 June 2026 (12:44 IST)

'എന്നെ ദേശദ്രോഹിയെന്നും ഒറ്റുകാരനെന്നും വിളിച്ചു'; ഗംഭീറിനെതിരെ ഗുരുതര വെളിപ്പെടുത്തലുമായി ശ്രീശാന്ത്

2007 ലും 2011 ലും ഇന്ത്യ ടി 20 ലോകകപ്പ്, ഏകദിന ലോകകപ്പ് എന്നിവ നേടുമ്പോൾ ഗംഭീറും ശ്രീശാന്തും ടീമിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു

Sreesanth, Gautam Gambhir, What Sreesanth said against Gautam Gambhir, ശ്രീശാന്ത്, ഗൗതം ഗംഭീർ, ഗംഭീറിനെതിരെ ശ്രീശാന്ത്
BY: നെൽവിൻ വിൽസൺ
Publish: Sun, 21 Jun 2026 (12:44 IST) Updated: Sun, 21 Jun 2026 (12:51 IST)
google-news
ഇന്ത്യ ക്രിക്കറ്റ് ടീം മുഖ്യ പരിശീലകൻ ഗൗതം ഗംഭീറിനെതിരെ ഗുരുതര വെളിപ്പെടുത്തലുമായി ഇന്ത്യയുടെ മുൻ പേസർ എസ്.ശ്രീശാന്ത്. 2023 ഡിസംബറിൽ നടന്ന ലെജൻഡ്‌സ് ലീഗ് ക്രിക്കറ്റിനിടെ (LLC) ഗംഭീർ തന്നെ അധിക്ഷേപിച്ചെന്ന് ശ്രീശാന്ത് പറയുന്നു. 'വാതുവയ്പ്പുകാരൻ, ഒറ്റുകാരൻ, ദേശദ്രോഹി' എന്നീ വാക്കുകൾ തനിക്കെതിരെ ഗംഭീർ ഉപയോഗിച്ചെന്നാണ് ശ്രീശാന്തിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ. 
 
' ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ പന്തെറിയുകയായിരുന്നു. എന്റെ ആദ്യ പന്ത് ഗൗതി (ഗംഭീർ) സ്റ്റെപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഫ്‌ളിക് ചെയ്തു. എന്റെ കളിയും ശൈലിയും അദ്ദേഹത്തിനു അറിയാം. ഗൗതി വളരെ മികച്ച ക്രിക്കറ്ററാണ്. പരിശീലകൻ എന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് വലിയ ധാരണയില്ല. പക്ഷേ മികച്ച കളിക്കാരനാണ് അദ്ദേഹം. തൊട്ടടുത്ത പന്ത് ഞാൻ ബൗൺസർ എറിഞ്ഞു,' 
 
' ബൗൺസർ എറിഞ്ഞതും അദ്ദേഹം എന്നെ എന്താണ് വിളിച്ചതെന്ന് അറിയുമോ? 'ഞാൻ നിന്നെ വിലയ്‌ക്കെടുക്കുന്നു' എന്ന്. ആ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് കൃത്യമായി മനസിലാക്കാം, എന്നെ അധിക്ഷേപിച്ചതാണ്. എന്നെ 'വാതുവയ്പ്പുക്കാരൻ' എന്ന് വിളിക്കുക തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തത്,' 
 
' അത് സംഭവിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ മുൻപിലേക്ക് നടന്ന് അദ്ദേഹത്തിനു അരികിലേക്ക് എത്തി. 'ഗൗതി ഭായ്, നിങ്ങൾക്കു കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ' എന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാൻ അത്യാവശ്യം ശരീരമുള്ള ആളായതിനാൽ അദ്ദേഹത്തെ അടിക്കുമെന്ന തോന്നൽ ഉണ്ടായിക്കാണും. പിന്നീട് അദ്ദേഹം എന്നെ തെറി വിളിക്കുകയായിരുന്നു. മോശം വാക്കുകൾ പ്രയോഗിച്ചു. 'വാതുവയ്പ്പുക്കാരൻ, ദേശദ്രോഹി' എന്നെല്ലാം വിളിച്ചു,' ശ്രീശാന്ത് പറഞ്ഞു. 
 
