'ഹിന്ദി വരികളെക്കുറിച്ച് ഒരു ധാരണയുമില്ല'; വിവാദ ​ഗാനത്തിൽ നോറ ഫത്തേഹി

രേണുക വേണു|
വ്യാഴം, 19 മാര്ച്ച് 2026 (10:46 IST)
കന്നട ചിത്രം ‘കെഡി: ദ ഡെവിൾ’ എന്ന ചിത്രത്തിലെ ‘സർക്കേ ചുനാർ തേരി സർക്കേ’ എന്ന ഗാനത്തെച്ചൊല്ലിയുള്ള വിവാദങ്ങളിൽ
പ്രതികരണവുമായി നടിയും നർത്തകിയുമായ നോറ ഫത്തേഹി. തന്റെ അറിവോടുകൂടിയല്ല മൊഴിമാറ്റം നടന്നതെന്നും ഹിന്ദി വരികളെ കുറിച്ച് ധാരണയില്ലെന്നും താരം ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ പങ്കുവെച്ച വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു. ഇത്തരം ഉള്ളടക്കങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്ന സംവിധായകരും നിർമ്മാതാക്കളും ഉത്തരവാദിത്തം കാണിക്കണമെന്നും താരങ്ങളുടെ പേര് ദുരുപയോഗം ചെയ്യരുതെന്നും നോറ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
"മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് കന്നഡ ഭാഷയിലാണ് ഈ ഗാനം ചിത്രീകരിച്ചത്. സഞ്ജയ് ദത്തിനെപോലെ വലിയ താരത്തോടൊപ്പം അഭിനയിക്കാനുള്ള അവസരമായതിനാലാണ് ഞാൻ അതിന് സമ്മതിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കാൻ ആരാണ് വേണ്ടെന്ന് പറയുക? ഒരു ഐക്കണിക് ഗാനത്തിന്റെ റീമേക്ക് ആണെന്നാണ് ഞാൻ കരുതിയത്. എന്നാൽ ഈ ഗാനം ഹിന്ദിയിലേക്ക് മൊഴിമാറ്റിയതിനെക്കുറിച്ചോ, അതിൽ ഉപയോഗിച്ച വരികളെക്കുറിച്ചോ എനിക്ക് യാതൊരു ധാരണയുമില്ല. എന്റെ അനുവാദത്തോടുകൂടിയൊന്നുമല്ല അവർ ഹിന്ദി പതിപ്പ് പുറത്തിറക്കിയത്.
ഹിന്ദി പതിപ്പിലെ വരികൾ അശ്ലീലമാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ സംവിധായകനോട് പ്രതിഷേധം അറിയിച്ചിരുന്നു. എന്റെ പ്രതിച്ഛായയെ ബാധിക്കുന്ന ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ വിട്ടുനിന്നതാണ്. പാട്ടിന്റെ ലോഞ്ച് വേളയിൽ ഉപയോഗിച്ച ചില ചിത്രങ്ങൾ മോശമായ രീതിയിലുള്ളതാണെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ അസ്വസ്ഥയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സിനിമയുടെ പ്രമോഷൻ പരിപാടികളിൽ ഞാൻ പങ്കെടുത്തിട്ടില്ല. ഇത്തരം ഉള്ളടക്കങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്ന സംവിധായകരും നിർമ്മാതാക്കളും ഉത്തരവാദിത്തം കാണിക്കണം. താരങ്ങളുടെ പേര് ദുരുപയോഗം ചെയ്യരുത്. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ഇനി മുതൽ ഞാൻ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കാണിക്കും"- നോറ പറഞ്ഞു
അശ്ലീലമായ വരികളും നൃത്തസംവിധാനവും കാരണം ഗാനത്തിനെതിരെ ഗായകരും ആരാധകരുമടക്കം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൻ പ്രതിഷേധമാണ് ഉയർത്തിയത്. പ്രതിഷേധങ്ങളെ തുടർന്ന് പാട്ടിന്റെ ഹിന്ദി പതിപ്പ് എല്ലാ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ നിന്നും നീക്കം ചെയ്തിരുന്നു. കൊമേഴ്സ്യൽ സിനിമകളിലെ പാട്ടുകളുടെ അധഃപതനത്തിൽ ശരിക്കും ഖേദമുണ്ടെന്നായിരുന്നു ഗായകൻ അർമാൻ മാലികിന്റെ പ്രതികരണം. ഗാനത്തിലെ വരികളും നൃത്തചിത്രീകരണവും അശ്ലീലമാണെന്നും ഇത് പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത കുട്ടികളെ മോശമായി ബാധിക്കുമെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അഡ്വക്കേറ്റ് വിനീത് ജിൻഡാൽ സെൻസർ ബോർഡിന് പരാതി നൽകിയിരുന്നു.