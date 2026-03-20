വെള്ളി, 20 മാര്‍ച്ച് 2026
  1. വിനോദം
  2. സിനിമ
  3. സിനിമാ വാര്‍ത്ത

മമ്മൂട്ടിയും ഖാലിദ് റഹ്‌മാനും ഒന്നിക്കുന്നു

നേരത്തെ ഖാലിദ് റഹ്‌മാൻ-മമ്മൂട്ടി ചിത്രം ക്യൂബ്‌സ് എന്റർടെയ്ൻമെന്റ്‌സ് നിർമിക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു

Khalid Rahman and Mammootty
രേണുക വേണു| Last Modified വെള്ളി, 20 മാര്‍ച്ച് 2026 (08:37 IST)

ഖാലിദ് റഹ്‌മാൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന പുതിയ ചിത്രത്തിൽ മമ്മൂട്ടി നായകനാകും. ഇന്ന് വൈകിട്ട് ആറിനാണ് ചിത്രത്തിന്റെ പേര് പുറത്തുവിടുക. പ്ലാൻ ബി മോഷൻ പിച്ചേഴ്‌സും യൂണിവേഴ്‌സൽ സിനിമാസും ചേർന്നാണ് നിർമാണം.

നേരത്തെ ഖാലിദ് റഹ്‌മാൻ-മമ്മൂട്ടി ചിത്രം ക്യൂബ്‌സ് എന്റർടെയ്ൻമെന്റ്‌സ് നിർമിക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. പിന്നീട് ഈ ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് ഖാലിദ് റഹ്‌മാനെ നീക്കുകയോ ഖാലിദ് സ്വയം പിന്മാറുകയോ ആയിരുന്നു. പകരമാണ് ഇപ്പോൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ചിത്രം എത്തുന്നത്.



ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :