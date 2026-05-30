Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Saturday, 30 May 2026 (13:34 IST)

പണക്കൊഴുപ്പും അലസതയും, പത്തനാപുരത്തെ തോൽവി ഗണേഷ് കുമാർ സ്വയം വരുത്തിവെച്ചതെന്ന് സിപിഐ

KB Ganeshkumar
പത്തനാപുരത്തെ തോല്‍വി ഗണേഷ് കുമാര്‍ സ്വയം വരുത്തിവെച്ചതാണെന്ന് സിപിഐ കുന്നിക്കോട് ഏരിയ യോഗത്തില്‍ വിമര്‍ശനം. മന്ത്രിയായിരുന്ന സമയത്ത് എന്തും വിളിച്ചുപറയാമെന്നായിരുന്നു ഗണേഷിന്റെ ചിന്ത. തിരെഞ്ഞെടുപ്പ് പരിപാടികളും പ്രചാരണങ്ങളുമെല്ലാം കൂടിയാലോചനകള്‍ ഇല്ലാതെയായിരുന്നുവെന്നും അംഗങ്ങള്‍ വിമര്‍ശിച്ചു.
 
 ഉമ്മന്‍ ചാണ്ടിയെ പറ്റിയുള്ള പരാമര്‍ശങ്ങളും ഇളമ്പലില്‍ എന്‍എസ്എസ് അംഗങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള പരാമര്‍ശങ്ങളും ചില വിഭാഗങ്ങളെ എല്‍ഡിഎഫില്‍ നിന്നും അകറ്റിയെന്നും മാധ്യമങ്ങളോടുള്ള സമീപനവും വിപരീത ഫലം ചെയ്‌തെന്നും യോഗത്തില്‍ വിമര്‍ശനമുണ്ടായി. യുഡിഎഫിന് ബിജെപി- എസ്ഡിപിഐ കൂട്ടുക്കെട്ടില്‍ വോട്ട് നേടാനായതും പരാജയകാരണമായി. വിജയിക്കുമെന്ന കീഴ്ക്കമ്മിറ്റി റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ കാരണം പ്രവര്‍ത്തനത്തില്‍ അലസത കാണിച്ചെന്നും ഗണേഷ് കുമാറിന്റെ പണക്കൊഴുപ്പും പരാജയത്തിന് കാരണമായി യോഗം വിലയിരുത്തി. കുന്നിക്കോട് ഏരിയ കമ്മിറ്റിക്ക് കീഴില്‍ വരുന്ന 4 പഞ്ചായത്തുകളിലെ 9 ലോക്കല്‍ കമ്മിറ്റിയില്‍ നിന്നുള്ള മുപ്പതോളം അംഗങ്ങളാണ് ചര്‍ച്ചയില്‍ പങ്കെടുത്തത്.
 
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

2.78 കോടി എന്തിന് നൽകി?, എന്ത് സേവനമാണ് നൽകിയത്, തെളിവെവിടെ: വീണയെ ചോദ്യം ചെയ്യും

2.78 കോടി എന്തിന് നൽകി?, എന്ത് സേവനമാണ് നൽകിയത്, തെളിവെവിടെ: വീണയെ ചോദ്യം ചെയ്യുംമറ്റ് ഏജന്‍സികളില്‍ നിന്നുള്‍പ്പടെ ഇതുവരെ ലഭിച്ച രേഖകളും തിരുവനന്തപുരത്ത് ചോദ്യം ചെയ്തതില്‍ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങളും വിശകലനം ചെയ്ത ശേഷം വിശദമായ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് വീണയെ വിളിപ്പിക്കുമെന്നാണ് ഇഡി വൃത്തങ്ങള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

ഹോര്‍മുസ് അടച്ചുപൂട്ടിയെങ്കിലും ഇന്ത്യന്‍ കപ്പലുകള്‍ ഇപ്പോഴും കടന്നുപോകുന്നു: ഷിപ്പിങ് മന്ത്രാലയം

ഹോര്‍മുസ് അടച്ചുപൂട്ടിയെങ്കിലും ഇന്ത്യന്‍ കപ്പലുകള്‍ ഇപ്പോഴും കടന്നുപോകുന്നു: ഷിപ്പിങ് മന്ത്രാലയംഇന്ധന വില ഉയര്‍ത്തി. അനിശ്ചിതത്വത്തിനിടയിലും ഇന്ത്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി കപ്പലുകള്‍ അപകടകരമായ ഈ ഭാഗത്തിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നത് തുടരുന്നു. മേഖലയിലെ കടുത്ത തടസ്സങ്ങള്‍ക്കിടയിലും ഇന്ത്യ ഊര്‍ജ്ജ വിതരണം നിലനിര്‍ത്താന്‍ ഇത് സഹായിക്കുന്നു.