2007 ലും 2011 ലും ഇന്ത്യ ടി 20 ലോകകപ്പ്, ഏകദിന ലോകകപ്പ് എന്നിവ നേടുമ്പോൾ ഗംഭീറും ശ്രീശാന്തും ടീമിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു. ഇരുവരുടെയും കരിയർ അവസാനിക്കുന്ന സമയത്ത് പരസ്പരം അകലുകയായിരുന്നു. 2013 ലെ ഐപിഎൽ വാതുവയ്പ്പിൽ ശ്രീശാന്തിനു ആജീവനാന്ത വിലക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നു. ഇതെല്ലാം ഉദ്ദേശിച്ചാണ് ഗംഭീറിന്റെ പരാമർശം.
About Writer
നെൽവിൻ വിൽസൺ
Politics, Cinema, Cricket, Social, Explainers   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

Kane Williamson : ഒരു ഇതിഹാസം കൂടെ പടിയിറങ്ങുന്നു, അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്നും വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ച് കെയ്ൻ വില്യംസൺ

Kane Williamson : ഒരു ഇതിഹാസം കൂടെ പടിയിറങ്ങുന്നു, അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്നും വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ച് കെയ്ൻ വില്യംസൺആധുനിക ക്രിക്കറ്റിലെ ഫാബുലസ് ഫോര്‍ സഖ്യത്തില്‍ കോലി, സ്റ്റീവ് സ്മിത്ത്, ജോ റൂട്ട് എന്നിവര്‍ക്കൊപ്പമാണ് വില്യംസണ്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടിരുന്നത്.

പരിക്കേറ്റ ബലേർഡിക്ക് പകരം മാർക്കോസ് സെനേസി, പ്രതിരോധം ശക്തമാക്കി അർജൻ്റീന

പരിക്കേറ്റ ബലേർഡിക്ക് പകരം മാർക്കോസ് സെനേസി, പ്രതിരോധം ശക്തമാക്കി അർജൻ്റീനമാഴ്‌സെയുടെ സെന്റര്‍ ബാക്കായ ബലേര്‍ഡിക്ക് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയാണ് വലതുകാലിന് പരിക്കേറ്റത്. പിന്നാലെ ടീമില്‍ നിന്നും പുറത്തായ താരത്തിന് പകരമായി മധ്യനിര താരത്തെയാകും സ്‌കലോണി ഉള്‍പ്പെടുത്തുകയെന്ന് നേരത്തെ വാര്‍ത്തകളുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഒടുവില്‍ സനേസിക്ക് തന്നെ നറുക്ക് വീഴുകയായിരുന്നു.

ബാബർ അസമും ഷഹീൻ അഫ്രിദിയും പുറത്ത്; ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിനായി യുവസംഘത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ച് പാകിസ്താൻ

ബാബർ അസമും ഷഹീൻ അഫ്രിദിയും പുറത്ത്; ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിനായി യുവസംഘത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ച് പാകിസ്താൻമുന്‍ നായകന്‍ ബാബര്‍ അസം, സ്റ്റാര്‍ പേസര്‍ ഷഹീന്‍ ഷാ അഫ്രിദി, ഓള്‍റൗണ്ടര്‍ ഷദാബ് ഖാന്‍ തുടങ്ങിയ പരിചയസമ്പന്നരായ താരങ്ങളെ പുറത്താക്കിയാണ് പുതിയ ടീം പാക് ക്രിക്കറ്റ് ബോര്‍ഡ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

ശ്രേയസ് ക്യാപ്റ്റനാകാതിരിക്കാൻ ഗംഭീർ ചരടുവലികൾ നടത്തി; റിപ്പോർട്ട്

ശ്രേയസ് ക്യാപ്റ്റനാകാതിരിക്കാൻ ഗംഭീർ ചരടുവലികൾ നടത്തി; റിപ്പോർട്ട്സെലക്ടർമാരോടും ബിസിസിഐയോടും ശ്രേയസ് നായകനായി വരുന്നതിലുള്ള അതൃപ്തി ഗംഭീർ അറിയിച്ചു

സൂര്യകുമാറിനെ പുറത്താക്കാൻ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിയത് ഗംഭീർ, ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനത്തേക്ക് നിർദേശിച്ചത് 2 പേരുകൾ

സൂര്യകുമാറിനെ പുറത്താക്കാൻ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിയത് ഗംഭീർ, ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനത്തേക്ക് നിർദേശിച്ചത് 2 പേരുകൾഐപിഎല്ലില്‍ 20.77 റണ്‍സ് ശരാശരിയില്‍ 270 റണ്‍സ് മാത്രമായിരുന്നു സൂര്യകുമാര്‍ നേടിയത്.

'എന്നെ ദേശദ്രോഹിയെന്നും ഒറ്റുകാരനെന്നും വിളിച്ചു'; ഗംഭീറിനെതിരെ ഗുരുതര വെളിപ്പെടുത്തലുമായി ശ്രീശാന്ത്

'എന്നെ ദേശദ്രോഹിയെന്നും ഒറ്റുകാരനെന്നും വിളിച്ചു'; ഗംഭീറിനെതിരെ ഗുരുതര വെളിപ്പെടുത്തലുമായി ശ്രീശാന്ത്ഇന്ത്യ ക്രിക്കറ്റ് ടീം മുഖ്യ പരിശീലകൻ ഗൗതം ഗംഭീറിനെതിരെ ഗുരുതര വെളിപ്പെടുത്തലുമായി ഇന്ത്യയുടെ മുൻ പേസർ എസ്.ശ്രീശാന്ത്. 2023 ഡിസംബറിൽ നടന്ന ലെജൻഡ്‌സ് ലീഗ് ക്രിക്കറ്റിനിടെ (LLC) ഗംഭീർ തന്നെ അധിക്ഷേപിച്ചെന്ന് ശ്രീശാന്ത് പറയുന്നു. 'വാതുവയ്പ്പുകാരൻ, ഒറ്റുകാരൻ, ദേശദ്രോഹി' എന്നീ വാക്കുകൾ തനിക്കെതിരെ ഗംഭീർ ഉപയോഗിച്ചെന്നാണ് ശ്രീശാന്തിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ.

