വന്ദേമാതരം ദേശീയഗാനമല്ലെന്ന് ബിനോയ് വിശ്വം; പുതിയ വിവാദത്തിന് തിരികൊളുത്തി പ്രസ്താവന
തിരുവനന്തപുരം: വന്ദേമാതരം ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയഗാനമല്ലെന്നും അതിലെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ചരണങ്ങള് മാത്രമേ പരമ്പരാഗതമായി പൊതുപാരായണത്തിനായി പരിഗണിക്കുന്നുള്ളൂവെന്നും മുതിര്ന്ന സിപിഐ നേതാവ് ബിനോയ് വിശ്വം വാദിച്ചതോടെ പുതിയ വിവാദങ്ങള്ക്ക് തുടക്കമായി. നിയമസഭാ നടപടിക്രമങ്ങളില് വന്ദേമാതരം ആലപിച്ച രീതിയെച്ചൊല്ലി കേരള സര്ക്കാരും ഗവര്ണര് രാജേന്ദ്ര വിശ്വനാഥ് അര്ലേക്കറും തമ്മിലുള്ള തര്ക്കം രൂക്ഷമായതോടെയാണ് ഈ പരാമര്ശങ്ങള് ഉണ്ടായത്.
വന്ദേമാതരം ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തില് ഒരു പ്രധാന സ്ഥാനമുണ്ടെങ്കിലും ദേശീയഗാനവുമായി തുലനം ചെയ്യാന് കഴിയില്ലെന്ന് ബിനോയ് വിശ്വം പറഞ്ഞു. വന്ദേമാതരം ദേശീയഗാനമായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയില് ഒരിക്കലും അത് ഔദ്യോഗികമായി ദേശീയഗാനമായി കണക്കാക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
സംഘാടകര് തീരുമാനിച്ചാല് ചില അവസരങ്ങളില് ആദ്യത്തെ രണ്ട് ഖണ്ഡികകള് മാത്രമേ ചൊല്ലാന് കഴിയൂ എന്ന ഒരു ധാരണ ചരിത്രപരമായി ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും അത് നിര്ബന്ധമല്ല, മറിച്ച് ഓപ്ഷണലാണെന്നും വിശ്വം വാദിച്ചു.