മണ്‍സൂണ്‍ എത്തുന്നതിനു മുമ്പുതന്നെ പനി പടരുന്നു; സര്‍ക്കാര്‍ ആശുപത്രികളില്‍ ചികിത്സ തേടിയത് 1.48 ലക്ഷത്തിലധികം പേര്‍

മണ്‍സൂണ്‍ എത്തുന്നതിനു മുമ്പുതന്നെ പനി പടരുന്നു; സര്‍ക്കാര്‍ ആശുപത്രികളില്‍ ചികിത്സ തേടിയത് 1.48 ലക്ഷത്തിലധികം പേര്‍എന്നാല്‍ മെയ് മാസത്തില്‍ മാത്രം വിവിധ ജില്ലകളിലെ സര്‍ക്കാര്‍ ആശുപത്രികളില്‍ പനിക്ക് ചികിത്സ തേടിയത് 1.48 ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകളാണ്.

ശബരിമലയില്‍ സ്വര്‍ണ്ണകൊള്ളക്കേസ്: തന്ത്രിയുടെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കാന്‍ കേരള ഹൈക്കോടതി വിസമ്മതിച്ചു

ശബരിമലയില്‍ സ്വര്‍ണ്ണകൊള്ളക്കേസ്: തന്ത്രിയുടെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കാന്‍ കേരള ഹൈക്കോടതി വിസമ്മതിച്ചുപ്രതികള്‍ക്ക് ജാമ്യം അനുവദിച്ച ഉത്തരവില്‍ ഇടപെടാന്‍ താല്‍പ്പര്യമില്ലെന്ന് ജസ്റ്റിസ് എ ബദറുദീന്റെ സിംഗിള്‍ ജഡ്ജി ബെഞ്ച് വാദം കേള്‍ക്കുന്നതിനിടെ നിരീക്ഷിച്ചു. വിഷയം ജൂണ്‍ 3-ലേക്ക് കൂടുതല്‍ പരിഗണനയ്ക്കായി മാറ്റിവച്ചു.

കായംകുളം കായലില്‍ കൈകാലുകള്‍ കെട്ടിയിട്ട നിലയില്‍ സ്ത്രീയുടെ മൃതദേഹം, കൊലപാതകമെന്ന് സംശയം

കായംകുളം കായലില്‍ കൈകാലുകള്‍ കെട്ടിയിട്ട നിലയില്‍ സ്ത്രീയുടെ മൃതദേഹം, കൊലപാതകമെന്ന് സംശയംരണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് കാണാതായ 80 വയസ്സുള്ള തങ്കമ്മയുടെ മൃതദേഹമാണ് കനകക്കുന്നില്‍ കണ്ടെത്തിയത്. മൃതദേഹം കല്ലില്‍ കെട്ടി നദിയില്‍ തള്ളിയതാണോ എന്ന് സംശയമുണ്ട്. കൊലപാതക സാധ്യതയും പോലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്.

സമ്മര്‍ദ്ദം നിറഞ്ഞ ഐടി ജോലി ഉപേക്ഷിച്ച് ഓട്ടോ ഡ്രൈവറായി യുവതി; മാസം 60000രൂപ വരുമാനം, സന്തോഷം

സമ്മര്‍ദ്ദം നിറഞ്ഞ ഐടി ജോലി ഉപേക്ഷിച്ച് ഓട്ടോ ഡ്രൈവറായി യുവതി; മാസം 60000രൂപ വരുമാനം, സന്തോഷംനിരന്തരമായ കോര്‍പ്പറേറ്റ് സമ്മര്‍ദ്ദത്തില്‍ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാന്‍ അവര്‍ ഇപ്പോള്‍ സ്വന്തം വാഹനം ഓടിച്ച് പ്രതിമാസം 60,000 രൂപ സമ്പാദിക്കുന്നു.

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ ശേഖരിക്കണം; വീണയുടെ ബാങ്ക് ലോക്കര്‍ തുറന്നു പരിശോധിക്കാനുള്ള നീക്കവുമായി ഇഡി

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ ശേഖരിക്കണം; വീണയുടെ ബാങ്ക് ലോക്കര്‍ തുറന്നു പരിശോധിക്കാനുള്ള നീക്കവുമായി ഇഡിഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് എച്ച് ഡി എഫ് സി ബാങ്കിലെ ലോക്കറിലേക്ക് അന്വേഷണം വ്യാപിപ്പിക്കുന്നത്. പണമിടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതല്‍ രേഖകളും വിവരങ്ങളും കണ്ടെത്താനാണ് ഈ നീക്കം.

മാസപ്പടി കേസ്: അന്വേഷണം സ്റ്റേ ചെയ്യണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സിഎംആര്‍എല്‍ നല്‍കിയ ഹാജിയെ എതിര്‍ക്കാന്‍ ഇഡി

മാസപ്പടി കേസ്: അന്വേഷണം സ്റ്റേ ചെയ്യണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സിഎംആര്‍എല്‍ നല്‍കിയ ഹാജിയെ എതിര്‍ക്കാന്‍ ഇഡിസുപ്രീംകോടതിയിലെ മുതിര്‍ന്ന അഭിഭാഷ വരെ എത്തിക്കാനുള്ള നീക്കമാണ് സിഎംആര്‍എല്‍ നടത്തുന്നത്. തിങ്കളാഴ്ചയാണ് സി എം ആര്‍ സമര്‍പ്പിച്ച ഹര്‍ജി ഹൈക്കോടതിയില്‍ പരിഗണിക്കുന്നത്.