  4. Binoy Viswam says Vande Mataram is not the national anthem
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Saturday, 30 May 2026 (13:10 IST)

വന്ദേമാതരം ദേശീയഗാനമല്ലെന്ന് ബിനോയ് വിശ്വം; പുതിയ വിവാദത്തിന് തിരികൊളുത്തി പ്രസ്താവന

Publish: Sat, 30 May 2026 (13:10 IST) Updated: Sat, 30 May 2026 (13:11 IST)
തിരുവനന്തപുരം: വന്ദേമാതരം ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയഗാനമല്ലെന്നും അതിലെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ചരണങ്ങള്‍ മാത്രമേ പരമ്പരാഗതമായി പൊതുപാരായണത്തിനായി പരിഗണിക്കുന്നുള്ളൂവെന്നും മുതിര്‍ന്ന സിപിഐ നേതാവ് ബിനോയ് വിശ്വം വാദിച്ചതോടെ പുതിയ വിവാദങ്ങള്‍ക്ക് തുടക്കമായി. നിയമസഭാ നടപടിക്രമങ്ങളില്‍ വന്ദേമാതരം ആലപിച്ച രീതിയെച്ചൊല്ലി കേരള സര്‍ക്കാരും ഗവര്‍ണര്‍ രാജേന്ദ്ര വിശ്വനാഥ് അര്‍ലേക്കറും തമ്മിലുള്ള തര്‍ക്കം രൂക്ഷമായതോടെയാണ് ഈ പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ ഉണ്ടായത്.
 
വന്ദേമാതരം ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തില്‍ ഒരു പ്രധാന സ്ഥാനമുണ്ടെങ്കിലും ദേശീയഗാനവുമായി തുലനം ചെയ്യാന്‍ കഴിയില്ലെന്ന് ബിനോയ് വിശ്വം പറഞ്ഞു. വന്ദേമാതരം ദേശീയഗാനമായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയില്‍ ഒരിക്കലും അത് ഔദ്യോഗികമായി ദേശീയഗാനമായി കണക്കാക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. 
 
സംഘാടകര്‍ തീരുമാനിച്ചാല്‍ ചില അവസരങ്ങളില്‍ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ഖണ്ഡികകള്‍ മാത്രമേ ചൊല്ലാന്‍ കഴിയൂ എന്ന ഒരു ധാരണ ചരിത്രപരമായി ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും അത് നിര്‍ബന്ധമല്ല, മറിച്ച് ഓപ്ഷണലാണെന്നും വിശ്വം വാദിച്ചു.
മറ്റ് ഏജന്‍സികളില്‍ നിന്നുള്‍പ്പടെ ഇതുവരെ ലഭിച്ച രേഖകളും തിരുവനന്തപുരത്ത് ചോദ്യം ചെയ്തതില്‍ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങളും വിശകലനം ചെയ്ത ശേഷം വിശദമായ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് വീണയെ വിളിപ്പിക്കുമെന്നാണ് ഇഡി വൃത്തങ്ങള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

ഇന്ധന വില ഉയര്‍ത്തി. അനിശ്ചിതത്വത്തിനിടയിലും ഇന്ത്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി കപ്പലുകള്‍ അപകടകരമായ ഈ ഭാഗത്തിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നത് തുടരുന്നു. മേഖലയിലെ കടുത്ത തടസ്സങ്ങള്‍ക്കിടയിലും ഇന്ത്യ ഊര്‍ജ്ജ വിതരണം നിലനിര്‍ത്താന്‍ ഇത് സഹായിക്കുന്നു.

എന്നാല്‍ മെയ് മാസത്തില്‍ മാത്രം വിവിധ ജില്ലകളിലെ സര്‍ക്കാര്‍ ആശുപത്രികളില്‍ പനിക്ക് ചികിത്സ തേടിയത് 1.48 ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകളാണ്.

പ്രതികള്‍ക്ക് ജാമ്യം അനുവദിച്ച ഉത്തരവില്‍ ഇടപെടാന്‍ താല്‍പ്പര്യമില്ലെന്ന് ജസ്റ്റിസ് എ ബദറുദീന്റെ സിംഗിള്‍ ജഡ്ജി ബെഞ്ച് വാദം കേള്‍ക്കുന്നതിനിടെ നിരീക്ഷിച്ചു. വിഷയം ജൂണ്‍ 3-ലേക്ക് കൂടുതല്‍ പരിഗണനയ്ക്കായി മാറ്റിവച്ചു.

രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് കാണാതായ 80 വയസ്സുള്ള തങ്കമ്മയുടെ മൃതദേഹമാണ് കനകക്കുന്നില്‍ കണ്ടെത്തിയത്. മൃതദേഹം കല്ലില്‍ കെട്ടി നദിയില്‍ തള്ളിയതാണോ എന്ന് സംശയമുണ്ട്. കൊലപാതക സാധ്യതയും പോലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്.

നിരന്തരമായ കോര്‍പ്പറേറ്റ് സമ്മര്‍ദ്ദത്തില്‍ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാന്‍ അവര്‍ ഇപ്പോള്‍ സ്വന്തം വാഹനം ഓടിച്ച് പ്രതിമാസം 60,000 രൂപ സമ്പാദിക്കുന്നു.

ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് എച്ച് ഡി എഫ് സി ബാങ്കിലെ ലോക്കറിലേക്ക് അന്വേഷണം വ്യാപിപ്പിക്കുന്നത്. പണമിടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതല്‍ രേഖകളും വിവരങ്ങളും കണ്ടെത്താനാണ് ഈ നീക്കം.