Vaibhav Sooryavanshi: 'വീണ്ടും സെഞ്ചുറി ശാപം'; 94 ൽ പുറത്തായി വൈഭവ് സൂര്യവൻശി

Vaibhav Sooryavanshi: 'വീണ്ടും സെഞ്ചുറി ശാപം'; 94 ൽ പുറത്തായി വൈഭവ് സൂര്യവൻശിVaibhav Sooryavanshi: ശ്രീലങ്ക എയ്‌ക്കെതിരായ മത്സരത്തിൽ വെടിക്കെട്ട് പ്രകടനവുമായി വൈഭവ് സൂര്യവൻശി. 11 പന്തിൽ അർധ സെഞ്ചുറി തികച്ച വൈഭവ് ലിസ്റ്റ് എ ക്രിക്കറ്റിൽ അതിവേഗ അർധ സെഞ്ചുറിയെന്ന ലോക റെക്കോർഡ് സ്വന്തമാക്കി.

'ഗംഭീർ എന്നെ ദേശദ്രോഹിയെന്ന് വിളിച്ചു'; ഗുരുതര വെളിപ്പെടുത്തലുമായി ശ്രീശാന്ത്

'ഗംഭീർ എന്നെ ദേശദ്രോഹിയെന്ന് വിളിച്ചു'; ഗുരുതര വെളിപ്പെടുത്തലുമായി ശ്രീശാന്ത്ഇന്ത്യ ക്രിക്കറ്റ് ടീം പരിശീലകൻ ഗൗതം ഗംഭീറിനെതിരെ ഗുരുതര വെളിപ്പെടുത്തലുമായി മുൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം എസ്.ശ്രീശാന്ത്. ലെജൻഡ്‌സ് ലീഗ് ക്രിക്കറ്റിനിടെ ഗംഭീർ തന്നെ ദേശദ്രോഹി എന്ന് വിളിച്ചെന്ന് ശ്രീശാന്ത് പറഞ്ഞു. മത്സരത്തിനിടെ വാതുവയ്പ്പുകാരൻ എന്നുവിളിച്ച് പരിഹസിച്ചെന്നും ഈയിടെ നൽകിയ ഒരു അഭിമുഖത്തിലാണ് ശ്രീശാന്ത് വെളിപ്പെടുത്തിയത്. 2023 ഡിസംബറിൽ നടന്ന ലീഗിനിടെയാണ് സംഭവമെന്നും ശ്രീശാന്ത് പറഞ്ഞു.

Vaibhav Sooryavanshi: 'ഈ ചെക്കനു പ്രാന്താണോ'; വൈഭവിനു 11 ബോളിൽ അർധ സെഞ്ചുറി

Vaibhav Sooryavanshi: 'ഈ ചെക്കനു പ്രാന്താണോ'; വൈഭവിനു 11 ബോളിൽ അർധ സെഞ്ചുറിVaibhav Sooryavanshi: ശ്രീലങ്ക എയ്‌ക്കെതിരായ മത്സരത്തിൽ അതിവേഗ അർധ സെഞ്ചുറിയുമായി വൈഭവ് സൂര്യവൻശി. നേരിട്ട 11-ാം പന്തിൽ വൈഭവ് അർധസെഞ്ചുറി തികച്ചു. അഞ്ച് ഫോറും അഞ്ച് സിക്‌സും സഹിതമാണ് താരത്തിന്റെ വെടിക്കെട്ട് ഇന്നിങ്‌സ്.

FIFA World Cup 2026: ജർമനി റൗണ്ട് 32 വിൽ, ഐവറി കോസ്റ്റിനെ 2-1 നു തോൽപ്പിച്ചു

FIFA World Cup 2026: ജർമനി റൗണ്ട് 32 വിൽ, ഐവറി കോസ്റ്റിനെ 2-1 നു തോൽപ്പിച്ചുFIFA World Cup 2026: ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിലെ രണ്ടാം മത്സരത്തിൽ ഐവറി കോസ്റ്റിനെ 2-1 നു തോൽപ്പിച്ച് ജർമനി റൗണ്ട് 32 വിൽ പ്രവേശിച്ചു. 2014 ൽ കിരീടം നേടിയ ശേഷം ഇതാദ്യമായാണ് ജർമനി ലോകകപ്പിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടം കടക്കുന്നത്.