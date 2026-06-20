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  4. June 20: A Legendary Date in Indian Test Cricket History
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Saturday, 20 June 2026 (14:31 IST)

June 20 : ഗാംഗുലി, ദ്രാവിഡ്, കോലി: ജൂൺ 20 ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിന് മറക്കാനാവാത്ത ദിവസം, കാരണമറിയുമോ?

ജൂണ്‍ 20 ഇന്ത്യന്‍ ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിന് വളരെയേറെ പ്രാധാന്യമുള്ള ദിവസമാണ്.

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BY: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Publish: Sat, 20 Jun 2026 (14:31 IST) Updated: Sat, 20 Jun 2026 (14:09 IST)
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ടി20 ക്രിക്കറ്റിന് ഇന്ന് ലോകമെങ്ങും വലിയ ആരാധകരുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പോഴും ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റാണ് യഥാര്‍ഥ ക്രിക്കറ്റെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവര്‍ ഒട്ടേറെയുണ്ട്. 5 ദിവസം സ്വഭാവം മാറുന്ന പിച്ച്, കാലാവസ്ഥ ഒപ്പം മത്സരത്തിന്റെ സമ്മര്‍ദ്ദം എന്നിവ കൈകാര്യം ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രയാസമുള്ള കാര്യമായി ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളും കരുതുന്നത്. ജൂണ്‍ 20 ഇന്ത്യന്‍ ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിന് വളരെയേറെ പ്രാധാന്യമുള്ള ദിവസമാണ്. ഗാംഗുലിയും ദ്രാവിഡും കോലിയും ഇപ്പോള്‍ ഗില്‍ വരെ എത്തിനില്‍ക്കുന്ന ഇന്ത്യന്‍ ക്രിക്കറ്റിന് ജൂണ്‍ 20 എന്ന ദിവസം എങ്ങനെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാകുന്നുവെന്ന് നോക്കാം.
 
1996 ജൂണ്‍ 20ന് ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ ലോര്‍ഡ്‌സില്‍ യുവതാരങ്ങളായ രാഹുല്‍ ദ്രാവിഡും സൗരവ് ഗാംഗുലിയും ഇന്ത്യയ്ക്കായി അരങ്ങേറി. അരങ്ങേറ്റ ടെസ്റ്റില്‍ ലോര്‍ഡ്‌സില്‍ 131 റണ്‍സിന്റെ സെഞ്ചുറി പ്രകടനം ഗാംഗുലിയ്ക്ക് നടത്താന്‍ സാധിച്ചപ്പോള്‍ 5 റണ്‍സകലെ രാഹുല്‍ ദ്രാവിഡിന് അവസരം നഷ്ടമായി. പിന്നീട് ഇന്ത്യന്‍ ടെസ്റ്റ് ടീമിന്റെ നെടുന്തൂണാകാന്‍ രാഹുല്‍ ദ്രാവിഡിനായപ്പോള്‍ ഗാംഗുലി ഇന്ത്യ കണ്ട എക്കാലത്തെയും മികച്ച ഇന്ത്യന്‍ നായകന്മാരില്‍ ഒരാളായി. രാഹുല്‍ ദ്രാവിഡും ഗാംഗുലിയും ടെസ്റ്റില്‍ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച ജൂണ്‍ 20ന് തന്നെയായിരുന്നു വിരാട് കോലിയുടെയും ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിലെ അരങ്ങേറ്റം.
 
2011 ജൂണ്‍ 20-ന് കിംഗ്സ്റ്റണില്‍ വെസ്റ്റ് ഇന്‍ഡീസിനെതിരെയായിരുന്നു വിരാട് കോഹ്ലിയുടെ ടെസ്റ്റ് അരങ്ങേറ്റം. തുടക്കത്തില്‍ വെല്ലുവിളികള്‍ നേരിട്ടെങ്കിലും ടെസ്റ്റ് ഫോര്‍മാറ്റില്‍ 9,230 റണ്‍സും 30 സെഞ്ചുറികളും സ്വന്തമാക്കിയാണ് കോലി തന്റെ ടെസ്റ്റ് കരിയര്‍ അവസാനിപ്പിച്ചത്. നായകനെന്ന നിലയില്‍ ടെസ്റ്റ് ഫോര്‍മാറ്റില്‍ ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും മികച്ച നായകനാവാനും കോലിയ്ക്ക് സാധിച്ചു. വിദേശത്ത് തുടര്‍ച്ചയായി ടെസ്റ്റ് പരമ്പരകള്‍ നേടാന്‍ ഇന്ത്യയ്ക്കാകുമെന്ന് തെളിയിക്കപ്പെട്ടത് കോലി നായകനായ കാലത്തായിരുന്നു. കോലിയ്ക്ക് ശേഷം 2025ലെ ജൂണ്‍ 20നും ഇന്ത്യന്‍ ക്രിക്കറ്റില്‍ പുതിയൊരു അദ്ധ്യായമുണ്ടായി.
 
ശുഭ്മാന്‍ ഗില്‍ എന്ന യുവതാരത്തിന്റെ അരങ്ങേറ്റ ടെസ്റ്റ് ആയിരുന്നില്ലെങ്കിലും ടെസ്റ്റ് നായകനായുള്ള ഗില്ലിന്റെ അരങ്ങേറ്റം സംഭവിച്ചത് തന്റെ 25-ാം വയസ്സില്‍ ഹെഡിങ്ലിയില്‍ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ ടെസ്റ്റോട് കൂടിയായിരുന്നു. നായകനായുള്ള അരങ്ങേറ്റ ടെസ്റ്റില്‍ 147 റണ്‍സടിച്ച ഗില്‍ പരമ്പരയില്‍ 754 റണ്‍സുമായി തിളങ്ങി.ദ്രാവിഡിന്റെ ക്ഷമയും, ഗാംഗുലിയുടെ ആത്മവിശ്വാസവും, കോഹ്ലിയുടെ പോരാട്ടവീര്യവും, ഗില്ലിന്റെ ശാന്തമായ മികവും എല്ലാം ടെസ്റ്റ് ഫോര്‍മാറ്റില്‍ ഇന്ത്യയ്ക്ക് സമ്മാനിച്ചത് ജൂണ്‍ 20 ആയിരുന്നു.ALSO READ: റിഷഭ് പന്ത് തിരികെ ഡൽഹിയിലേക്ക്, പ്രതിഫലം പകുതിയാക്കി കുറയ്ക്കും, പകരമായി കുൽദീപിനെ നൽകും
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

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